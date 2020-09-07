Шахматную партию Навального Россия может выиграть

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7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Огромную провокацию, направленную на тотальное ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию Кремля на внутрироссийском политическом поле. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...

Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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  • Да, надо перенести в Сибирь

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  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
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    Шахматную партию Навального Россия может выиграть

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		7 сентября 2020, 13:00

    На сегодняшний день «Навальниада» – это не какое-то стихийно развивающееся событие. Это четкая шахматная партия (кто-то, впрочем, может проводить аналогии и с покером), где Россия вынуждена играть черными. Но, вопреки мнению ряда экспертов, эта партия не является для Москвы заранее проигрышной. В ней еще можно свести дело вничью или даже выиграть. Но для этого нужно выстроить правильную защитную стратегию. Вопрос в том, какой она должна быть?

    Кто-то может посчитать, что России нужно пойти на уступки Западу. Забыть о реноме и статусе, согласиться с выводами «Шарите» и безоговорочно выполнить все требования относительно расследования. Таким образом Москва якобы докажет свою непричастность к отравлению, избежит санкций и даже сможет наладить какое-то доверие с западными партнерами. Однако это не так – ни по одному из трех пунктов.

    Доказать свою непричастность через «чего изволите» мы не сможем – ведь в деле проложен очень четкий ассоциативный ряд. Навального отравили «Новичком», который прочно ассоциируется с Россией благодаря раскрученному западной прессой делу Скрипалей. А значит, европейцам и американцам нет никакого резона добровольно признавать непричастность России к «Навальниаде» – ведь в этом случае возникнет совершенно другой ассоциативный ряд. Кому-то может показаться, что раз Россия невиновна в отравлении Навального, то, может, и в «Скрипалиаде» она не была главным злодеем? И тогда у Москвы (напрочь проигравшей тогда информационную битву) появится шанс на реванш.

    Избежать санкций через «чего изволите» тоже не получится. Хотя бы потому, что западные санкции уже давно превратились из способа побуждения или принуждения в рутину. Это раньше они были исключительным шагом, и страна-жертва понимала, что если она пойдет на какую-то уступку, то санкции снимут и будут дальше вести с ней дела. Однако сейчас в России осознают, что санкции против нее принимаются чуть ли не по расписанию – и в качестве поводов выставляют дела давно минувших дней. Вмешательство РФ в прошлые выборы президента США, дело Скрипалей – все то, за что Россию уже наказывали, превращается в повод для новых наказаний. В этой ситуации любая уступка приведет лишь к новым угрозам санкций и требованиям новых уступок – куда более активным требованиям, ведь жертва продемонстрировала готовность сломаться.

    Что же касается доверия и уважения, то, как говорил Тирион Ланнистер, «если вы ищете справедливости, то пришли не в то место». Мы живем в мире, где демонстрирующую слабость державу не уважают, а унижают и бьют с удвоенной силой. В мире, где не ценящую свой суверенитет страну не ценят другие. Если кому-то вдруг покажется, что Москва готова сыграть по навязанным ей правилам игры в деле, состряпанном на коленке, то против России будут стряпаться новые провокации, целью которых станет вмешательство во внутренние дела Российской Федерации – дела, которые очень интересуют наших западных партнеров на фоне изменения политической системы и в преддверии транзита власти в 2024 году.

    Фото: Markus Schreiber/АР/ТАСС

    Есть, конечно, и другой путь – не каяться и не унижаться, а нападать. «В действительности, наиболее адекватным ответом на сегодняшние предъявы была бы остановка Россией строительства «Северного потока» и выход из пары любезных нашим европейским соседям институтов и соглашений. Совета Европы, например, ОБСЕ тоже реликт холодной войны, много чего», – пишет директор Евразийской программы Дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Но ведь, собственно, этого и добиваются от России наши «партнеры»: отказа от важнейших инфраструктурных проектов, изгнания Москвы из Европы и международных дискуссионных площадок с дальнейшим выходом на «чучхеизацию» России. После чего Кремлю, закрывшему для себя Европу и оказавшемуся в состоянии реальной полуизоляции, не останется ничего иного, как стать младшим партнером Китая в деле реализации китайских (не российских, а именно китайских) интересов, а также удовлетворять хотелки Эрдогана. В Сирии, на Кавказе – и, возможно, даже в Крыму.

    Мы ведем

    Единственной выигрышной стратегией является гуманитарно-правовая. Двухвекторная линия поведения, в рамках которой Москва, во-первых, жестко переводит дело из эмоционального поля в правовое. Не уходит в глухую оборону, не грозит Западу карами санкционными – а спокойно требует от европейских партнеров предоставления данных о состоянии Навального. Доказательств того, что пациент был отравлен, а также оснований для того, чтобы российская Генпрокуратура открыла дело об отравлении. В рамках второго вектора российские врачи выражают полную готовность сотрудничать с западными партнерами – и предлагают (в лице доктора Рошаля) даже создать специальную совместную группу для обследования и лечения пациента.

    Такая позиция России не просто не дает раскручивать антироссийское дело, но и вынуждает западных партнеров следовать в нужном направлении. В данном случае, правовом. Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже заявил, что «нет никаких причин не одобрять» запрос Российской Федерации относительно предоставления информации по отравлению Навального. А если Берлин признал основание Российской Федерации требовать данные об отравлении, то логично предположить, что у него нет никаких прав требовать от Москвы каких-то действий до получения и анализа этих данных. А значит, Россию нельзя прямо сейчас наказывать за отсутствие этих действий – санкциями, порицаниями и т. п.

    В итоге черные превращаются в белых. Россия не просто позиционируется как заинтересованная в реальном расследовании сторона, но и начинает вести партию, на старте которой она играла черными. Например, выставлять Берлину требования «в интересах скорейшего расследования». Представитель российского МИДа Мария Захарова очень интересуется, «какого числа российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву». У западного читателя может складываться крамольное впечатление о том, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы найти истину в деле Навального. А значит, возможно, Кремль действительно тут ни при чем.

    Это впечатление очень пугает авторов сценария и режиссеров «Навальниады» – поэтому они будут делать все возможное для того, чтобы Россия с правового пути сошла. Для этого, например, могут задействовать актеров второго плана. Ту же Юлию Навальную, благодаря истерике которой России пришлось согласиться на перевод пациента из российской больницы (где врачи делали все возможное для того, чтобы Навальный быстрее поправился и не превратился в повод для санкций) в немецкую, где как раз заинтересованы в том, чтобы он какое-то время не приходил в сознание. Сейчас «онажежена» в такой же экспрессивной манере оскорбляет доктора Рошаля и дает понять, что не позволит российским врачам получить доступ к телу ее мужа. Эти заявления западные партнеры могут использовать как повод для того, чтобы отказать Москве в возможности совместного расследования.

    Наконец, на помощь западным товарищам могут прийти российские радикалы. Политики, эксперты и общественные деятели, которые будут требовать от Кремля рассматривать дело не в правовой, а в провокационной плоскости (большой привет тут Лукашенко, который вбросил в отечественное информационное пространство дешево состряпанный разговор западных «Чипа и Дейла» об отравлении Навального).

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    И призывать жестко отвечать на любой писк со стороны европейцев, а также на любые санкции, которые отдельные европейские страны попытаются ввести (а они попытаются) до завершения расследования. К ним могут прислушаться некоторые российские топ-чиновники, решившие сыграть на повышение внутрироссийского рейтинга. Народ ведь хочет зрелищ, и ему жесткие ответы обнаглевшим буржуинам приятнее, чем какие-то сложные шахматные партии и «игры джентльменов».

    Однако все-таки будет очень обидно, если мы сольем «Навальниаду» так, как слили в свое время «Скрипалиаду», из-за того, что не умеющие играть в такие игры люди убирают от доски профессионалов и сами садятся играть – а точнее, сливать партию.


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