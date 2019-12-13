За симпатии к России Латвия отнимает гигантский бизнес

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

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Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

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              Айварс Лембергс попал под американский каток   13 декабря 2019, 19:10
              Фото: Ints Kalnins/Reuters
              Текст: Михаил Кувырко

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              Латвия переживает колоссальный скандал, связанный с важнейшей отраслью экономики. Крупнейшие порты страны попали под американские санкции, и их решено забрать («перенять») у владельца – мэра Вентспилса Айварса Лембергса. Почему важнейший союзник Латвии подложил прибалтийскому государству такую свинью и как это связано с Россией?

              Вопрос о «перенятии» государством портов Риги и Вентспилса возник после того, как управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) ввело санкции в отношении Айварса Лембергса на основании так называемого глобального закона Магнитского. В числе организаций, подконтрольных мэру Вентспилса или принадлежащих ему, были названы управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. В отношении этих структур введены санкции, предполагающие, что всем гражданам США необходимо прекратить сотрудничество с ними в течение 30 дней. О рисках сотрудничества с Айварсом Лембергсом для латвийских банков сразу же заявил МИД прибалтийской страны.

              В материалах, опубликованных на официальном сайте OFAC, приведено следующее обоснование введения санкций против Лембергса:

              «Эти действия США подчеркивают нашу решимость привлечь коррумпированных олигархов к ответственности за свои действия против ключевого европейского союзника. Лембергс является мэром Вентспилса с 1988 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Лембергс контролирует через политические партии различные организации и коррумпированных политиков и систематически эксплуатирует эти организации и отдельных лиц для собственной экономической выгоды. Лембергс использовал свое влияние на лидерство политических партий, чтобы формировать состав правительства и назначать на должности некоторых государственных чиновников, а также чтобы помешать другим правительственным чиновникам получить руководящие должности. Кроме того, Лембергс использовал и коррумпировал сотрудников правоохранительных органов, чтобы защитить свои интересы и ослабить позиции политиков, которых он не мог контролировать иначе».

              В Латвии решение о национализации двух крупнейших портов страны (за 11 месяцев этого года они обработали около 50 млн тонн грузов, третий порт – Лиепая – порядка 6,7 млн тонн) вызвало всплеск недовольства бизнесменов и политиков. Прежде всего вопросы вызвала сама логика действий властей – почему «перенятие» коснулось не только Вентспилса, «вотчины» Айварса Лембергса, но и Риги.

              С официальным пояснением этого выступил министр сообщения Латвии Талис Линкайт, который заявил, что в порту Риги также «известное влияние имеют физические и юридические лица», против которых обращены санкции США, в связи с чем необходимо «пресечь любые связи с данным лицом». Однако такое решение мало кого убедило. В частности, депутат Рижской думы, член правления Рижского порта Сандрис Бергманис заявил информагентству «Sputnik Латвия», что все происходящее в отношении порта Риги напоминает рейдерский захват.

              Аналогичные подозрения возникли и в отношении порта Вентспилса. В частности, политолог Юргис Лиепниекс назвал решение США по Андерсу Лембергсу непостижимым, напомнив, что в списке попавших под санкции по «закону Магнитского» до сих пор нет одиозных украинских олигархов Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

              «Это возможно только у нас. Стратегический партнер включил в санкционные списки Вентспилсский порт. Эксперт конфедерации работодателей в соцсетях указал, что Вентспилс составляет только 1,9% от экономики Латвии. Руководитель бюро премьера Кариньша ставит лайк. Аминь», – иронизирует бывший министр экономики и образования Латвии Вячеслав Домбровский.

              Послевыборный реванш

              Приведенная Домбровским оценка роли порта Вентспилса в латвийской экономике действительно смехотворна, учитывая роль портового хозяйства для небольшой страны.

              «Порты следует рассматривать как ключи ко всей латвийской экономике. По сути, порты определяют нагрузку на железные дороги, большое количество денежных потоков через банки возможности экспорта древесины. Представьте себе ситуацию в лесной промышленности, если латвийские порты будут закрыты на месяц. А что скажут латвийские зернопроизводители, если работа порта будет остановлена?» – напоминает в своей статье Янис Гольдберг из латвийского издания «Пиетек».

              Одна из обсуждаемых в Латвии версий того, почему «перенятие» портов Вентспилса и Риги было организовано именно сейчас, хотя «тефлоновый» Айварс Лембергс возглавляет Вентспилс уже больше 30 лет, состоит в том, что это результат совместных действий нынешнего премьера Латвии Кришьяниса Кариньша и лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса.

              Кариньш, сын латвийских эмигрантов в США, перебравшийся в Латвию в 1990-х годах, априори воспринимается как проводник проамериканской политики.

              А партия Борданса ставила вопрос о национализации латвийских портов в преддверии выборов в латвийский Сейм, состоявшихся в октябре прошлого года. По итогам выборов «новые консерваторы» получили третье место – 13,6% голосов и 16 мест в парламенте, а победу с 19,8% голосов (23 мандата) одержала пророссийская партия «Согласие». Кроме того, почти 10% голосов (11 депутатских мест) набрал Союз зеленых и крестьян, который давно ассоциируется с именем Айварса Лембергса. Представителями этого альянса были предыдущий премьер Латвии Марис Кучинскис, а также недавно сложивший полномочия президента страны Раймондс Вейонис. Однако новым премьером вскоре после прошлогодних парламентских выборов стал Кариньш – представитель правоцентристской партии «Единство», которая заняла лишь седьмое место.

              Отношения с Россией традиционно занимают значительное место в латвийской политике, и появление Кришьяниса Кариньша на посту премьер-министра стало четким сигналом о том, что позиция Латвии на этом направлении будет ужесточаться. В частности, Кариньш является противником существования русскоязычных школ в Латвии. В то же время Айварс Лембергс никогда не скрывал своих симпатий к России и критически высказывался в адрес США. Например, весной прошлого года он заявил, что введение американских санкций в отношении латвийского банка ABLV привело к оттоку крупных инвестиций из страны (сам банк принял решение о ликвидации), а до этого критиковал решение властей Латвии отказаться от участия в строительстве «Северного потока – 2».

              Сам Лембергс уже заявил, что решение о его включении в санкционный список США пролоббировали два человека – лидер «новых консерваторов» Янис Борданс, ставший министром юстиции Латвии, и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Американские связи последнего также хорошо известны: в 1999–2000 годах Ринкевич обучался в Университете национальной обороны США, а в 2005–2007 годах возглавлял Бюро по организации совещания глав стран – членов НАТО.

              В то же время следует отметить, что нынешние претензии к Айварсу Лембергсу явно возникли не на пустом месте – подозрения в коррупции преследовали мэра Вентспилса на протяжении многих лет и выдвигались задолго до обострения отношений между Россией и США. Например, в начале нынешнего десятилетия прокуратура Латвии расследовала так называемое вентспилсское дело о легализации незаконно полученных чиновниками денежных средств на сумму в миллионы долларов. Среди фигурантов этого дела проходили председатель совета компании Ventspils nafta и президент Latvijas Naftas Tranzits Мамерт Вайвадс, а также адвокат, депутат Вентспилсской думы и член совета местного порта Гинт Лайвиньш-Лайвениекс. Их называли людьми, связанными с деловыми интересами Лембергса и деятельностью в городе офшорных структур.

              Самому Лембергсу предъявлялись обвинения во взяточничестве, легализации преступно нажитых денежных средств и нарушении ограничений, установленных для должностных лиц – прокуратура подозревала, что он является скрытым совладельцем ряда коммерческих структур. Но всякий раз Лембергсу удалось добиваться, чтобы все обвинения против него были сняты. В очередной раз вопросы к мэру Вентспилса возникли у прокуратуры в августе, когда правоохранители потребовали для него восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа – как оказалось, это было «последнее китайское предупреждение» для непотопляемого политика.

              Русские не уйдут

              Ситуация вокруг латвийских портов, безусловно, вызывает беспокойство за интересы российских компаний, которые там работают. В частности, в Вентспилсе крупные операции осуществляет «Роснефть» – в прошлом году компания заключила договор на 43,4 млн евро со швейцарской Ventspils Tank Services SA на перевалку 3,2 млн тонн нефтепродуктов до конца 2020 года. Крупный производитель минеральных удобрений холдинг «Уралхим» через свою структуру Uralchem Freight limited еще в 2014 году приобрел в порту Вентспилс терминал по перевалке жидкого аммиака за 55 млн евро. Кроме того, через латвийские порты идут контейнерные грузы российских компаний.

              Однако история с «перенятием» портов вряд ли приведет к тому, что российские грузоотправители быстро уйдут из Вентспилса и Риги,

              считает основатель аналитического агентства Infranews Алексей Безбородов. По его мнению, крупные российские компании и раньше прекрасно понимали, что их деятельность в Латвии вызывает повышенный интерес американцев, и она в любом случае так или иначе отвечает требованиям минфина США. Так что, по сути, для российского бизнеса с национализацией латвийских портов ничего не изменится.

              При этом плюсы работы в латвийских портах понятны, отмечает эксперт: «Во-первых, латвийское законодательство позволяет компаниям более гибко подходить к структуре своих издержек – на расходы можно списать многое из того, что в России не получится. Во-вторых, для компаний, которые ведут торговлю с Евросоюзом, очень важно иметь свои товары на его территории – это позволяет более гибко реагировать на запросы покупателей, дает другие расценки и другое таможенное регулирование. Если вы привезли контейнер в Ригу или Вентспилс, вы можете вести торговлю с Евросоюзом как резидент Евросоюза, или часть товара продавать в Евросоюзе, а часть отправить в Россию. Если же вы ввезли в Россию контейнер товара, а он не пошел, то вывезти его обратно в ЕС будет очень сложно. Поэтому многие компании предпочитают работать в Латвии, и этот сегмент вряд ли исчезнет. По той же самой логике российский бизнес открывает компании в Китае, чтобы вести бизнес с китайцами в одной юрисдикции».

              Кроме того, добавляет Алексей Безбородов, некоторым российским компаниям (как тот же «Уралхим») из Латвии пока просто некуда идти – новая очередь терминала «Ультрамар» по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге вряд ли появится раньше 2022 года.

              Но в общем объеме грузопотока российских портов на Латвию приходится совсем небольшая доля. Например, по контейнерам это всего 50–100 тыс. условных контейнеров TEU (весь контейнерооборот морских портов РФ в прошлом году превысил 5 млн TEU). Латвийские порты, замечает Безбородов, активно пытаются привлекать новых российских клиентов, но есть еще позиция РЖД, которая не способствует значительному росту этого потока.


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