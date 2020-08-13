Китай перехватывает Сербию у России

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13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощи от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Белорусская оппозиция добилась важной моральной победы

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму кадр из видео
Угасший, казалось, белорусский протест получил в четверг новое развитие. После того, как правоохранителям удалось пресечь беспорядки на улицах, в поддержку оппозиции начали выступать звезды белорусского спорта, телеведущие и даже бывшие силовики. С такой моральной поддержкой на забастовку вышли рабочие крупнейших белорусских предприятий. Поддержку со стороны знаковых фигур оппозиция уже объявила «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко». Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
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Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
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На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Китай перехватывает Сербию у России

    Китайские ЗРК существенно дешевле российских    13 августа 2020, 17:45
    Фото: Анна Раткогло/РИА «Новости»
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты возмущены – Сербия собирается купить оружие не у них! При этом Белград, похоже, в том числе из-за угрозы санкций выбрал не российские ЗРК С-300, а их китайский аналог, но Америка все равно недовольна. Почему в итоге ближайший союзник России в Европе отворачивается от Москвы даже в важнейшем для него оборонном сотрудничестве?

    Сербия собирается приобрести китайскую систему зенитно-ракетную систему FK-3 – экспортный вариант китайской HQ-22 среднего радиуса действия и аналог российской С-300 (на основе которой эта система, в общем-то, и создавалась). По неофициальным данным, Белград собирается приобрести три батареи – 9 машин и три мобильных радиолокационных станции. Итоговая стоимость контракта не раскрывается. Но известно, что сама сделка уже вызвала большое неудовольствие Соединенных Штатов Америки.

    В том, почему Сербии понадобились эффективные системы защиты неба, сомнений нет. Ситуация на Балканах напряженная. Сербов беспокоит тот факт, что Хорватия, Черногория и Северная Македония обновляют и модернизируют свои вооружения при помощи американцев, европейцев и турок.

    В свою очередь, значительная часть сербского вооружения тоже нуждается в модернизации – и отнюдь не для парадов. «Существует реальная военная угроза. Страны региона имеют привычку присваивать сербские этнические пространства и пытаться навязать свои решения насильственными средствами», - говорит бывший сербский генерал Митар Ковач. И это уже не говоря о том, что статус Косово до сих пор подвешен.

    Сработано, украдено, продано?

    Вопрос в другом. Почему нужно покупать китайскую копию вместо российского оригинала? Да, Пекин подчеркивает, что все это чистый бизнес. «В 2019 году оборонный бюджет Сербии был всего 1,14 миллиарда долларов, и страна не могла себе позволить российскую систему С-400», - поясняет китайская Global Times. Однако речь уже и не идет о С-400 – Белград вполне мог бы приобрести экспортный вариант С-300. Систему, которая (в отличие от ее китайского клона) была испробована в боевых действиях и доказала свою надежность.

    Белград мог – но не стал по вполне объяснимым причинам. Во-первых, потому, что не желает подпадать под американские санкции. Покупка российских систем ПВО третьими странами запрещена законодательством США – а точнее, «Актом о противодействии врагам Америки через санкции». Соответственно, покупатель российских систем будет наказан американским Минюстом. Китайские системы пока под эти санкции не подпадают (хотя, судя по агрессивному поведению КНР на рынке вооружений, все может уже скоро измениться).

    Во-вторых, Китай не просто продает оборудование, но и передает сербам технологии. Для Пекина это несложно – он-то не тратил колоссальные средства на их разработку. Перефразируя Бекона из легендарного фильма «Карты, деньги, два ствола», они были сработаны руками российских (ну или американских – в зависимости от типа оружия) мастеров и украдены руками китайских воров.

    Ну и, в-третьих, покупка китайских систем является политическим жестом. Сербия официально занимает позицию военно-политического нейтралитета, и в традиционный его вариант (то есть между Россией и Западом) Александр Вучич вводит китайскую переменную. Весьма выгодную для Сербии переменную.

    Продавец для бедных

    В последние годы отношения между государствами активно развиваются. Китай активно помогал сербам в ходе острой фазы пандемии коронавируса. Сербия стала первой европейской страной, купившей китайские боевые дроны - в июле президент Вучич лично присутствовал при передаче сербским военным беспилотников CH-92A. В Белграде понимают свою важность для Пекина (как своего рода европейский плацдарм и важнейший элемент на пути КНР к статусу Великой державы), и хотят на этой важности заработать.

    Китай продает сербам оружие не для того, чтобы американские самолеты не смогли больше безнаказанно бомбить китайское посольство в Белграде – для Пекина оборонные контракты с Белградом являются способом продвижения китайского оружия на европейских рынках. Китай уже является вторым производителем вооружений в мире и входит в пятерку крупнейших экспортеров. Он недавно присоединился к ооновскому Международному договору о торговле оружием (регламентирующим продажи и запрещающим экспорт обычных вооружений в нарушение эмбарго и санкций, а также вооружений, которые использовались бы для совершения геноцида и преступлений против человечности), и надеется на резкое увеличение экспортных контрактов.

    Китайское оружие действительно стало очень популярным в мире и, как уверяют сами китайцы, одним из важнейших их конкурентных преимуществ является неполитизированность продаж.

    Пекин не требует, чтобы потенциальный покупатель оружия выполнял какие-то политические условия, будь то демократические реформы, «правильное» руководство (или, в случае Сербии, уступки по статусу Косово). Для Европы «неполитизированность» особого значения, конечно, не имеет, поэтому китайцы упирают на другой аспект – цену.

    Сейчас в Поднебесной надеются на то, что другие европейские страны, поиздержавшиеся на коронавирусных делах и решившие сэкономить на военных расходах, обратят внимание на китайское вооружение. Которое на порядок дешевле американского (румыны заплатили за американские «Пэтриот» почти 4 миллиарда долларов). Возможно, именно поэтому они и предложили сербам весьма комфортные условия покупки FK-3 – куда более выгодные, чем могла бы предложить Россия по С-300.

    Осознайте риски

    Проблема в том, что на пути китайских интересов стоят интересы Соединенных Штатов. Американцы публично называют Китай недостойным продавцом. Они трактуют китайскую «неполитизированность» по другому – что китайцы неразборчивы. Что они продают опасное вооружение всем подряд. В результате чего совершать с помощью беспилотников незаконные убийства неугодных деятелей с причинением «сопутствующего ущерба» местным свадебным церемониям и просто прохожим может теперь не только Вашингтон (который, как известно, делает все ради свободы и демократии), но и Эр-Рияд, а также другие «безответственные» государства.

    Под соусом «неприличного поведения» Пекина Вашингтон не хочет пускать китайские оборонные компании в Европу и не позволит своим союзникам по НАТО закупать новейшее китайское оружие. На деле же причины иные. Американцы не только защищают интересы американских оружейных концернов на традиционном для них рынки, но и пытаются сохранить единство НАТО. США не могут объявить Китай главным врагом «свободных народов», призвать к крестовому походу против него – и молча смотреть как потенциальные участники этого похода отовариваются у китайских оружейников.

    Сербия американским союзником не является – однако ей все равно намекнули, что сотрудничество с Китаем нужно сворачивать.

    «Выбор поставщика должен отражать заявленную Сербии цель – интеграцию в Европу. Есть иные продавцы, которые не зависят от авторитарных режимов и которые могут предложить оружие, не только способное удовлетворить оборонные нужды Сербии, но сравнимое (с китайским – прим. газеты ВЗГЛЯД) по качеству и стоимости», - говорится в заявлении посольства США в Белграде. Сербия, по мнению американских дипломатов, должна понимать «кратко- и долгосрочные риски, а также цену сотрудничества с китайскими компаниями».

    Формально в Белграде точку зрения США не принимают. «Каждый раз, когда мы что-то хотим купить, кто-то всегда выступает против. Мы рассматриваем вопрос с покупкой FK-3, мы пока еще ее не купили – но примем итоговое решение самостоятельно», - заявил президент Вучич. Президент уверяет, что Сербия не собирается выбирать между новым другом Китаем, старой союзницей Россией и крупнейшим торговым партнером Евросоюзом.

    Но сумеет ли сербская власть фактически удержаться в такой выгодной, но в политическом плане опасной позиции? Директор российского Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что сможет. «Сербия не откажется от политики нейтралитета. Для нее это краеугольный камень не только внешней, но и внутренней политики», - поясняет он газете ВЗГЛЯД.

    Другие же в этом сомневаются и уверены в том, что Соединенные Штаты (вступающие в глобальное противостояние с Китаем) сделают все возможное для того, чтобы не допустить создания китайского плацдарма в Европе. И если сербский президент (зависимый от Запада) встанет на их пути, то он может перестать быть сербским президентом.


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