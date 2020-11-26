Украинский министр отметился серией оскорблений своих зарубежных коллег

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

Армения до сих пор ищет причины того, почему вторая карабахская война была проиграна Валерий Мельников/РИА Новости
Армения ликует – в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР. Однако почему Азербайджан назвал этот документ «пустой бумажкой»? Почему на этот счет не высказывается Эммануэль Макрон? И, наконец, почему это решение несет в том числе антироссийский подтекст? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Подробности...

Зачем США провоцируют российскую армию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка продолжает устраивать России военные провокации. Устраивать – и надеяться на то, что российская реакция поможет американской дипломатии вернуть союзников в антироссийское стойло. Подробности...

У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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    Украинский министр отметился серией оскорблений своих зарубежных коллег

    Владислав Криклий солгал даже своим казахстанским партнерам    26 ноября 2020, 19:30
    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Принято считать, что украинское руководство ведет себя лживо и недостойно только по отношению к «государству-агрессору». Но только за последние дни и только один-единственный украинский министр умудрился продемонстрировать образцы настоящего хамства и лжи по отношению к важнейшим своим коллегам за рубежом. Из дружественных Украине стран. Как такое произошло?

    На Украине обсуждают возможность отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия. Повод к этому стал бы большой сенсацией – в любой стране, но не на Украине.

    Тут стоит вспомнить, что совсем недавно экс-советник Владимира Зеленского Игорь Уманский заявил о том, что деньги из фонда на борьбу с эпидемией COVID-19 в рамках проекта «Большое строительство» направлялись на ремонт дорог. Причем не какие-то там деньги, а выделенные Украине Евросоюзом. Нецелевое расходование, что называется, налицо.

    Этот проект и курирует Владислав Криклий. Но нарушение не только и не столько в этом – а в том, что в ходе строительства деньги системно разворовывались и завышение смет привело к перерасходу примерно 14 млрд грн. Полмиллиарда долларов за полгода – это все же многовато. Даже для Украины.

    Но мы не зря сделали оговорку: уволить министра хотят не за это (ведь если верить слухам, то преемником Криклия должен стать глава «Укравтодора»). Штука в том, что вылететь из кресла по причине профнепригодности или за масштабное воровство на Украине непросто (на смену приходят такие же).

    А значит, чтобы наработать на отставку, нужно выкинуть нечто уж совсем дикое. Или, как гашековские персонажи, тупить нон-стоп. И это как раз тот самый случай.

    Тяжелый ноябрь министра

    Еще 10 ноября должна была состояться встреча Криклия с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в рамках визита делегации украинского правительства в Казахстан. 12 ноября СМИ даже сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между министерствами инфраструктуры Украины и Казахстана.

    Однако сам украинский министр на встрече не присутствовал. Хотя в Казахстан прибыл. Лишь спустя несколько дней появилась неофициальная информация о причинах срыва визита: украинский министр приехал в Казахстан с поддельным тестом на коронавирус (!), и в самый последний момент охрана премьер-министра Казахстана это обнаружила (!!). Иначе говоря, один из высших чиновников одного государства пытался обмануть одного из высших чиновников другого. И не просто так – а во время официального и даже дружеского визита.

    Скандал пытались замять: в украинском министерстве информацию о попытке прорваться на встречу с поддельным тестом называли ложью. Однако 19 ноября стало известно о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принес казахстанскому коллеге свои извинения за инцидент (которые к тому же не были приняты). Министр даже после этого отрицал случившееся и чувствовал себя уверенно: обо всем этом сообщали телеграм-каналы – не самый достоверный источник информации. Однако 23 ноября инцидент подтвердили уже и в правительстве Казахстана.

    Неплохой набор: обвинения в коррупции и международный скандал. А ведь члены правительств вообще-то встречались, чтобы активизировать украинско-казахстанскую торговлю, сократившуюся в 2020 году более чем втрое. Неудивительно, что министру срочно понадобилась какая-то яркая перемога.

    Примерно в это же время Украина вела с Польшей долгие переговоры по вопросам международных перевозок. Решалось, сколько разрешений на такие перевозки со стороны Польши получит украинская сторона в будущем году (и сколько выдаст сама). 20 ноября, как раз в очередной раз отбрехавшись от вопросов о поддельном тесте, Владислав Криклий пишет в своем фейсбук-аккаунте: «Все же дожали поляков на дополнительные разрешения».

    Но оказалось, что в «Фейсбуке» его читают не только журналисты и работники министерства, но и поляки. Которым сильно не понравилась формулировка украинского министра – и уже достигнутые договоренности между Украиной и Польшей были расторгнуты. Что позднее подтвердили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

    Не говоря уж о том, что «дожимал поляков» совсем не Криклий, а Владимир Зеленский, обратившийся с просьбой о дополнительных разрешениях к польской части комиссии. Благодаря чему Польша и пошла Украине навстречу в этом вопросе. Так что в этот раз украинский министр усадил в лужу не только себя, но и президента своей страны. А сам вопрос о перевозках повис в воздухе.

    Мидасы наоборот

    Детальное описание ноябрьских подвигов министра инфраструктуры Украины понадобилось нам не из любви к жанру. Лишь случайный наблюдатель может увидеть тут какую-то особенную вакханалию. На деле же это довольно распространенная среди украинских чиновников практика под условным названием «министерство перемог» («перемога» – укр. «победа»).

    Неважно какое. Это может быть МИД, мининфраструктуры или минэкономики. Лишь бы министр был подходящий: некомпетентный, глуповатый, жадный. И стремящийся прикрыть все это великими свершениями. 

    Во времена Порошенко должность Криклия занимал Владимир Омелян, запомнившийся целым букетом инициатив. Регулярно раз в год он инициировал полный запрет на пассажирское сообщение с Россией. Наперегонки с Илоном Маском начинал строить гиперлуп (но построил только дорогу в родное село Степана Бандеры). Затевал судебные тяжбы с Россией из-за ограничений (из-за строительства Керченского моста) на проход судов в азовские порты Украины. Акватории и подходные каналы портов тем временем зарастали илом. Грозился даже отобрать у России Кубань, но смог только отменить прибытие поезда Москва – Киев на первый путь Центрального киевского ж/д вокзала. 

    И он лишь наиболее яркий в череде министров, специализирующихся на перемогах. К их числу можно отнести также трех последних министров иностранных дел, евроинтеграционный блок украинского правительства, мининформполитики (известно также как министерство пропаганды; запреты российских книг, артистов, вещающий на ЛДНР и Крым телеканал «Дом» – это все их перемоги). Наверняка мы многих упустили – специалистов по перемогам на Украине слишком много. 

    Впрочем, ничего пока не решено. Не исключено, что разговоры останутся разговорами, а украинский министр останется министром. И продолжит чудить – всем на радость.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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