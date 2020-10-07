Как в Карабахе сорвали наступление Азербайджана

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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Как в Карабахе сорвали наступление Азербайджана

    Танки – одна из главных ударных сил Азербайджана в этом конфликте    7 октября 2020, 22:00
    Фото: Минобороны Армении/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Если верить военным сводкам Азербайджана, войска этой республики одерживают в Нагорном Карабахе все новые победы и берут новые населенные пункты. Однако как на самом деле выглядит оперативная обстановка в Карабахе на данный момент, каких реальных успехов добилась азербайджанская армия, а где она вынуждена была отступить из-за упорной обороны Нагорного Карабаха?

    В информационной войне Баку явно переигрывает Степанакерт и Ереван. Однако с точки зрения того, что реально происходит в ходе боевых действий, все не так очевидно.

    Прежде всего стоит заметить, что азербайджанская сторона в точности до деталей повторила сценарий апреля 2016 года (столкновения в Карабахе, известные как «Апрельская война»), только собрав для аналогичной операции куда большие силы. Логику происходящих в Нагорном Карабахе событий можно реконструировать следующим образом.

    Скромные задачи Азербайджана

    Во-первых, никакой задачи тотально уничтожить Нагорный Карабах Азербайджан перед собой не ставит. Азербайджанская армия при всем ее численном и качественном превосходстве на такое без посторонней помощи не способна. Как и в 2016 году, азербайджанцы атаковали не на центральном направлении (через Агдам и Аскеран на Степанакерт), а ограничились локальными операциями на южном (Джебраил – Физули) и северном, северо-восточном (Геранбойско-Тертерское направление) участках линии фронта.

    Скорее всего, боестолкновения прекратятся, как только азербайджанские войска смогут занять какой-либо знаковый населенный пункт, и это Баку объявит своей большой победой. Некоторые источники такой целью называют город Физули. Это максимальная точка возможного продвижения Азербайджана на южном направлении, которой можно достичь без неприемлемых для азербайджанского общества потерь.

    Но надо помнить, что в прифронтовых населенных пунктах давно никто не живет, это груды развалин. В такой ситуации бои за безымянные высоты быстро превращаются в сверхценные с точки зрения пропаганды. Так, например, случилось с высотой Лелетепе у города Горадиз на южном направлении. Сперва ее отбили у армян еще в 2016 году, затем потеряли опять и вот теперь снова ее заняли азербайджанские войска. В стратегическом плане Лелетепе значения не имеет, но с нее просматривался Горадиз и несколько крупных азербайджанских сел, в которые тут же демонстративно вернули беженцев и принялись снимать с их участием пропагандистские ролики. Победа у Лелетепе на данный момент – одно из самых политически значимых достижений азербайджанской армии. В Баку даже почтовую марку по этому поводу выпустили.

    Во-вторых, Азербайджан даже если бы и хотел, но физически не может рассчитывать на затяжную войну. Если через месяц в наступлении не будет достигнут какой-то значительный успех, то историю надо будет каким-то образом заканчивать. Кроме того, летом там адски жарко, а зимой очень холодно. Весной распутица. Осень – идеальное время для войны. Не успели до холодов – пора сворачиваться.

    Кроме того, военные резервы Азербайджана заканчиваются. Уже были сообщения о дефиците боеприпасов. А на центральном участке фронта (то есть там, где бои наименее интенсивны) была замечена бронетехника 4-го армейского корпуса Азербайджана. Это – глубокий стратегический резерв, по сути дела, бакинский гарнизон, который к тому же меньше по составу «линейных» корпусов.

    В-третьих, азербайджанская сторона вновь продемонстрировала слабость в пехотном бою. Иллюстрацией могут быть бои за села Мадагис и Талыш на Геранбойско-Тертерском направлении, а также события на хребте Муровдаг и у села Агдере. Мадагис и Талыш считаются в генеральном штабе Азербайджана чуть ли не «ключом к Карабаху». Как и в 2016 году, теперь азербайджанская армия сконцентрировала на небольшом дефиле в Тертерском ущелье напротив Мадагиса крупные танковые силы, которые в лоб атаковали армянские позиции на высотах вокруг села. Через несколько дней боев и потеряв неустановленное число танков, азербайджанцы заняли эти высоты. Однако пехота, войдя в Мадагис, даже не попыталась закрепиться – и на следующий день просто ушла.

    Успех армянской обороны и угроза коммуникациям

    Наиболее опасными для армянской стороны представляются бои на северо-восточном – Тертерско-Геранбойском направлении. Если азербайджанцы смогут выйти к Мардакерту с севера, это создаст для Армении реальную угрозу центральному участку фронта, на котором сейчас идут только артиллерийские дуэли.

    Отдельная история с боями на северном направлении – на хребте Муровдаг. В 1994 году армянские части заняли перевалы и высоты Муровдага – это естественная географическая граница, отделяющая северо-западный Азербайджан от Карабаха и бывшего Кельбаджарского района. К северу от него – долина реки Куры с крупными азербайджанскими городами, включая Евлах и Гянджу. На перевалах всегда снег, а на высотах – укрепленные с середины 90-х годов армянские позиции. Азербайджанская сторона сосредоточила на этом участке фронта колоссальные артиллерийские силы, которые позволили ей сбить с нескольких позиций части 10-й армянской горно-стрелковой дивизии. Армянские позиции в ключевом населенном пункте Агдере оказались почти в полном окружении.

    Азербайджанцы предложили сдаться, но армяне не сдались и из Агдере не ушли, что хорошо иллюстрирует моральное состояние карабахцев.

    На центральном направлении (Агдам – Аскеран) идут ожесточенные артиллерийские перестрелки с удивительным перевесом армянской стороны. Уже через несколько дней после начала активной стадии боевых действий обе стороны принялись перебрасывать резервы ближе к линии фронта. По всем законам военного дела, тут же огонь ствольной дальнобойной артиллерии, РСЗО и высокоточных систем был перенесен с передовой линии вглубь, на линии снабжения.

    Обе стороны успешно ведут огонь по коммуникациям противника, но азербайджанская сторона быстро перенесла огонь непосредственно на Степанакерт и близлежащий небольшой населенный пункт Айгестан (Баллыджа), в котором расположены, помимо знаменитого коньячного завода, позиции армянской дальнобойной артиллерии. Все это привело к разрушениям жилого сектора и потерям среди мирного населения. Армянская же артиллерия ведет огонь по мелким населенным пунктам в глубине центрального сектора азербайджанской обороны вдоль бывшей автотрассы Агдам – Баку, чтобы не допустить переброски подкреплений по прямой дороге.

    В НКР с 1994 года были на деньги диаспоры построены несколько стратегических автодорог, в частности, рокадные трассы на севере и дорога «Север-Юг» (Мардакерт – Дрбон – Айгестан – Степенакерт – Красный Базар – Гадрут), которые также регулярно попадают под стратегический огонь азербайджанской артиллерии. Бомбежка же Азербайджаном стратегически важного Лачинского коридора пока результатов не дала, а дыры в мостах на трассе эффективно заделывают.

    Одним из важных успехов азербайджанской стороны на северном участке фронта стал не только захват высот на Муровдагском хребте, но и фактическое перекрытие дороги Варденис – Агдере. Не только эта альтернативная трасса простреливается азербайджанцами, но и сам Варденис (а это территория Армении) подвергался обстрелу именно по выходившим из него колоннам. Сейчас проблематично даже регулярное снабжение через Лачин.

    Выработанные армянским генштабом сроки мобилизации частично сорваны, но расчетная численность войск, мобилизованных Арменией для удержания Карабаха, уже достигнута.

    Это от 40 до 45 тысяч человек без учета собственного армянского участка фронта у Берда. А азербайджанская сторона, похоже, также достигла предельной для нее мобилизационной численности в 120-150 тысяч человек, чего явно недостаточно для штурма второй линии армянской обороны. В горах это самоубийство.

    Единственным реальным источником опасности для армянской стороны сейчас остается положение на северо-восточном направлении вокруг зоны Мадагиз – Талыш – Тонашен. Учитывая проблемы с доставкой на этот участок подкреплений и снабжения, все это может быть довольно опасным. В перспективе тревожным остается положение даже на самом, казалось бы, прочном направлении – центральном, поскольку там тоже могут возникнуть перебои со снабжением, а тактика азербайджанской стороны заключается в основном просто в дистанционном бое.

    Стратегическая ущербность

    Уже понятно, что потенциал азербайджанского наступления на юге исчерпан и может быть просто закрыт движением в сторону Физули. Для армянской стороны сдача Физули политически неприемлема, поскольку разрушает саму систему «зоны безопасности», которая создавалась аж с 1994 года. Но по мере переброски армянами подкреплений напор азербайджанской стороны будет таять и станет проявляться стратегическая ущербность самого плана двустороннего наступления на второстепенных направлениях. В конце концов, так называемая линия Оганяна (передовая линия обороны карабахцев, названная так по одному из ее организаторов) так и не прорвана.

    В Ереване есть люди, которые считают, что вообще весь этот план Азербайджана (его авторство приписывают туркам) лишь для отвода глаз.

    Вывод 4-го армейского корпуса Азербайджана из Баку на Агдам свидетельствует о том, что именно на центральном участке и замышляется основное наступление – после того, как за несколько недель азербайджанские части измотают 10-ю горную дивизию Карабаха и вынудят ее перевести основные части с центрального участка на север и юг, на Тертер и Физули. Но учитывая странную пехотную тактику азербайджанцев, их регулярные попадания в засады, ловушки и минные поля первой линии с неоправданными потерями, верится в такую хитрую турецкую задумку с трудом.

    Возможно, решающими для нового эпизода военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха станут несколько ближайших дней. Более определенной станет ситуация у Мадагиза, Агдере и со снабжением из Армении. Для Баку же также критично важно определиться с направлением нового наступления, поскольку после отступления армян в Джебраильском районе ресурсы на юге исчерпаны.

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