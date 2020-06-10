Американская база вызвала у Румынии злобу в адрес России

Крайне редкое в международной практике событие назревает в Румынии. Бухарест намерен принять документ, где будет назван враг этой страны – и врагом этим, разумеется, обозначена Россия. Обычно в такого рода концептуальных документах враги и оппоненты той или иной страны никогда не называются прямо. Что заставило Румынию пойти на этот шаг?

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона. Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Российской Федерацией Крыма, бассейна Черного моря в целом, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», – говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии (цитата по РИА Новости). В тексте отмечается, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.

В свою очередь, президент страны Йоханнис в своей оценке документа указывает, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на «комплексное управление рисками и угрозами». «Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», – говорится в оценке проекта, которую также опубликовали на сайте администрации.

Россия непосредственно упоминается в разделе «Угрозы», а словосочетание «агрессивность РФ» употреблено дважды. При этом предварительно была организована утечка этого документа, который в виде pdf-файла сперва появился на сайте «Радио свобода – Румыния».

Редко у какого государства в официальной концепции национальной обороны официально зафиксирован какой-либо враг. Да еще и «агрессивный».

Эти документы обычно носят стратегический характер и потому никогда не бывают слишком персонифицированы. Но Румыния – особый случай не только в данном вопросе. В прошлом варианте стратегии национальной обороны Румынии, от 2015 года, Россия не упоминается вовсе.

Никто, собственно, и не ждал, что в Бухаресте вдруг случится просветление, и Румыния откажется от создания образа врага из России. Президент Йоханнес постоянно говорит, что он заинтересован в усилении присутствия НАТО в Причерноморском регионе и на Балканах (Румыния в зависимости от обстоятельств относит себя то к одному, то к другому региону, то к обоим сразу).

А в прошлом году деятели из американской корпорации RAND разработали аж целую стратегию сдерживания России на Черном море. В целях этого сдерживания предполагается активно задействовать береговую инфраструктуру Румынии и Болгарии.

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Но куда более важно другое. Эпопея с созданием нового оборонительного района ПРО США на территории Румынии длится уже не один год. И летом прошлого года закончилась модернизация американцами платформы ПРО и ПВО Aegis Ashore, расположенной в крошечном румынском селе Девеселу в провинции Олт. За весь год модернизации комплекса он не работал, и для прикрытия южного фланга НАТО в Девеселу временно перевезли из Германии американский комплекс THAAD. Когда модернизация закончилась, его увезли обратно.

Американцы настаивали, что модернизация платформы ПРО/ПВО была плановая, и их модернизируют по всему миру, и они после этого «не приобретают наступательные функции». Однако НАТО неоднократно было замечено в обмане своих партнеров – чего стоит одна только Турция. И все давно уже забыли о том, что изначально позиции американского ПРО в Румынии появились как бы для защиты от «злого режима аятолл» в Иране.

Есть и еще один крайне символический признак. Окончание модернизации платформы в Девеселу удивительным образом день в день (2 августа) совпало с окончательным завершением процедуры выхода США из Договора о РСМД. После этого президент Йоханнис съездил в Вашингтон к Дональду Трампу. По итогам встречи они подтвердили решимость защищать Причерноморский регион.

И вот теперь румыны официально заявляют, что защищать его будут от нас. Именно поэтому Клаусу Йоханнису и потребовалось прямо сейчас изобретать новую концепцию обороны. Это документ, приравненный к государственному закону, и он станет юридической основой для размещения на базе Девеселу чего угодно, что американцы сочтут необходимым там разместить.

Изначально база Девеселу – это бывший советский аэродром 1952 года постройки. Американцы, начиная с 2010 года, построили на нем собственный гигантский объект за невероятные 800 миллионов долларов. Чисто внешне он напоминает палубную надстройку современного ракетного корабля. Внутри него находятся универсальные пусковые установки Mk-41, которые по идее должны быть снабжены ракетами-перехватчиками SM-3.

Но это по идее. На практике пусковая установка потому и универсальная, что ее можно загрузить любой стандартной ракетой. Например, теми же «Томагавками».

Что автоматически превращает базу Девеселу в наступательный объект, приспособленный, например, для ударов крылатыми ракетами по России. Теми самыми, сухопутное размещение которых еще недавно было запрещено Договором о РСМД. Трудно в связи с этим игнорировать нехорошие слухи о том, что еще в прошлом году американцы перебазировали атомные заряды с турецкой базы Инджирлик именно в Румынию.

А поскольку США не идут на конструктивный диалог по поводу попытки возобновления Договора о РСМД, то объект в Девеселу окончательно превращается в законную цель для российских авиации и ракетных систем, размещенных в Крыму. В Бухаресте это понимают, потому в концепции национальной безопасности Румынии и возникли отсылки к «милитаризации Крыма» и к «агрессивной политике России».