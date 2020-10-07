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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Как Пашинян справляется с ролью лидера воюющей страны

Для визита на театр военных действий Никол Пашинян нарядился в подобие камуфляжа Government of Armenia/YouTube
Война в Карабахе вывела Никола Пашиняна из «зоны комфорта» – этот сугубо гражданский человек теперь вынужден руководить воюющей страной. Ему особенно трудно сохранять авторитет на фоне предшественников – легендарных полевых командиров, тех самых, что разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 90-х годах. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...
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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Как Пашинян справляется с ролью лидера воюющей страны

    Для визита на театр военных действий Никол Пашинян нарядился в подобие камуфляжа    7 октября 2020, 11:00
    Фото: Government of Armenia/YouTube
    Текст: Андрей Самохин,
    Михаил Мошкин

    Война в Карабахе вывела Никола Пашиняна из «зоны комфорта» – этот сугубо гражданский человек теперь вынужден руководить воюющей страной. Ему особенно трудно сохранять авторитет на фоне предшественников – легендарных полевых командиров, тех самых, что разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 90-х годах.

    Во вторник в Ереване объявили, что армянский премьер Никол Пашинян накануне побывал в Нагорном Карабахе. Впервые с начала войны посетив зону боевых действий, Пашинян провел там совещание с участием лидера самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна и командующего армией обороны Карабаха, генерал-майора Джалала Арутюняна. Как сообщило РИА «Новости», генерал доложил оперативную обстановку, рассказал о контрударах по противнику и о планах вооруженных сил.

    Сразу после этого совещания Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, и это был, кстати, уже четвертый его звонок в Москву с начала войны. Тем временем в соцсетях сразу отметили, что во время поездки на фронт премьер появился в костюме в стиле «милитари» и берцах. Первая леди Армении Анна Акопян, сопровождавшая мужа в Степанакерте, также была одета в камуфляжную форму.

    Многие блогеры замечали, что Пашиняну не очень шел стиль «милитари», в отличие от двух предшествующих руководителей Армении – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Дело не только в том, что Пашинян пришел к власти на волне «цветной революции», а Кочарян и Саргсян ранее поочередно командовали обороной Карабаха и по сей день считаются героями победоносной войны против Азербайджана, завершившейся в 1994 году. «Кочарян и Саргсян – люди с профессиональным военным прошлым, способные планировать и претворять в жизнь те или иные боевые операции», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    Предыдущие президенты Армении – родом из Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха. Это давало их оппонентам повод говорить о «правлении карабахского клана», но в данном случае важнее другое. Оба экс-лидера начали политическую карьеру как активисты «Арцахского движения», боровшегося за присоединение Карабаха к «Матери-Армении».

    Кочарян в самый тяжелый военный год, 1992-й, принял командование армией НКР, чуть позже стал первым президентом Нагорного Карабаха. Саргсян в те же годы был министром обороны самопровозглашенной республики. Под его непосредственным командованием армяне взяли стратегически важные города Шуша и Ходжалы, выбив азербайджанцев из Лачинского коридора, соединившего Карабах с Арменией.

    Пашинян, на чье правление пришелся новый карабахский конфликт, – человек сугубо штатский. В армии он не служил. Хотя, справедливости ради, и уклонистом не был: дело в том, что служили его старшие братья и по закону Никол был освобожден от призыва. По первой специальности – журналист, который лишь в зрелом возрасте профессионально занялся политикой.

    Правда, Пашиняну доводилось примерять на себя имидж уличного бойца. Когда весной 2018 года маргинальный оппозиционер Пашинян возглавил протестное движение, он быстро отпустил бороду (с которой не расстается и сейчас) и сменил костюм с галстуком на камуфляжные футболку и брюки и неформальную бейсболку. Из-за простой царапины он забинтовал руку и ходил с такой перевязкой почти месяц. Именно в таком образе ему и удалось свергнуть «карабахский клан» в ходе очередной бархатной революции. Нынешнее появление Пашиняна в полувоенном облачении похоже на продолжение той же линии выстраивания имиджа.

    «Никол Пашинян – в большей степени профессиональный оппозиционер, – отметил Коротченко. – В военных вопросах, наверное, он разбирается меньше, чем в тактике революций. В этом смысле Пашинян, безусловно, проигрывает своим предшественникам. Поскольку Пашинян так и не стал профессионалом в военном деле, то, скорее всего, в эти дни он полагается в большей степени на подсказки советников – генералов из своего окружения».

    При этом отношения с силовиками у премьера складываются непросто. Не далее как в июне Пашинян устроил кадровую перетряску в руководстве армии и спецслужб. В частности, он уволил генерала Артака Давтяна с поста начальника генштаба, причем поводом для стало всего лишь допущенное Давтяном нарушение карантинного режима. Новым главой генштаба стал его первый зам Оник Гаспарян. Впрочем, 50-летний генерал обладает полноценным профессиональным опытом – он не только лично участвовал в карабахской войне и даже был ранен, но и окончил Академию имени Фрунзе в Москве. Поэтому назначение Гаспаряна удивления у публики не вызвало.

    Зато сенсацию произвела тогда кадровая рокировка в Службе национальной безопасности Армении (аналог ФСБ). Для управления этой структурой Пашинян выбрал Аргишти Кярамяна – 29-летнего молодого человека, бывшего полицейского следователя, ранее никогда не работавшего в спецслужбах.

    «Отсутствие стратегического кругозора приводит к очень крупным кадровым ошибкам. Нельзя на руководство органами безопасности ставить 29-летнего мальчика. Там все-таки должны работать профессионалы, – сказал Коротченко. – Понятно, что такие назначения были продиктованы политическими предпочтениями. Ошибкой Пашиняна было то, что он не готовил страну к войне, а пытался «зачистить» своих оппонентов, обладавших более весомым авторитетом и политическим опытом».

    Оппоненты армянского лидера обвиняют его в том, что он мелочно сводит счеты со своими «дореволюционными» предшественниками. Так, всего через несколько месяцев после прихода Пашиняна к власти был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян – кстати, близкий друг Владимира Путина. Его привлекли к ответу за событие десятилетней давности – разгон ереванского «майдана» 2008 года. Судьи несколько раз освобождали Кочаряна, напоминая о прописанной в конституции гарантии неприкосновенности бывшим главам государства. Но с подачи Пашиняна экс-президента опять отправляли под стражу. Экс-президенты Карабаха, тоже фронтовики, Бако Саакян и Аркадий Гукасян внесли залог за старого соратника, но суд вновь отправил Кочаряна под стражу.

    В декабре прошлого года правосудие взялось за бывшего президента и экс-премьера Саргсяна, свергнутого «пашиняновской революцией». Его обвинили в коррупции.

    «Пашинян избавлялся от людей, не преданных ему лично, – заметил Коротченко. – Это была стратегическая ошибка. В том числе он «зачистил» авторитетных армянских генералов, например Юрия Хачатурова, генсека ОДКБ, против которого возбудили уголовное дело. Пашинян вообще сразу испортил отношения с ОДКБ, а теперь обращается к этой организации за поддержкой», – добавил военный эксперт. Напомним, Пашинян в минувшие выходные выразил надежду, что Москва в случае необходимости задействует свои войска и обеспечит безопасность Армении как своей союзницы по ОДКБ.

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    Ереванские политологи уверены, что Пашинян вполне справляется с ролью лидера воюющей страны, несмотря на то, что у него нет такого фронтового опыта, как у Саргсяна и Кочаряна. «Отсутствие боевого опыта у Пашиняна не стоит считать какой-то серьезной проблемой, поскольку военная стратегия и тактика находится в руках опытных армянских генералов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

    «Да, он поехал в Степанакерт одетым в камуфляж – это вполне естественно, так поступал бы любой лидер Армении и здесь не идет речь о каких-то «политических очках». Нам сейчас не до политических дрязг, страна объединилась перед лицом внешней угрозы», – поясняет политолог. «В зависимости от того, чем окончится война, это станет или не станет «багажом» нынешнего лидера в грядущих политических баталиях», – добавил он.

    «Но сейчас, когда Армения видит себя Спартой, противостоящей нашествию Ксеркса, в стране наблюдается редкое единение народа – так что все претензии к премьер-министру забыты. Все радикальные противники господина Пашиняна – и Кочарян, и Саргсян, и даже сидящий в тюрьме Царукян – призвали к единению вокруг главнокомандующего. Общий духовный подъем нации перекрывает все противоречия», – заключил Искандарян.

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