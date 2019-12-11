Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

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11 декабря, среда  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украина обречена на вечную войну

Андрей Манчук, политолог
Встреча в «нормандском формате» завершилась тем, чем только и могла завершиться – ничем. По той простой причине, что никому на Украине невыгодно останавливать войну в Донбассе. Подробности...
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На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
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Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
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      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

              Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моря   11 декабря 2019, 19:55
              Фото: Минобороны России/Youtube
              Текст: Виктор Сокирко

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              Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине.

              Крылатые ракеты «Калибр», находящиеся на вооружении фрегата «Адмирал Эссен», провели «детские пуски» – на расстояние 250 километров, при потенциальной возможности стрельбы в 2500 километров. Это при том, что от причальной стенки в Севастополе до базы НАТО в румынской Констанце – 390 км, до грузинского Батуми – 730 км, до турецкого Стамбула – 540 км, до Одессы – 305 км. То есть Черное море простреливается российскими «Калибрами» насквозь. Известно, что ВМФ РФ не собирается вести боевые действия ни с одной из упомянутых стран, однако российские корабли периодически демонстрируют свои возможности.

              «Адмирал Эссен» отстрелялся ракетами зачетно – поразил наземные цели на наземном полигоне на расстоянии 250 километров (140 морских миль). Как утверждается, и это подтверждено средствами объективного контроля, ракеты преодолели это расстояние за 2,5 минуты – скорость сверхзвука. Стрелял по Крыму – по полигонам на его степной территории. Подразумевалось, что «объектом» поражения могла быть выбрана любая другая территория. Неважно, на какой территории другой страны, откуда могла бы исходить угроза безопасности России. Любой! Как минимум, по расстоянию.

              Можно было бы, конечно, назвать Черное море внутренним для ряда стран этого бассейна, где после 1945 года крупномасштабных флотских баталий не наблюдалось и существовал некий паритет сил. С одной стороны – Советский Союз, с выходом к морю союзных тогда республик (Украинской ССР, Грузинской ССР и РСФСР), плюс союзники по Организации Варшавского Договора (ОВД) – Румыния и Болгария. Противостоял этой союзной эскадре, включавшей более 20 кораблей-лидеров, турецкий военно-морской флот, за спиной которого стояли и корабли НАТО. Корабли ВМС США периодически «забегали» в Черное море, чтобы изобразить присутствие и показать советским кораблям, что не одни они здесь безраздельные хозяева.

              Распад СССР кардинально изменил конфигурацию сил на Черном море. Берега поменяли «ориентацию», и российская территория ужалась до портов Краснодарского края – с базой ЧФ в Новороссийске и невнятным тогда статусом базы в Севастополе. Черное море для России стало уже как будто не своим – на фоне новых, уже совсем не близких территорий бывших союзников. Глобальный кризис всего флота РФ в особенности коснулся Черноморского флота, который оказался в ранге «ржавого корыта» – ни новых кораблей, ни вооружений, ни возможности контроля крупных водных акваторий.

              «Мы тогда фактически остались без одного из самых боевых флотов Советского Союза – Черноморского, – говорит экс-командующий ЧФ в 1998-2002 годах адмирал Владимир Комоедов. – Большинство кораблей дышали на ладан, проблемными стали крейсера, подводные лодки, морская авиация утратила свою силу. Всё, казалось, что нет больше флота и битву за Черное море мы проиграли.

              На этом фоне, естественно, лидирующую позицию занял именно турецкий военно-морской флот. А каждый заход американского эсминца воспринимался как издевка – они швартовались с хозяйской позицией даже в Севастополе: ходили где хотели, осматривали что хотели.

              К счастью, сегодня ситуация изменилась – Черноморский флот получил мощнейшее вооружение. Не берем в расчет легендарный ракетный крейсер «Москва», это уже уходящая эпоха боевых кораблей. Флот пополнился современными фрегатами, подводными лодками – той силой, которую боятся, уважают. И которую, естественно, нужно демонстрировать».

              В Черном море нет атомных подводных лодок и авианосцев. Они под запретом международных соглашений. Поэтому ударную мощь обозначают корабли с меньшим водоизмещением, но не менее мощным вооружением. В ЧФ ВМФ РФ – фрегаты «адмиральской линейки», в числе которых и отстрелявшийся недавно «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен». Пуски «Калибров» в Черном море далеко не в новинку. В августе 2018 года фрегат «Александр Григорович» успешно поразил ракетами подобного класса морскую цель – имитатор корабля условного противника. Тут можно вспомнить, что 12 ноября экипаж новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия» также выполнил в Черном море пробные пуски из ракетного комплекса «Калибр» и артиллерийского комплекса. Цели на земле и суше были поражены с высокой точностью. Подобные стрельбы проводились в последнее время и с других кораблей.

              Результативность «Калибров» была доказана еще пусками из Каспийского моря, когда крылатые ракеты поразили позиции боевиков в Сирии. Зачем тогда их лишний раз показывать сейчас в Черном море?

              «Это естественная демонстрация силы, которая необходима для армии любой страны, – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Нам нечего скрывать, тем более, что уже и нечего скрывать. Даже если отбросить гордость российского президента Владимира Путина – гиперзвуковые «Кинжалы», «Цирконы», «Авангарды», «Буревестники» – в арсенале российской армии есть «Калибры».

              Изначально «Калибр» разрабатывался для многоцелевых подводных лодок проекта 885 «Ясень», а уже затем и для других подлодок и надводных кораблей. Сейчас «Калибры» заполнили нишу ограничений по ДРСМД – уже в наземном исполнении. И почему бы их не продемонстрировать по возможному потенциалу?».

              Адмирал Владимир Комоедов, оценивая потенциал вооружений страны, считает, что «флот любой страны должен иметь своего лидера, неважно, что это – авианосная эскадра, подводная группировка атомных субмарин или потенциал ударных крылатых ракет. Стране необходимы реальные боевые возможности».

              Сегодня эти возможности наглядно продемонстрированы. Россия хотя и не вернула свой военный потенциал времен 1980-х годов (и Черное море не стало снова «внутренним морем СССР»), однако впервые за десятилетия ЧФ получил военный инструмент, способный решать задачи на всем Черном море и его побережье.


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