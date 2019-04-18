Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:09  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Как советские пленные угнали немецкий танк

Будь на месте немецкого танка советский - возможно, судьба военнопленных оказалась бы совсем инойФото: Глеб Спиридонов/РИА Новости
Ровно семьдесят лет назад, 18 апреля 1944 года, с территории немецкого танкоремонтного завода в Риге сбежали пятеро советских военнопленных. Спасались из плена не пешком, а на борту угнанного у врага танка «Тигр». Бросается в глаза сходство этого происшествия с сюжетом недавнего блокбастера «Т-34». Но побег из Риги, как и любая подлинная история, куда интереснее – и трагичнее. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

Епископ Питирим (Творогов), епископ Русской православной церкви, епископ Душанбинский и Таджикистанский
Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...

Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
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Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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            Епископ Питирим (Творогов)

            Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

            Епископ Питирим (Творогов)
            епископ Русской православной церкви, епископ Душанбинский и Таджикистанский
            		 18 апреля 2019, 13:02

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            Церковные диссиденты были во все времена – те, кто вечно недовольны церковными порядками, или беспорядками, осуждают за это священноначалие, критикуют священнослужителей, с презрением относятся к невежественным, грубым прихожанам, которые тоже были всегда.

            В первые века христианства появились целые гностические учения – так называемых кафаров, объединяющих несколько еретических течений. Кафары – от греческого прилагательного «чистый». Слово «кафары» служит, прежде всего, общим обозначением различных еретиков (гностико-манихеи, монтанисты, новациане, павликиане, богомилы, альбигойцы и др.). Они тоже считали себя лучше и чище тех, кто представлял официальную Церковь.

            Наибольшей популярностью учение кафаров, содержащее в себе элементы дуалистической ереси (добро и зло – два равных начала), пользовалось в периоды нравственного упадка Церкви, поэтому пик распространения различных сект «чистых», наблюдался в средневековой католической церкви по всей Западной Европе (особенно во Франции – движение альбигойцев в XII-XIII веках) и в Англии. 

            Нынешние «кафары» отличаются от древних, во-первых, тем, что не выходят за рамки православного вероучения – никакого дуализма и прочих гностических фантазий, а, во-вторых, не очень-то они стремятся быть «чистыми». Но зато пристально следят за чистотой тех, кто, по их мнению, должен олицетворять собой Церковь Христову, являясь членами Тела Христова.

            Полагая разрыв между непорочной и святой Главой – Христом – и грешным и скверным телом – христианами (в русском изводе – это РПЦ), современные кафары действуют так же, как во все времена действовали еретики и раскольники – вместо того, чтобы на личном примере являть отражение Христа и таким образом свидетельствовать внешним святость и истинность христианской веры, они под разными предлогами уходят из «скверной церкви» «развращенных иерархов», «жадных попов» и  «православнутых верующих».

            Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

            Но что самое любопытное и отличное от всего того, что было в древности – уходят они недалеко за ограду Церкви, а то и вовсе ее не покидают, и, пользуясь современными средствами коммуникации, выливают ушаты грязи на Церковь.

            Всю эту грязь, замешенную на нескольких правдивых фактах и клевете, светские либеральные СМИ разносят, как вентилятором, во все стороны. Возмущаясь коварной тактикой советских спецслужб, поставивших в 1970-х годах цель разрушить Церковь изнутри, нынешние диссиденты гораздо более успешно решают эту дьявольскую задачу.

            Средневековое церковное диссидентство, после продолжительных войн с официальным Римом, вылилось в итоге в Реформацию, разделившую Запад на католицизм и протестантство. Любопытно, что протестантизм, поначалу декларировавший строгие моральные принципы в своей доктрине, в современном мире выродился в издевательскую насмешку над первоначальным самим собой.

            Если бы Лютер восстал из гроба, то непременно предал бы анафеме нынешних геев-священников, лесбиянок-епископов, однополые браки и прочую либеральную мерзость, стремительно проникающую именно в протестантские деноминации. За что, собственно, так яростно в течение ста лет (считая от начала шмалькальденской войны в 1546 г. до вестфальского мира в 1648 г.) боролись «чистые» протестанты с «падшими» католиками, чтобы через 350 лет ввести доктринально в свое вероучение все те соблазны и нравственные пороки, которые католики все-таки старались совершать тайно (если не считать совсем уж одиозных личностей типа папы Александра VI Борджия)?

            Давно известно, что для воинствующей Церкви гораздо большим испытанием является продолжительный мир, чем времена гонений. Именно в мирное время, о котором в церквах молятся за каждым богослужением и которое милосердный Господь дарует просящим, превращает христиан в расслабленных и теплохладных.

            Еще древнегреческий философ Платон в своей «Республике» высказал верную мысль, ставшую афоризмом: «Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена». Мы сейчас живем в мирное время, и только безумец может желать войны и гонений, чтобы очистить церковный организм от нравственной проказы, наиболее заразной и опасной в тепличных условиях.

            Если бы энергия «кафаров», и древних и современных, была бы направлена действительно на очищение и совершенствование самих себя, а не на осуждение окружающих, то не потребовалось бы Божьего вмешательства посредством социальных потрясений, природных катаклизмов и войн для исправления заблудшего человечества. Но диссиденты, несмотря на кажущуюся смелость и силу, являют собой как раз пример слабых людей, которые создают трудные времена.

            Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать.


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