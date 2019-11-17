Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд.

«Без шуток и на полном серьезе я поручил Службе национальной безопасности выявить формы и пути сотрудничества между определенными кругами и Сатаной. Вот вы смеетесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности», - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. И добавил:

«Если у кого-то есть сведения на сей счет, прошу обратиться в СНБ».

Некоторые сведения есть у нас, так что спешим поделиться ими с ведущей спецслужбой Армении. Помогать стратегическим союзникам сам Бог велел.

Премьер Пашинян говорил о QR-кодах, в которых отдельные священники и их прихожане разглядели «число зверя» ­- 666. Паранойя это или обоснованное предчувствие апокалипсиса теперь должна проверить СНБ. И.о. ее директора - Эдуард Мартиросян подтвердил, что получил соответствующее задание от главы правительства еще несколько дней назад.

Конспирологию спровоцировали таблички с QR-кодами у памятников архитектуры, в том числе – у старых храмов (фото: Hendrik Schmidt/DPA/ТАСС)

О «числе зверя» подавляющее большинство жителей постсоветского пространства знают благодаря культовому британскому ужастику «Омен». Но первоисточник этого знания ­последняя книга Нового завета, известная как Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, которую приписывают одному из 12 апостолов – единственному из всех, кому посчастливилось умереть своей смертью.

Кстати, упомянутое там «число зверя» можно обозначить как 666 лишь с некоторой натяжкой. Если переводить дословно, получится «шесть сотен, шесть десятков и шесть». При этом существуют версии, что в переиздания закралась ошибка, а изначально «зверя из бездны» - провозвестника Апокалипсиса полагалось узнавать по числу 616.

Впрочем, суть не в этом, а в том, что в разное время три сатанинские шестерки искали ­– и неизменно находили в самых разных местах: в имени Нерона, в фамилии Наполеона, в дате рождения Пушкина, на купюрах, удостоверениях личности, штрих кодах и вот, наконец, на QR-кодах. Три квадрата по углам – это якобы и есть 666.

«Число зверя» проявляется путем бессистемного применения четырех базовых арифметических действий к другим числам ­– тут сложим, там вычтем, здесь поделим, получим 666. То есть пример всегда подгоняется под результат, а чтобы вся эта математика выглядела достовернее, к ней присовокупляют какое-нибудь «тайное знание» (на деле отсутствующее) – «каббалистическую нумерологию», «масонскую доктрину», «римский календарь» и так далее.

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Похожим образом поступают с катренами Нострадамуса, только в их случае жонглируют не числами, а словами или даже слогами, отыскивая в истории задним числом что-нибудь отдаленно похожее на его туманные «предсказания». В тех редких случаях, когда Нострадамус изъяснялся конкретно (например, называл точный год), «предсказания» не сбывались.

Но христианская доктрина будет повлиятельнее Нострадамуса. Даже с учетом того, что Апокалипсис никогда не входил в богослужебную практику православных церквей - только католических и протестантских. Богослужение там сформировалось до того, как Откровение Иоанна Богослова включили в Новый завет.

Судя по всему, всю эту сатанинскую конспирологию спровоцировали таблички с QR-кодами у памятников архитектуры, в том числе ­– у старых храмов в некоторых странах Европы. Раньше с той же целью для туристов ставили информационные щиты, как правило, довольно уродливые, при том недешевые. А маленький QR-код, считываемый любым смартфоном, вмещает в себя две страницы текста – сканировал, прочел, просветился.

Верующим, конечно, виднее, что ставить рядом с храмами, а чего не ставить. Но поднятая в связи с этим истерика перекинулась на QR-коды как таковые, а их теперь размещают на многих объявлениях и товарах. С точки зрения конспирологов так «слуги сатаны» метят свою территорию.

Теперь в эту дискуссию вмешался премьер-министр Армении лично – и его вмешательство выглядит не настолько глупым или «мракобесным», как может показаться на первый взгляд.

Влияние Армянской церкви в республике очень велико. А особенно велико среди армянских националистов, которые являются частью электората Пашиняна. Конечно, его реплика диссонирует с воззрениями другой части электората – прозападной, либеральной и модернистской, но суть в том, что дискуссия о трех шестерках, как к ней ни относить, действительно существует.

Выглядит вполне логичным, что фактический глава государства (у президента Армении полномочия в основном церемониальные), как бы откликаясь на чаянья определенной части общества, дает поручение провести проверку государственной структуре, у которой, как и у многих других ведущих спецслужб, имеется имидж «экспертов по всему», то есть ей доступна информация по любой теме.

Это вполне допустимый способ работы с информационным пространством. Возьмем, например, гомеопатию. Можно просто заклеймить ее как лженауку, а можно дать поручение Минздраву или Академии наук, чтобы они проверили действенность подобной «медицины». Опровержение, полученное таким вот «государственным» способом и от авторитетной структуры, будет иметь больший успокоительный эффект, чем простое «да чушь всё это».

В итоге получаем экспертизу на высшем уровне, а заодно - пиар-продуманное свидетельство того, что политик слышит тревоги своего народа и как бы говорит ему: я все проверил, бояться нечего.

Правда, бояться нечего только в том случае, если опровержение сатанинского заговора действительно последует. А если армянские спецслужбы вдруг засвидетельствуют присутствие владыки тьмы в QR-кодах, одним от этого станет жутковато (в разных смыслах), а для других это станет чистой комедией.

Государство может позволить себе многое. Но оно не может позволить себе быть смешным.

В конфликте между Пашиняном и сатаной мы, разумеется, всем сердцем за Пашиняна, но есть нюанс: происки нечистой силы обычно являются предметом расследований в наиболее отсталых странах тропической Африки, а у древней Армении все-таки более выгодный имидж.