«Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

И экспертное сообщество, и массовая аудитория вот уже несколько дней смеются над опубликованной в Белоруссии аудиозаписью, которая якобы должна доказать «фальсификацию дела Навального Западом». Однако было бы наивно думать, что Лукашенко рассчитывал всерьез помочь России в этом скандале. Эта пленка выполнила для Лукашенко совсем другие задачи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил доказать, что дело Алексея Навального было сфальсифицировано Западом. Белорусские спецслужбы опубликовали перехват разговора между Германией и Польшей. Минутную аудиозапись, из которого следовало, что дело было сфальсифицировано. Ведь, по мнению переговаривающихся сторон (а их статус неизвестен – фигурируют лишь имена «Ник» и «Майк») нужно «отбить у Путина желание лезть в дела Белоруссии», а «на войне все средства хороши».

Поляки и немцы, понятно, свою причастность к этой записи отрицают. Варшава утверждает, что такого разговора не было, а Берлин прямо называет его «фиктивным» - то есть сфабрикованным.

И – что бывает достаточно редко – позицию Германии разделяет значительная часть российского журналистского и экспертного сообществ. И дело тут не в качестве записи (которое сравнительно невысокое), и даже не в том, что отношения между Варшавой и Берлином настолько сложные, что сложно поверить в такую вот скоординированную операцию, требующую колоссального доверия между сторонами.

Сомнительное доказательство

Дело, во-первых, в отсутствии идентификации участников разговора. Какой-то Майк, какой-то Ник – кто они? Представители польской и немецкой разведок или два англоязычных белоруса? Для примера возьмем другую запись – перехваченную в разгар украинского майдана в феврале 2014 года, на которой американцы обсуждали состав будущего украинского правительства посылали Евросоюз с его интересами. Там четко было понятно, что беседуют тогдашние помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт.

Во-вторых, проблема в тексте белорусского перехвата. Часть посвящена Навальному – но в другой «Ник и Майк» сокрушаются, что не могут сковырнуть Лукашенко. При этом откровенно льстят белорусскому президенту – в таких выражениях, в которых льстили бы ему придворные эксперты или ручные СМИ.

На эту тему

Именно поэтому, возможно, даже Кремль пока очень осторожно комментирует эту аудиозапись. «Это все-таки работа специальных служб, речь идет о специальном материале, и оценивать его должны и могут только специальные службы», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В этой связи возникает вопрос: неужели в администрации Лукашенко сидят настолько непрофессиональные люди, что не могут записать более-менее приличную аудиозапись? Кто-то, возможно, ответит на этот вопрос великой максимой Сергея Лаврова – «ДБ», - и будет неправ, поскольку оценивает аудиозапись через неверную призму.

Данная запись делалась не для интеллектуальных экспертов, а для широких масс населения. И, кроме того, целью этой аудиозаписи была не помощь Российской Федерации в истории с Навальным, а защита интересов Александра Лукашенко.

Я – свой

В частности, с помощью данной записи (как бы ни относиться к ее подлинности) Лукашенко посылал целый ряд нужных ему сигналов – российскому народу, белорусскому, а также западным партнерам. И все эти сигналы так или иначе связаны с будущей встречей Лукашенко и Путина, на которой белорусский президент, как утверждают некоторые СМИ, вынужден будет подписать выгодные для Белоруссии и невыгодные для него лично интеграционные карты.

Россиянам Батька попытался продемонстрировать поддержку (не путать с «помог») в деле Навального. Российская Федерация стала жертвой очередного заговора, Кремль пытается дипломатично говорить с Западом, российские чиновники особо не педалируют приятную сердцу и спокойную для ума простых людей мысль о заговоре западных спецслужб – и тут на арену выходит Лукашенко, который на блюдечке приносит доказательства. Простые для понимания доказательства.

Столь щедрый подарок должен, по мнению Минска, укрепить образ «надежного союзника» и «братского президента» среди российского электората.

Ведь этот образ в последнее время серьезно размылся. Антироссийские высказывания Лукашенко в последние месяцы, хамские обвинения в отношении Кремля, а также взятие белорусским президентом в заложники «вагнеровцев» с последующим выставлением их на торги между Россией и Украиной привели к падению популярности Лукашенко среди россиян. А эта популярность является одним из важных инструментов Минска в политико-дипломатических конфликтах с Москвой. Лукашенко всегда мог рассчитывать на то, что российское население принимает его сторону и воспринимает аргументы из серии «зарвавшиеся российские олигархи хотят продавить народного президента-хозяйственника».

А поскольку сейчас иные инструменты временно недоступны (например, хорошие отношения с Западом), а Лукашенко предстоят сложнейшие для него переговоры с Путиным, нужно хотя бы как-то усилить свои позиции. Прежде всего, в тактическом плане – например, аудиозаписью, которая даст временный положительный эффект.

Надежды нет

Белорусам преподносится иное послание – запись доказывает силу режима Лукашенко. Проблема Минска в том, что шахматная партия под называнием «Белоруссий протест» зашла в патовую ситуацию. Да, Лукашенко сохранился на посту президента, да, у протестующих нет четкого плана, как его оттуда сместить – но есть надежда, что это сделать удастся. Надежда, которая подпитывается наглядной слабостью белорусского режима, совершившего целый ряд ошибок.

Эта надежда заставляет людей снова и снова выходить на многотысячные акции протеста – а также дает возможность умным людям и провокаторам направить очередной марш в агрессивное русло. Вынудить спецслужбы к чрезмерному применению силы, создать сакральные жертвы и породить резкий всплеск протестной активности. Но даже без этих провокаций окрыленные надеждой многотысячные акции представляют для Лукашенко серьезную проблему – демонстрируют его слабость перед Путиным. Именно поэтому в записи «Ник» (представитель Варшавы), рассказывает своему берлинскому собрату о том, насколько режим в Минске силен. «Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту».

Да, для профессионала такой набор эпитетов является откровенной лестью. Однако наивной части населения можно внушить мысль о том, что даже западные спецслужбы признают стойкость режима, а также якобы безусловную поддержку его со стороны Москвы. Ник и Майк признают свою неспособность как-то Батьку снять - а значит, надежды на смещение Лукашенко нет, и протестующим нужно расходиться по домам и по заводам.

Надежда есть

Да, в рамках послания белорусскому народу текст аудиозаписи мог бы быть менее похожим на то, что его составляли придворные льстецы – однако это противоречило бы третьему смыслу этой аудиозаписи. Исказило бы сигнал, который Лукашенко с ее помощью посылал западным партнерам.

Батька прекрасно видит, что Запад колеблется. Целый ряд стран призывают не вводить против Минска каких-то сверхжестких коллективных санкций, дабы не бросать его в объятья Путина. В этой ситуации Батька должен стимулировать своих адвокатов.

Показать им, что он находится на грани полного скатывания под контроль Путина. Что он даже вынужден демонстративно льстить Москве с применением самых сомнительных методов. Что западным друзьям нужно срочно демонстрировать Батьке свою поддержку и готовность принять назад – ведь времени на спасение у них немного.

Если Лукашенко «скатился» до защиты позиции России в деле Навального таким сомнительным способом, то он уж точно подпишет с Путиным интеграционные карты, которые зафиксируют Белоруссию в российской орбите – а то и в российском государстве.

В итоге получилось, что Александр Лукашенко, преследуя свои корыстные интересы, снова подставил Москву. Россия не может официально назвать запись фальшивкой – это станет не только ударом по российско-белорусским отношениям, но и подаст сигнал о том, что Путин больше не поддерживает белорусского коллегу. Вот и приходится интегрировать как-то эту запись в российскую доказательную базу по Навальному – тем самым ее ослабляя и позволяя западным партнерам дискредитировать эту базу через белорусский перехват.