Взгляд
4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
Разделы

Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
Перейти а раздел…

Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью
              Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людямЗащита Голунова пожаловалась на отказ Генпрокуратуры извинятьсяНафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над ГазпромомЛукашенко заявил о готовности покупать российскую нефть по мировым ценам
              Первый канал анонсировал шоу Собчак и ГордонаОпубликовано фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУУкраина захотела подать новые иски против РоссииКремль прояснил вопрос с приглашением Польши на празднование Дня Победы
              В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границуЭксперт оценил намерение Лукашенко наладить отношения с «величайшей империей» СШАСитуацию с бюджетом Украины назвали одной из худших в историиЭксперт прокомментировал скандал на старте предвыборной кампании демократов США

              «взасос поцеловаться»


              Лукашенко заявил о поднятом Москвой «скандале» из-за визита Помпео

              «Мы хотим домой!»


              Появилось видео протеста граждан СНГ, недопущенных на российский самолет из Китая

              террористическая группировка


              Пленные боевики раскрыли роль Турции в формировании «Джебхат ан-Нусры»

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              Массовая истерия


              Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              «исторический спор»


              Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

              Непризнанные регионы


              Дмитрий Родионов: Донбасс постепенно становится Россией

              Выгодный прецедент


              Геворг Мирзаян: Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Разделение по сердцам


              Анна Долгарева: Мы сами натянули колючую проволоку

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?

              Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

              Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг друга   4 февраля 2020, 14:50
              Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
              Текст: Василий Стоякин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия?

              Турецкие султаны издревле проводили активную политику на севере. Северное Причерноморье всегда было зоной их стратегических интересов. В XVII веке запорожские казаки активно искали покровительства Блистательной Порты, причем некоторым (например, гетману Петру Дорошенко) удавалось его получить. В конечном итоге, правда, выиграли ставленники Москвы.

              Каковы же современные интересы Эрдогана, чьи амбиции нередко называют султанскими?

              Геополитическая ситуация

              Разумеется, времена, в которые Турция могла претендовать на глобальную геополитическую роль, остались в прошлом. Но Эрдоган не теряет надежд. Чтобы вновь стать центром притяжения всех тюрков, Турции надо стать безусловным лидером Восточного Средиземноморья и Причерноморья.

              Кто контролирует Причерноморье? Разумеется, тот, кто владеет «Русским островом» в его центре. А чей Крым? Нет, Эрдоган, как и мы с вами, отлично знает, что Крым вернулся в родную гавань. Но он также знает, что международный статус Крыма объектом дискуссий не является – Запад настаивает, что юридически полуостров принадлежит Украине. Причем пока Крым был в составе Украины не только юридически, но и физически, турецкое присутствие на его территории было достаточно велико (благодаря влиянию Анкары на меджлис и слабости украинского государства).

              По объективным причинам Турция в гонке за Крым опоздала. Но если бы Россия не успела раньше, рано или поздно Анкара заявила бы свои права на Крым. Вспомним, например, инициативу Петра Порошенко по созданию национальной автономии крымских татар. Понятно, что в случае сохранения Украиной контроля над Крымом ситуация была бы другой и Киев ни на какую автономию не согласился бы. Да и права США все равно были более предпочтительны. Но Турция все равно попыталась бы играть на этом поле.

              С другой стороны, у Турции сложная ситуация на южном направлении. Там Эрдоган пытался играть в Сирии и имел все шансы отхватить немалый ее кусок. Однако некстати опять-таки вмешалась Россия...

              Дружба с Эрдоганом со стороны Кремля во многом вынужденная. Турция – действительно очень сильный игрок в регионе, и России было бы невыгодно находиться с ней в конфликте. Тактика Москвы традиционная: создать условия, при которых для самой Турции конфликт с Россией был бы невыгоден, прежде всего в экономическом плане. Реализация такого плана дается сравнительно легко, учитывая напряженные отношения Анкары с Брюсселем и Вашингтоном. Отсюда – газопровод и зенитные комплексы. Однако все же понятно, что Эрдоган – «друг за наличный расчет».

              Интерес Киева

              Возникает впечатление, что интерес Киева в общении с Анкарой прежде всего политический. Украинское руководство весьма благосклонно восприняло очередное заявление Эрдогана относительно статуса Крыма (кажется, такие формальные заявления только в Киеве и замечают) и тем более приветствие «Слава Украине» в Борисполе.

              Однако это все только кажется. На самом деле Зеленский, хотя и пытается копировать внешнеполитическую риторику Порошенко, все же не Порошенко. Он гораздо менее идеологизированный. Потому Зеленского интересует экономика. Зеленский, конечно, уговаривает Эрдогана дать инвестиции, но Эрдоган ничего не даст. Во всяком случае – сейчас.

              Во-первых, Украина плохой объект для инвестирования – страна ведет войну, политическая и экономическая ситуация неустойчивая, покупательная способность населения низкая (самая бедная страна Европы – хуже Албании и Молдавии), слабая защищенность инвестиций.

              Во-вторых, инвестиции нужны самой Турции – ее экономическое положение тоже не лучшее. Впрочем, когда Украина наконец начнет большую приватизацию оставшейся государственной собственности, турецкий капитал, безусловно, примет участие. Но вряд ли при поддержке государства – Эрдоган понимает, что имущество бывшей Украины уже расписано между ТНК и воевать с ними ему ни к чему.

              Другое дело – энергетика. Поскольку Украина с упорством, достойным лучшего применения, пытается обойтись без российского газа, то Турция вполне может стать посредником для его получения – переговоры относительно переброски «азербайджанского» (на самом деле – российского) газа через территорию Болгарии, Румынии и Молдавии велись еще Порошенко.

              Интерес Анкары

              Эрдоган не может дать Зеленскому того, чего хочет он, но может получить то, что нужно ему. Ему же нужна площадка для давления на Россию по чисто политическим вопросам. Неудивительно, что основные соглашения, подписанные между странами, имеют оборонный и политический характер. Грубо говоря, Эрдоган поддерживает гибридную войну, которую Украина ведет против России в Донбассе, так же как Россия поддерживает неугодный Эрдогану режим в Сирии.

              Справедливости ради надо сказать, что особого влияния на обороноспособность Украины турецкая помощь не окажет. Более того, Турции не выгодно обострение конфликта между Украиной и Россией. Скорее это сигнал, причем сигнал, скорее, адресованный внутренней аудитории: наши солдаты, погибшие в Идлибе, не останутся безнаказанными – за это нашим оружием убьют несколько украинских пенсионеров. Слава Украине! Многие поверят...

              Другое направление – поддержка украинской власти и меджлиса в вопросах «возвращения Крыма». Разумеется, Крым никто возвращать не собирается (меньше всего – Зеленский и Чубаров), но и признаваться в этом никто не будет. А факт давления на Россию налицо. Тут надо также иметь в виду, что в Турции живет большая община турок крымского происхождения, которые оказывают существенное влияние на внутреннюю политику. Они традиционно переживают за своих братьев в Крыму. Конечно, с точки зрения здравого смысла им надо было бы налаживать отношения с Россией, а не с Украиной, но люди не обязаны быть логичными.

              Самая же главная задача Эрдогана – сформировать такие особые отношения с Москвой и Киевом, чтобы получить возможность стать посредником на переговорах. И выторговать свою долю.

              Возможность именно такого развития событий не нулевая – раньше особые отношения с Москвой и Киевом имел Минск, но его статус сейчас меняется, причем – не в лучшую сторону. Так что вопрос переноса переговоров из Минска назревает...

              Разумеется, в Москве планы Эрдогана отлично понимают и хотели бы без такого посредника обойтись. Но, допустим, перенос переговорной площадки в Нур-Султан тоже сейчас не слишком актуален – сам мудрейший Елбасы, конечно, доброкачественный посредник (хотя у него тоже есть свои интересы), но сейчас в стране происходит транзит элит, и какие отношения сложатся между новыми властями Казахстана и Россией, пока непонятно.

              Так что посредничество Эрдогана выглядит вполне реальным, а цена этого посредничества для Турции не столь уж и высока...


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............