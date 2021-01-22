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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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    В истории «продажи ноутбука Пелоси СВР» оказалось несколько загадок

    Райли Джун Уильямс (слева) и Кристофер Стэнтон Джорджия что-то знают о пропавших ноутбуках    22 января 2021, 17:00
    Фото: Dauphin County Prison/Reuters, Linkedin
    Текст: Евгений Крутиков

    История с похищением и якобы попыткой продажи российской разведке ноутбука спикера Сената США Нэнси Пелоси продолжает обрастать интригующими подробностями и конспирологическими версиями. В ней уже имеется один труп и одна арестованная, а количество ноутбуков Пелоси начинает множиться. Однако самая загадочная деталь этой истории связана со старой советской винтовкой.

    Суд округа Фултон все-таки арестовал 22-летнюю медсестру по уходу на дому (социальную сиделку) Райли Джун Уильямс, которую обвиняют пока только в «сознательном незаконном проникновении в государственное здание» (Капитолий) во время недавних известных событий. Она помещена в тюрьму округа Дофин как «федеральный заключенный», то есть режим ее содержания заметно жестче, чем по отношению к «простым» заключенным штата. Это странно при обвинении, по которому максимум грозит 1000 долларов штрафа или 180 дней общественных работ.

    Ноутбук для СВР?

    ФБР считает, что Райли Уильямс, девочка-одуванчик в тяжелых очках, которая даже на школьный выпускной альбом фотографироваться отказалась, взяла из одного из офисов Нэнси Пелоси ноутбук и унесла куда-то. Некоторые источники утверждают, что его она должна была передать какому-то своему «другу в России», а тот, в свою очередь, якобы собирался «продать его СВР».

    Однако пока официальное обвинение по этому пункту Райли Уильямс не предъявлено. Ее мать Венди, которую атаковали журналисты в Гаррисберге, сообщила, что политикой девочка стала интересоваться в последнее время, причем поддерживала Трампа и говорила, что «народ Америки должен знать правду». Ранее не привлекалась, кроме шести штрафов за парковку за четыре года. В день штурма Капитолия она собрала рюкзак, сказала матери, что ее не будет пару недель, и уехала. Затем она встретилась с отцом (семья в разводе, и отец живет в Кэмп Хилл), и они вместе поехали в Вашингтон. Мужчина утверждает, что затем он просто пошел по своим делам и больше дочь не видел.

    Примерно полторы недели Райли не могли найти все спецслужбы великой страны. Она выключила телефоны, закрыла аккаунты в соцсетях и исчезла. Выяснилось, что ФБР не способно опознать человека, если не с чем сравнить. Удалил аккаунт в соцсети – стал невидимкой. То есть видео того, как хрупкая девочка в очках командует толпой внутри Капитолия (слышно даже, как она приказывает здоровенным мужикам с бородами и в кожанках: «Наверх! Наверх! Наверх!»), а затем уносит ноутбук – есть, а опознать ее по горячим следам нельзя.

    Сдал Райли ее бывший бойфренд. Этот малосимпатичный тип опознал ее на видеозаписи штурма Капитолия, позвонил в ФБР и сообщил, где она живет. Имя этого человека не называется. Предположительно, именно от этого персонажа и исходит первоначальная информация о планах продажи ноутбука в Россию. Это тоже очень странно. Они вроде как расстались, то есть получается Райли чуть ли не год назад планировала похитить ноутбук Нэнси Пелоcи? Да еще и делилась этими планами.

    Однако узнав, что ее разыскивают, Райли сама явилась с повинной. А так можно предположить, что будь у нее профессиональная поддержка, подготовка и постороннее финансирование, черта с два бы ее кто нашел. Страна большая. Судьба же искомого электронного устройства до сих пор неизвестна. Официальные лица в Вашингтоне «морозят лица», когда их спрашивают: а где собственно ноутбук? Представитель ФБР выдавил из себя, что «возможно передача ноутбука в Россию не состоялась по неизвестным причинам», но само устройство никто не демонстрирует.

    Помощник Пелоси Дрю Хэммит заранее заявил, что в ноутбуке не было никакой секретной информации, поскольку он предназначался для презентаций. Райли Уильямс взяла его в переговорной комнате («офис Нэнси Пелоси» – понятие растяжимое, это несколько, а не одна комната). Кроме того, официальные лица до сих пор путаются в показаниях: даже ФБР через союз «или» сообщает, что возможно Райли Уильямс унесла то ли ноутбук, то ли жесткий диск. Или-или. А это немного разные предметы, даже на вид.

    Возник вопрос: а насколько защищены компьютеры Конгресса? Даже если все до единого компьютеры в здании Капитолия имеют сквозное шифрование жесткого диска (а это не так), сама эта система шифровки может представлять профессиональный интерес для спецслужб.

    Есть и другие вопросы. Например, чисто юридический: Райли Уильямс собиралась «передать» (это важный глагол) или «переправить» свой трофей от взятия Капитолия какому-то «другу в Россию» и уже именно этот друг собирался продать его СВР?

    Во-первых, это первый случай за последние годы, когда представители ФБР внятно выговорили именно эту трехбуквенную аббревиатуру, ни на одной букве не споткнувшись. Ранее у них везде получалось или ГРУ, или ФСБ. Во-вторых, этот «друг в России» – он россиянин или американец, у нас по каким-то причинам живущий? У завзятых конспирологов стал мелькать Сноуден, но до него добраться, как до марсиан, да и медсестричка просто по возрасту не могла быть с ним знакома. Это все-таки совсем уж конспирология. В-третьих, если это именно «друг в России» собирался продать ноутбук российской разведке, то с Райли-то какой спрос? Знала о преступном замысле?

    Это очень сложно доказать без признания и сделки со следствием. Не говоря уже о том, что всё это вообще выглядит сильно притянутым за уши. По крайней мере, до тех пор, пока на поставленные выше вопросы не будет внятных ответов.

    Застрелился из СКС

    Но на фоне истории с девочкой Райли потерялся случай куда более трагичный. Даже не столько потерялся, сколько ФБР последовательно и грамотно спустила его на тормозах.

    В субботу в городке Алфаретта, штат Джорджия (по сути это пригород Атланты, то есть очень далеко от Вашингтона), был найден мертвым 53-летний банковский клерк Кристофер Стэнтон Джорджия. За пару дней до этого ему предъявили ровно такое же обвинение, как и Райли Уильямс: участие в проникновении в Капитолий. Обвиняемого отпустили в ожидании суда (ему грозили всё те же 1000 долларов штрафа или 180 дней общественных работ). Он улетел в родную Атланту, где потом зачем-то выстрелил себе в грудь. Нашла тело жена, которая позвонила по телефону экстренных служб со словами: «Тут очень много крови».

    Кристофер Джорджия был замечен в Капитолии за тем, что «копался в ноутбуке Нэнси Пелоси». Он сфотографировал рабочий стол госпожи спикера Сената и сам процесс «копания» в электронном устройстве. И, похоже, что это какой-то другой ноутбук, а не тот, что утащила медсестра. И у него не было сквозного шифрования жесткого диска.

    Покойный Кристофер Джорджия был настолько среднестатистическим американцем, что хоть голливудскую семейную комедию снимай. Женат вторым браком (первый, по молодости, продержался меньше года – и это очень полезная деталь, о чем ниже), двое детей (папа, мама, мальчик, девочка), классический американский дом для среднего класса. Соседи (в глубинной Америке их мнение критически важно) в один голос утверждают, что это был очень симпатичный, дружелюбный человек, «всегда улыбавшийся» и «очень любивший подстригать свой газон». Фотографии тому подтверждение: крупный мужчина, с открытым лицом, в тонких очках, с типичной внешностью серьезного банковского служащего. Такому доверишь свои инвестиции.

    До того, как начать делать неприметную карьеру регионального портфельного менеджера инвестиционного банка BB&T (входит в десятку крупнейших банковских корпораций США), торговал оборудованием для парикмахерских. А вот до этого момента о нем ничего не известно даже ушлой местной прессе, которая в случае с Райли Уильямс быстро раскопала всю ее семью. А про детство и юность Кристофера Джорджия не известно ничего. Американские СМИ нашли единственный источник информации о Кристофере Джорджия. Этим источником для «самых профессиональных в мире СМИ», а за ними и для ФБР, оказалась дама по имени Эллен Бёрбэйдж, мать его первой жены. То есть бывшая теща.

    Этот почтенный и заслуживающий всякого доверия источник информации сообщил, что «она была против брака своей дочери с ним», «он оказывал на нее дурное влияние», и она «рада», что после развода (то есть лет двадцать минимум) «никогда его не видела». Правда, эта дама была вынуждена сказать, что Кристофер Джорджия никогда не увлекался политикой, просто даже никогда о ней не говорил.

    А застрелился Кристофер Джорджия (если застрелился) из СКС. Самозарядного карабина Симонова, которых местная полиция у него в доме нашла аж два. При этом в США данное оружие никогда официально не поставлялось. Конечно, в Атланте можно попросить кого надо (как правило, это люди с черным цветом кожи) – и тебе хоть белого слона привезут. Но тут сразу в голову приходит старый анекдот про Штирлица, который был как никогда близок к провалу из-за волочившегося за ним парашюта и буденовки на голове. Это надо было очень хотеть, чтобы держать дома, в традиционном пригороде Атланты для преуспевающего среднего класса, именно два СКС, а не какой-нибудь помповый shotgun для самообороны. Но Кристофер Джорджия вообще никогда в известной части его жизни ни в чем таком не замечен. Банковский клерк настолько стереотипный, что аж скулы сводит.

    Коронер сказал самоубийство – значит, самоубийство. ФБР, правда, сперва проговорилось, что «это два разных случая» (Райли Уильямс и Кристофер Джорджия), из чего следовало, что и ноутбука Нэнси Пелоси два. Джорджия его с собой не забрал, а просто что-то в нем посмотрел. Возможно, скопировал.

    Инаугурация Джо Байдена вообще затмила собой обе эти истории. И если случай с Райли Уильямс теперь почти наверняка будут некоторое время раскручивать как «русский след» (хотя и это нереально), то историю бедолаги Кристофера Джорджия, кто бы он ни был, теперь уже никто не вспомнит. Не то чтобы мы на что-то намекали, но у типичного американца Кристофера Джорджия не было ни малейшего повода для суицида. Что бы он там не прочел в этом ноутбуке.

    Череда загадочных смертей

    И это, к сожалению, не единственный трагический случай, заставляющий задуматься о странностях в политической системе США.

    Например, полтора месяца назад в Луисвилле застрелили одного из лидеров движения BLM – 21-летнего Хамзу Трэвиса Нагди. Квалифицировано как ограбление. Но малолетний бандит, возомнивший себя политиком, слишком много знал о внутреннем устройстве всего механизма под названием BLM.

    А если вернуться в 2016 год, то сразу приходит на ум 27-летний программист Сет Конрад Рич, сотрудник избирательного штаба Хиллари Клинтон, убитый двумя выстрелами в спину перед подъездом своего дома. По всему телу следы избиения, бумажник, часы и золотая цепочка на месте. Квалифицировано как ограбление. Сет Рич якобы очень интересовался системами фальсификации выборов, которые использовала его родная Демократическая партия, и задавал неприятные вопросы.

    Неудачно уронил себе на шею штангу во время фитнеса известный дипломат, председатель 68-й сессии Генассамблеи ООН Джон Уильям Эш. Он должен был свидетельствовать на суде против китайского дипломата, который якобы чемоданами возил наличные на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Внезапно умер Шон Лукас, 38-летний юрист, который участвовал в подаче иска против Национального комитета Демпартии (подруга нашла его тело на полу в ванной). Был найден застреленным 44-летний журналист Виктор Торн, писавший критические книги о семействе Клинтон. Вердикт коронера – самоубийство.

    * * *

    Сколько в действительно было «ноутбуков Нэнси Пелоси», которые стали добычей захватчиков Капитолия, доподлинно неизвестно. Понятно лишь, что ФБР сделает всё возможное, чтобы заморозить все эти истории. Попытка привязать Райли Уильямс к России наверняка закончится ничем. Никто не будет копаться в прошлом или обстоятельствах гибели Кристофера Джорджия, хотя конспирология и тут зашкаливает. Конечно, интересно все-таки понять, что ж это за такой «друг в России» (если он был) и откуда все-таки взялся Кристофер Джорджия и чем был занят до того, как стал торговать оборудованием для парикмахерских.

    Американская политическая действительность на глазах превращается в детективный сериал, в котором практически никогда не знаешь, кто говорит правду. И кто за кого себя выдает.

    Вот и малолетняя медсестра из Пенсильвании продает секретные ноутбуки в Россию, а человек со странной фамилией, у которого даже нет точного свидетельства о рождении, кончает жизнь самоубийством из древнего советского карабина. Тут есть на что посмотреть.

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