Коронавирус обнажает правду про американский ГУЛАГ

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29 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Они всерьез играют в то, что могут умереть

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Щекотать себе нервы, добавляя адреналина просмотрами апокалиптических фильмов, приятно. Или чувствовать себя героям, затарившись гречкой. Я только что с Донбасса. Там шестой год реальный постапокалипсис. Подробности...

Власть в мире перешла к врачам

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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

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              Американские тюрьмы могут стать новым рассадником вируса   29 марта 2020, 14:55
              Фото: Eric Risberg/AP/ТАСС
              Текст: Виктория Никифорова

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              В США впервые умер заключенный, болевший коронавирусом. Это вновь поставило перед американскими властями вопрос о том, что в условиях пандемии многих заключенных необходимо освободить. В развернувшейся дискуссии прозвучали поразительные цифры и факты. Они ярко характеризуют репрессивную систему США – рабский труд, огромные сроки за незначительные правонарушения и предельная жестокость внутри тюрем.

              Эпидемия коронавируса уже привела к бунтам и возмущениям в ряде европейских тюрем. Оценив масштаб проблемы, представители власти в разных штатах США запустили в качестве темы для общественных дискуссий возможность освобождения из тюрем тех заключенных, кто совершил незначительные преступления или отсидел уже больше половины срока. Их предлагается отправлять под домашний арест или обязать регулярно являться в полицейские участки. Более того, некоторые штаты уже начали выпускать заключенных.

              Страстным апологетом этой идеи является, в частности, Алан Дершовиц – один из самых распиаренных, дорогих и скандальных юристов США. В своей статье он напоминает об уникальной американской «болезни легионеров». Эта смертельно опасная легочная инфекция регулярно свирепствует в тюрьмах США. Вызывают ее бактерии, скопившиеся в нечищеных трубах вентиляции и охлаждения. Предотвратить заражение просто – достаточно лишь хорошенько отмыть трубопроводы. Однако с 1977 года – времени обнаружения «болезни легионеров» – американское здравоохранение так и не смогло ее победить.

              Каждый год от легионеллеза умирают сотни человек. Большинство из них – заключенные в тюрьмах. Только в феврале 2020 года от «болезни легионеров» умерло несколько человек в тюрьмах Флориды. В 2019-м эпидемия легионеллеза поразила Калифорнию. Узников охватила паника, начались тюремные бунты. Эпидемия коронавируса – отчасти напоминающего симптомами «болезнь легионеров» – также способна привести к восстаниям заключенных.

              Дершовиц полагает, что спокойнее было бы отпустить на свободу пожилых заключенных – тех, кто уже отсидел большую часть срока, а тех, кто совершил ненасильственные преступления, перевести под домашний арест. С видным юристом уже согласны власти Нью-Йорка, обсуждающие возможность освободить часть заключенных из печально знаменитой тюрьмы Бронкса Рикерс-Айленд. Дело в том, что тюремное начальство призналось, что не может обеспечить хотя бы минимальную санитарную защиту узникам.

              Но если федеральные тюрьмы США честно расписываются в невозможности обеспечить безопасное расстояние между заключенными, увеличить число коек в больницах и снабдить всех масками и антисептиками, то что творится в частных тюрьмах Америки, общественности вообще не сообщают.

              10 марта видный политик сенатор Элизабет Уоррен отправила специальный запрос в крупнейшую корпорацию американских частных тюрем CoreCivic (CCA). Она потребовала информации о мерах по предотвращению эпидемии коронавируса среди персонала и заключенных. Ответа она не получила до сих пор. Частные тюрьмы Америки – это такой постыдный секрет, о котором в публичном пространстве вообще стараются не упоминать.

              Вокруг идеи выпустить узников на свободу развернулась общественная дискуссия. В ее ходе всплыли некоторые любопытные цифры. Это, например, тот факт, что сегодня в США больше всего арестантов в мире. В настоящий момент в американских тюрьмах сидит больше двух миллионов человек, а в той или иной форме лишены свободы еще больше пяти миллионов. Они находятся на домашнем аресте, под залогом или освобождены условно.

              В то же время во всем мире в тюрьме сидит около девяти миллионов человек. То есть в Америке чалится на зоне как минимум четверть всех арестантов мира, хотя доля населения США в мире всего 5%.

              Получающаяся пропорция выглядит несколько странно для страны, позиционирующей себя как идеал демократии. Такие «тоталитарные» страны, как Китай или Иран, содержат в своих тюрьмах в разы меньше арестантов. Только в США судебная система широко практикует тюремные сроки за ненасильственные преступления, совершенные в первый раз, а также за финансовые преступления типа неуплаты налогов. Это единственная страна в мире, где за не вовремя поданную налоговую декларацию можно получить тюремный срок, а если сумма недоплаченных налогов достаточно велика, то такой срок может исчисляться многими годами. При этом налоговые преступления не имеют срока давности.

              Такими же двойными стандартами регулируется и назначение тюремных сроков за хранение наркотиков. В 33 штатах США та же марихуана легализована и признана безвредным «медицинским средством». Однако если потребитель марихуаны заедет в другой штат, там его вполне могут упечь за решетку на долгие годы, пришив вместо «потребления» «сбыт наркотика». Но в штатах, легализовавших марихуану недавно, никто не спешит освобождать людей за связанные с ней правонарушения. Только в Калифорнии за «траву» продолжают сидеть 220 тысяч заключенных.

              Впечатляет и та ожесточенность, с которой судьи отправляют за решетку впервые оступившихся людей за подделку банковского чека или за кражу пары бутылок виски в магазине. Традиционная правоприменительная практика во всем мире предполагает, что впервые осужденный получает условный срок, штраф или общественные работы. 

              Репортеры популярного американского журнала Time подсчитали, что в американских тюрьмах совершено напрасно сидит минимум 39% заключенных. Это те, кто совершил ненасильственное преступление впервые, те, кто мог бы избежать суда, если бы оказался в другом штате, те, кто согласно практике европейских демократий, отделался бы условным сроком. По проценту обвинительных приговоров американские суды давно и прочно лидируют во всем мире. Оправдаться в суде удается всего 0,4% обвиняемых.

              Людей, полагающих себя невиновными, успешно шантажируют «сделкой с правосудием». Если человек не признает свою вину, ему грозят присудить максимально большой срок. Если он соглашается с обвинением, срок сокращают. Подавляющее большинство обвиняемых не выдерживают этого давления.

              Что творится в американских тюрьмах – это тоже отдельная тема. В связи с возможным освобождением зэков из Рикерс-Айленд в прессе припомнили журналистские расследования, проводившиеся там несколько лет назад. Тогда выяснилось, что тюрьма в Бронксе, рассчитанная на 14 тысяч человек, полностью контролируется криминальными кланами в связке с персоналом. Охранники и бандиты совместно прессуют каждого вновь прибывшего, вымогая у него дань. Непокорных избивают, насилуют, доводят до самоубийства, убивают. Нью-йоркские журналисты полагают, что минимум 20% контингента Рикерс-Айленд были изнасилованы. В то же время богатые представители бандитских семейств проводят свой срок в Рикерс-Айленд с полным комфортом.

              К их услугам отдельные больничные палаты, дорогая выпивка, наркотики, кабельное телевидение, мобильная связь и даже проститутки.

              При этом Рикерс-Айленд – тюрьма, которая находится под контролем штата Нью-Йорк. Да, журналистские репортажи из ее камер не приводят ни к каким изменениям, однако здесь все-таки присутствует некая прозрачность.

              Однако совершенно непрозрачным является все то, что творится в частных тюрьмах США. По сути, это откровенное наследие рабовладельческого строя. Например, создатель CCA (недавно она переименована в CoreCivic) Террел Дон Хатто начинал свой бизнес как владелец огромной хлопковой плантации в Техасе. В 1960-е годы на ней работали заключенные местных тюрем. Некоторые из них были слугами в его поместье. За порядком на плантации следили самые отмороженные из заключенных, вооруженные огнестрелом и кнутами. Если зэк не выполнял норму, они избивали его до полусмерти. Зарплата зэков поступала в тюрьмы, штат Техас получал значительные налоговые отчисления, а Терри Хатто успешно торговал хлопком.

              Бизнес процветал, и в 1967 году власти штата Арканзас пригласили Терри Хатто курировать все тюрьмы штата. Постепенно Дон Хатто раскинул сеть частных тюрем по всей Америке. Суть его бизнеса в том, что заключенный работает целый день за минимальную зарплату, из которой тюремное начальство может вычитать разнообразные штрафы. А прибыль от их труда пилят между собой владелец CoreCivic, власти штата и кураторы из пенитенциарной системы.

              Сегодня корпорация CoreCivic стоит почти два миллиарда долларов. Ее годовой доход 178 миллионов долларов. Заключенные, содержащиеся в тюрьмах корпорации, вынуждены работать по ставке 50 центов в час. Если они отказываются или работают спустя рукава, их прессуют всеми возможными способами – сажают в карцер, избивают, лишают душа и прогулок.

              Порции еды в тюремных столовых настолько малы, что зэки вынуждены докупать себе еду за деньги. В интервью газете Guardian узники такой тюрьмы в Джорджии признавались, что тратили больше 320 долларов в месяц только на еду. Зарплаты им, естественно, не хватало, и оставалось надеяться только на помощь родных.

              Получалось, что кроме рабского труда, они еще и доплачивали за свое заточение в тюрьме.

              Сегодня в частных тюрьмах США содержится больше 115 тысяч человек. Число заключенных растет каждый год. Среди них все больше нелегальных иммигрантов. Зачастую они попадают за решетку просто из-за отсутствия документов – то есть за административное правонарушение.

              Частные тюрьмы признаны американскими экспертами одним из самых перспективных бизнесов в сфере услуг. Хотя на посторонний взгляд, это не что иное, как современное рабство – слегка модернизированный вариант того кошмара, который творился в поместьях американских рабовладельцев еще полтора века назад.

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