Американская база вызвала у Румынии злобу в адрес России

Взгляд
10 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
Разделы

Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Проблема расизма в России

    Алкогольные скандалы Михаила Ефремова

    Революция в США отменяется

      Перейти а раздел…

      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
      Подробности...

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана
              На джип Ефремова выписано 155 штрафов на сумму 275 тыс. рублейСША и Германия поспорили об участии России в переговорах по ЛивииУмер сатирик Анатолий ТрушкинНазвана возможная причина разлива топлива в Норильске
              Соратник Порошенко призвал к ядерной атаке на Будапешт и МосквуОбвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатантаПесков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад ПобедыПротив Порошенко возбудили уголовное дело
              Россия назвала условие открытия границы с БелоруссиейЭксперт оценил слова Саакашвили о скором распаде УкраиныСбивший людей на тротуаре полицейский задержан в ВоронежеКаковы шансы, что Михаил Ефремов получит условный срок?

              «не будет единения»


              Зеленский дал прогноз о том, за что «будет стыдно» жителям России

              вопрос о вменяемости


              Юрист рассказал, как психиатрическая экспертиза повлияет на дело Ефремова

              скандал в соцсетях


              Медиаэксперт объяснил шквал критики в адрес «Яндекса» за увольнение таксиста-расиста

              Видео

              «никогда не пил в одиночку»


              Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

              трагедия в центре Москвы


              Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

              борьба с вирусом


              Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

              гражданская авиация


              «Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

              древний рефлекс


              Герман Садулаев: Зачем люди сбиваются в стаи

              Импортозамещение


              Глеб Простаков: Какой протекционизм нужен России

              народная экспертиза


              Дмитрий Грунюшкин: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?

              Американская база вызвала у Румынии злобу в адрес России

              База американской системы ПРО в Румынии – истинная причина антироссийских заявлений Бухареста   10 июня 2020, 18:05
              Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Крайне редкое в международной практике событие назревает в Румынии. Бухарест намерен принять документ, где будет назван враг этой страны – и врагом этим, разумеется, обозначена Россия. Обычно в такого рода концептуальных документах враги и оппоненты той или иной страны никогда не называются прямо. Что заставило Румынию пойти на этот шаг?

              Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона. Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.

              «Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Российской Федерацией Крыма, бассейна Черного моря в целом, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», – говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии (цитата по РИА Новости). В тексте отмечается, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.

              В свою очередь, президент страны Йоханнис в своей оценке документа указывает, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на «комплексное управление рисками и угрозами». «Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», – говорится в оценке проекта, которую также опубликовали на сайте администрации.

              Россия непосредственно упоминается в разделе «Угрозы», а словосочетание «агрессивность РФ» употреблено дважды. При этом предварительно была организована утечка этого документа, который в виде pdf-файла сперва появился на сайте «Радио свобода – Румыния».

              Редко у какого государства в официальной концепции национальной обороны официально зафиксирован какой-либо враг. Да еще и «агрессивный».

              Эти документы обычно носят стратегический характер и потому никогда не бывают слишком персонифицированы. Но Румыния – особый случай не только в данном вопросе. В прошлом варианте стратегии национальной обороны Румынии, от 2015 года, Россия не упоминается вовсе.

              Никто, собственно, и не ждал, что в Бухаресте вдруг случится просветление, и Румыния откажется от создания образа врага из России. Президент Йоханнес постоянно говорит, что он заинтересован в усилении присутствия НАТО в Причерноморском регионе и на Балканах (Румыния в зависимости от обстоятельств относит себя то к одному, то к другому региону, то к обоим сразу).

              А в прошлом году деятели из американской корпорации RAND разработали аж целую стратегию сдерживания России на Черном море. В целях этого сдерживания предполагается активно задействовать береговую инфраструктуру Румынии и Болгарии. 

              Но куда более важно другое. Эпопея с созданием нового оборонительного района ПРО США на территории Румынии длится уже не один год. И летом прошлого года закончилась модернизация американцами платформы ПРО и ПВО Aegis Ashore, расположенной в крошечном румынском селе Девеселу в провинции Олт. За весь год модернизации комплекса он не работал, и для прикрытия южного фланга НАТО в Девеселу временно перевезли из Германии американский комплекс THAAD. Когда модернизация закончилась, его увезли обратно.

              Американцы настаивали, что модернизация платформы ПРО/ПВО была плановая, и их модернизируют по всему миру, и они после этого «не приобретают наступательные функции». Однако НАТО неоднократно было замечено в обмане своих партнеров – чего стоит одна только Турция. И все давно уже забыли о том, что изначально позиции американского ПРО в Румынии появились как бы для защиты от «злого режима аятолл» в Иране.

              Есть и еще один крайне символический признак. Окончание модернизации платформы в Девеселу удивительным образом день в день (2 августа) совпало с окончательным завершением процедуры выхода США из Договора о РСМД. После этого президент Йоханнис съездил в Вашингтон к Дональду Трампу. По итогам встречи они подтвердили решимость защищать Причерноморский регион.

              И вот теперь румыны официально заявляют, что защищать его будут от нас. Именно поэтому Клаусу Йоханнису и потребовалось прямо сейчас изобретать новую концепцию обороны. Это документ, приравненный к государственному закону, и он станет юридической основой для размещения на базе Девеселу чего угодно, что американцы сочтут необходимым там разместить.

              Изначально база Девеселу – это бывший советский аэродром 1952 года постройки. Американцы, начиная с 2010 года, построили на нем собственный гигантский объект за невероятные 800 миллионов долларов. Чисто внешне он напоминает палубную надстройку современного ракетного корабля. Внутри него находятся универсальные пусковые установки Mk-41, которые по идее должны быть снабжены ракетами-перехватчиками SM-3.

              Но это по идее. На практике пусковая установка потому и универсальная, что ее можно загрузить любой стандартной ракетой. Например, теми же «Томагавками».

              Что автоматически превращает базу Девеселу в наступательный объект, приспособленный, например, для ударов крылатыми ракетами по России. Теми самыми, сухопутное размещение которых еще недавно было запрещено Договором о РСМД. Трудно в связи с этим игнорировать нехорошие слухи о том, что еще в прошлом году американцы перебазировали атомные заряды с турецкой базы Инджирлик именно в Румынию.

              А поскольку США не идут на конструктивный диалог по поводу попытки возобновления Договора о РСМД, то объект в Девеселу окончательно превращается в законную цель для российских авиации и ракетных систем, размещенных в Крыму. В Бухаресте это понимают, потому в концепции национальной безопасности Румынии и возникли отсылки к «милитаризации Крыма» и к «агрессивной политике России».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............