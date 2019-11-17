Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

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Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд.
«Без шуток и на полном серьезе я поручил Службе национальной безопасности выявить формы и пути сотрудничества между определенными кругами и Сатаной. Вот вы смеетесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности», - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. И добавил:
«Если у кого-то есть сведения на сей счет, прошу обратиться в СНБ».
Некоторые сведения есть у нас, так что спешим поделиться ими с ведущей спецслужбой Армении. Помогать стратегическим союзникам сам Бог велел.
Премьер Пашинян говорил о QR-кодах, в которых отдельные священники и их прихожане разглядели «число зверя» - 666. Паранойя это или обоснованное предчувствие апокалипсиса теперь должна проверить СНБ. И.о. ее директора - Эдуард Мартиросян подтвердил, что получил соответствующее задание от главы правительства еще несколько дней назад.
Конспирологию спровоцировали таблички с QR-кодами у памятников архитектуры, в том числе – у старых храмов (фото: Hendrik Schmidt/DPA/ТАСС)
О «числе зверя» подавляющее большинство жителей постсоветского пространства знают благодаря культовому британскому ужастику «Омен». Но первоисточник этого знания последняя книга Нового завета, известная как Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, которую приписывают одному из 12 апостолов – единственному из всех, кому посчастливилось умереть своей смертью.
Кстати, упомянутое там «число зверя» можно обозначить как 666 лишь с некоторой натяжкой. Если переводить дословно, получится «шесть сотен, шесть десятков и шесть». При этом существуют версии, что в переиздания закралась ошибка, а изначально «зверя из бездны» - провозвестника Апокалипсиса полагалось узнавать по числу 616.
Впрочем, суть не в этом, а в том, что в разное время три сатанинские шестерки искали – и неизменно находили в самых разных местах: в имени Нерона, в фамилии Наполеона, в дате рождения Пушкина, на купюрах, удостоверениях личности, штрих кодах и вот, наконец, на QR-кодах. Три квадрата по углам – это якобы и есть 666.
«Число зверя» проявляется путем бессистемного применения четырех базовых арифметических действий к другим числам – тут сложим, там вычтем, здесь поделим, получим 666. То есть пример всегда подгоняется под результат, а чтобы вся эта математика выглядела достовернее, к ней присовокупляют какое-нибудь «тайное знание» (на деле отсутствующее) – «каббалистическую нумерологию», «масонскую доктрину», «римский календарь» и так далее.
Похожим образом поступают с катренами Нострадамуса, только в их случае жонглируют не числами, а словами или даже слогами, отыскивая в истории задним числом что-нибудь отдаленно похожее на его туманные «предсказания». В тех редких случаях, когда Нострадамус изъяснялся конкретно (например, называл точный год), «предсказания» не сбывались.
Но христианская доктрина будет повлиятельнее Нострадамуса. Даже с учетом того, что Апокалипсис никогда не входил в богослужебную практику православных церквей - только католических и протестантских. Богослужение там сформировалось до того, как Откровение Иоанна Богослова включили в Новый завет.
Судя по всему, всю эту сатанинскую конспирологию спровоцировали таблички с QR-кодами у памятников архитектуры, в том числе – у старых храмов в некоторых странах Европы. Раньше с той же целью для туристов ставили информационные щиты, как правило, довольно уродливые, при том недешевые. А маленький QR-код, считываемый любым смартфоном, вмещает в себя две страницы текста – сканировал, прочел, просветился.
Верующим, конечно, виднее, что ставить рядом с храмами, а чего не ставить. Но поднятая в связи с этим истерика перекинулась на QR-коды как таковые, а их теперь размещают на многих объявлениях и товарах. С точки зрения конспирологов так «слуги сатаны» метят свою территорию.
Теперь в эту дискуссию вмешался премьер-министр Армении лично – и его вмешательство выглядит не настолько глупым или «мракобесным», как может показаться на первый взгляд.
Влияние Армянской церкви в республике очень велико. А особенно велико среди армянских националистов, которые являются частью электората Пашиняна. Конечно, его реплика диссонирует с воззрениями другой части электората – прозападной, либеральной и модернистской, но суть в том, что дискуссия о трех шестерках, как к ней ни относить, действительно существует.
Выглядит вполне логичным, что фактический глава государства (у президента Армении полномочия в основном церемониальные), как бы откликаясь на чаянья определенной части общества, дает поручение провести проверку государственной структуре, у которой, как и у многих других ведущих спецслужб, имеется имидж «экспертов по всему», то есть ей доступна информация по любой теме.
Это вполне допустимый способ работы с информационным пространством. Возьмем, например, гомеопатию. Можно просто заклеймить ее как лженауку, а можно дать поручение Минздраву или Академии наук, чтобы они проверили действенность подобной «медицины». Опровержение, полученное таким вот «государственным» способом и от авторитетной структуры, будет иметь больший успокоительный эффект, чем простое «да чушь всё это».
В итоге получаем экспертизу на высшем уровне, а заодно - пиар-продуманное свидетельство того, что политик слышит тревоги своего народа и как бы говорит ему: я все проверил, бояться нечего.
Правда, бояться нечего только в том случае, если опровержение сатанинского заговора действительно последует. А если армянские спецслужбы вдруг засвидетельствуют присутствие владыки тьмы в QR-кодах, одним от этого станет жутковато (в разных смыслах), а для других это станет чистой комедией.
Государство может позволить себе многое. Но оно не может позволить себе быть смешным.
В конфликте между Пашиняном и сатаной мы, разумеется, всем сердцем за Пашиняна, но есть нюанс: происки нечистой силы обычно являются предметом расследований в наиболее отсталых странах тропической Африки, а у древней Армении все-таки более выгодный имидж.