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17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу» в отличие от украинских потребителей невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России - поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым - и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
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Глава Госдепа подставился сравнением Крыма с Голанами

Для Израиля признание Голанских высот со стороны США стало исторической вехойФото: Ariel Schalit/AP/ТАСС
Госсекретарь США выступил с пространным сравнением ситуации вокруг Крыма и Голанских высот. Как известно, США признали отторгнутые у Сирии Голанские высоты территорией Израиля, однако не признают воссоединение Крыма с Россией. Чем ситуации с Крымом и Голанами похожи, в чем различаются - и почему Вашингтон предпочитает не замечать эти тонкости? Подробности...
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Как выгнать хостелы из жилых домов

Возможность снять жилье в многоквартирном доме пока что останетсяФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Очередной документ правительства поспешили трактовать как введение «запрета посуточной аренды» для квартир, расположенных в многоквартирных домах. В реальности это оказалось не так, и проблема шумных приезжих постояльцев никуда не исчезла. Однако у постоянных жильцов все же есть методы борьбы с подобным явлением. Подробности...
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Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)Фото: primeminister.am
Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
Обсуждение: 231 комментарий

Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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              Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

              Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)   17 ноября 2019, 10:26
              Фото: primeminister.am
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд.

              «Без шуток и на полном серьезе я поручил Службе национальной безопасности выявить формы и пути сотрудничества между определенными кругами и Сатаной. Вот вы смеетесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности», - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. И добавил:

              «Если у кого-то есть сведения на сей счет, прошу обратиться в СНБ».

              Некоторые сведения есть у нас, так что спешим поделиться ими с ведущей спецслужбой Армении. Помогать стратегическим союзникам сам Бог велел.

              Премьер Пашинян говорил о QR-кодах, в которых отдельные священники и их прихожане разглядели «число зверя» ­- 666. Паранойя это или обоснованное предчувствие апокалипсиса теперь должна проверить СНБ. И.о. ее директора - Эдуард Мартиросян подтвердил, что получил соответствующее задание от главы правительства еще несколько дней назад.

              Конспирологию спровоцировали таблички с QR-кодами у памятников архитектуры, в том числе – у старых храмов (фото: Hendrik Schmidt/DPA/ТАСС)
              Конспирологию спровоцировали таблички с QR-кодами у памятников архитектуры, в том числе – у старых храмов (фото: Hendrik Schmidt/DPA/ТАСС)

              О «числе зверя» подавляющее большинство жителей постсоветского пространства знают благодаря культовому британскому ужастику «Омен». Но первоисточник этого знания ­последняя книга Нового завета, известная как Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, которую приписывают одному из 12 апостолов – единственному из всех, кому посчастливилось умереть своей смертью.

              Кстати, упомянутое там «число зверя» можно обозначить как 666 лишь с некоторой натяжкой. Если переводить дословно, получится «шесть сотен, шесть десятков и шесть». При этом существуют версии, что в переиздания закралась ошибка, а изначально «зверя из бездны» - провозвестника Апокалипсиса полагалось узнавать по числу 616.

              Впрочем, суть не в этом, а в том, что в разное время три сатанинские шестерки искали ­– и неизменно находили в самых разных местах: в имени Нерона, в фамилии Наполеона, в дате рождения Пушкина, на купюрах, удостоверениях личности, штрих кодах и вот, наконец, на QR-кодах. Три квадрата по углам – это якобы и есть 666.

              «Число зверя» проявляется путем бессистемного применения четырех базовых арифметических действий к другим числам ­– тут сложим, там вычтем, здесь поделим, получим 666. То есть пример всегда подгоняется под результат, а чтобы вся эта математика выглядела достовернее, к ней присовокупляют какое-нибудь «тайное знание» (на деле отсутствующее) – «каббалистическую нумерологию», «масонскую доктрину», «римский календарь» и так далее.

              Похожим образом поступают с катренами Нострадамуса, только в их случае жонглируют не числами, а словами или даже слогами, отыскивая в истории задним числом что-нибудь отдаленно похожее на его туманные «предсказания». В тех редких случаях, когда Нострадамус изъяснялся конкретно (например, называл точный год), «предсказания» не сбывались.

              Но христианская доктрина будет повлиятельнее Нострадамуса. Даже с учетом того, что Апокалипсис никогда не входил в богослужебную практику православных церквей - только католических и протестантских. Богослужение там сформировалось до того, как Откровение Иоанна Богослова включили в Новый завет.

              Судя по всему, всю эту сатанинскую конспирологию спровоцировали таблички с QR-кодами у памятников архитектуры, в том числе ­– у старых храмов в некоторых странах Европы. Раньше с той же целью для туристов ставили информационные щиты, как правило, довольно уродливые, при том недешевые. А маленький QR-код, считываемый любым смартфоном, вмещает в себя две страницы текста – сканировал, прочел, просветился.

              Верующим, конечно, виднее, что ставить рядом с храмами, а чего не ставить. Но поднятая в связи с этим истерика перекинулась на QR-коды как таковые, а их теперь размещают на многих объявлениях и товарах. С точки зрения конспирологов так «слуги сатаны» метят свою территорию.

              Теперь в эту дискуссию вмешался премьер-министр Армении лично – и его вмешательство выглядит не настолько глупым или «мракобесным», как может показаться на первый взгляд.

              Влияние Армянской церкви в республике очень велико. А особенно велико среди армянских националистов, которые являются частью электората Пашиняна. Конечно, его реплика диссонирует с воззрениями другой части электората – прозападной, либеральной и модернистской, но суть в том, что дискуссия о трех шестерках, как к ней ни относить, действительно существует.

              Выглядит вполне логичным, что фактический глава государства (у президента Армении полномочия в основном церемониальные), как бы откликаясь на чаянья определенной части общества, дает поручение провести проверку государственной структуре, у которой, как и у многих других ведущих спецслужб, имеется имидж «экспертов по всему», то есть ей доступна информация по любой теме.

              Это вполне допустимый способ работы с информационным пространством. Возьмем, например, гомеопатию. Можно просто заклеймить ее как лженауку, а можно дать поручение Минздраву или Академии наук, чтобы они проверили действенность подобной «медицины». Опровержение, полученное таким вот «государственным» способом и от авторитетной структуры, будет иметь больший успокоительный эффект, чем простое «да чушь всё это».

              В итоге получаем экспертизу на высшем уровне, а заодно - пиар-продуманное свидетельство того, что политик слышит тревоги своего народа и как бы говорит ему: я все проверил, бояться нечего.

              Правда, бояться нечего только в том случае, если опровержение сатанинского заговора действительно последует. А если армянские спецслужбы вдруг засвидетельствуют присутствие владыки тьмы в QR-кодах, одним от этого станет жутковато (в разных смыслах), а для других это станет чистой комедией. 

              Государство может позволить себе многое. Но оно не может позволить себе быть смешным.

              В конфликте между Пашиняном и сатаной мы, разумеется, всем сердцем за Пашиняна, но есть нюанс: происки нечистой силы обычно являются предметом расследований в наиболее отсталых странах тропической Африки, а у древней Армении все-таки более выгодный имидж.


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