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15 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

Россия повысила свою продовольственную безопасностьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Украина настраивает Румынию против России

Разведывательный украинский корабль «Славутич» де-юре принадлежит Киеву, но де-факто под контролем КрымаФото: Красильников Станислав/ТАСС
Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черноморском регионе. Министры обороны обеих стран обсудили эти перспективы на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Киев договорился о таком же сотрудничестве с Турцией. Насколько услуги Киева могут быть полезны странам НАТО с военно-технической точки зрения и как такие намерения влияют на обстановку в регионе? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...

Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...
Обсуждение: 286 комментариев

Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
Обсуждение: 121 комментарий
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    Какими будут пассажирские самолеты будущего

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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Украина настраивает Румынию против России

              Разведывательный украинский корабль «Славутич» де-юре принадлежит Киеву, но де-факто под контролем Крыма   15 февраля 2020, 14:25
              Фото: Красильников Станислав/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черноморском регионе. Министры обороны обеих стран обсудили эти перспективы на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Киев договорился о таком же сотрудничестве с Турцией. Насколько услуги Киева могут быть полезны странам НАТО с военно-технической точки зрения и как такие намерения влияют на обстановку в регионе?

              Глава минобороны Украины Андрей Загороднюк в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности встретился с коллегой из Румынии Николае-Ионелом Чуке и предложил совместно противодействовать российским «угрозам» в Черном море. Общие усилия, пояснил министр в своем Telegram-канале, будут «более эффективными».

              Загороднюк заявил, что «обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море». В минобороны Украины отметили, что участники переговоров также обеспокоены действиями России на Азовском море и «милитаризацией Крыма».

              Напомним, Россия не раз подчеркивала, что «скрупулезно соблюдает свои обязательства по соответствующим конвенциям», это касается и акватории Азовского и Черного морей.

              Кроме того, министры обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в регионе и идею Киева о совместных военных учениях. Украина хочет расширить деятельность международного инженерного батальона «Тиса», предназначенного для быстрого реагирования в случае стихийных бедствий в Карпатском регионе. Батальон состоит из военных Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. Общий состав не превышает 700 человек.

              Осенью прошлого года Украина договорилась укреплять сотрудничество в военно-морской сфере с Турцией. Поводом к усилению такого взаимодействия Киев называл «угрозы со стороны России». Основной выгодой Украины от такого соглашения называлась возможность обучать своих моряков в учебных заведениях ВМС Турции. Анкара, в свою очередь, регулярно получает от Киева некую информацию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе.

              Румыния, как и Турция, входит в НАТО. В феврале прошлого года генсек альясна Йенс Столтенберг заявил о намерении наращивать в ответ на «нарушение Россией международных норм» военное присутствие в Черном море, которое альянс считает стратегически важным регионом. Предлогом назывался инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских моряков, которые нарушили российскую границу.

              В середине января Украина договорилась с НАТО провести в Одессе в начале октября совместные учения «Нерушимая устойчивость – 2020» по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Как отмечал украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, учения важны «для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам».

              В экспертной среде объясняют активность Киева желанием сблизиться со странами альянса, получить пригласительный билет в НАТО. Однако вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов считает подобное сотрудничество неэффективным. «Румыния не имеет никакого отношения к Крыму, поэтому она никаким образом не может поддерживать Украину в противостоянии с Россией», – сказал Святашов газете ВЗГЛЯД.

              После воссоединения Крыма с Россией Украина потеряла доступ к десяткам своих кораблей. Наиболее подготовленными с технической точки зрения считаются корветы «Тернополь», «Луцк», «Хмельницк», разведывательный корабль «Славутич», десантные корабли «Ольшанский» и «Кировоград». Россия не отрицает украинскую принадлежность всех находящихся в Крыму украинских кораблей, но вопрос их передачи возможен только после прекращения военных действий в Донбассе. 

              В то же время Святашов отметил, что НАТО без помощи украинцев постоянно ведет наблюдение в Черном море за российским флотом.

              «Что может дать НАТО Украина с ее нынешними катерами, которые мы вернули ей после керченских событий? Они недееспособные. Подводных лодок у Киева нет. Украинцы просто будоражат мир, ищут иголку в стоге сена, называют Россию врагом.

              Не надо выдумывать врагов, которых в настоящее время нет. Все это чушь», – считает вице-адмирал.

              По словам Святашова, Черноморский флот России обладает всеми необходимыми средствами для защиты границ страны, Крыма и одноименного моста. По его мнению, Румыния не проявляет никакой активности по отношению к России и вряд ли заинтересована обострять с ней отношения из-за Украины. «Средств достаточно для обеспечения безопасности, но вот эти ретивые соседи, которые ищут себе друзей, обливая Россию грязью, просто должны успокоиться», – призвал он.

              В свою очередь доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков указывает, что с военно-технической точки зрения ни Украина, ни Румыния не способны противодействовать России в Черном море, даже если у них возникнет такое желание. Подобный сценарий возможен в случае прихода к власти в Румынии ярых противников России. «Сейчас такое сотрудничество мало что даст, оно не представляет для России каких-либо угроз», – заверил Сивков газету ВЗГЛЯД.

              Эксперт пояснил, что Бухаресту не с руки обострять отношения с Москвой. «Это чисто демонстративно-политические шаги, направленные на демонстрацию тесного сотрудничества Украины с членами НАТО», – подчеркнул собеседник.

              Более того, он убежден, что у Украины нет технических средств для наблюдения за российским флотом. Для этого нужны в том числе средства космической разведки. Также у украинцев нет возможностей для перехвата сообщений с российских субмарин, не говоря уже о способности расшифровать такую информацию. «Украине просто нечем делиться ни с Турцией, ни с Румынией. Это обычные договоренности на бумаге о намерениях», – подытожил Константин Сивков.

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