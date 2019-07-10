США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Российские женщины просят защиты

19% россиян считают вполне допустимым применение физического насилия к детям и женамФото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press
Россия должна выплатить 20 тыс. евро женщине из Ульяновска, которая подвергалась домашнему насилию, но полиция игнорировала ее жалобы. Правозащитники в России считают это решение прецедентом и предлагают способы исправления ситуации. Как же государство должно защищать женщин и несовершеннолетних от насилия в семье? Подробности...
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Москва дала Грузии последний шанс

Когда угроза санкций стала реальной, Зурабишвили стала просить Москву «не следовать эскалации»Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
Россия и Грузия сделали шаги навстречу друг другу. Владимир Путин заявил, что введение санкций против Тбилиси нецелесообразно. А Саломе Зурабишвили осудила действия радикалов и призвала их не ставить под угрозу стабильность страны. Процесс ухудшения отношений между Россией и Грузией остановился. Но Тбилиси не стоит думать, что ситуация обернулась вспять. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия, продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...

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            Сергей Перепелица

            США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

            Сергей Перепелица
            политический обозреватель
            		 10 июля 2019, 09:12

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            Cтраны Балтии еще недавно были в прямом подчинении Госдепа и Белого Дома. Cегодня Трамп передает их под прямое политическое управление Варшавы. За подтверждением этого далеко ходить не надо. Троих президентов стран Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии) Трамп принимал в Белом доме лишь единожды, и то всех сразу, а не по отдельности. А вот президент Польши Анджей Дуда за последние полгода уже дважды побывал в Овальном кабинете. С благословения Трампа Варшава назначена командиром Восточного фланга США в Европе. Теперь все государства ЕС из бывшего соцлагеря должны будут это признать. Даже «через не хочу».

            Дружба сквозь зубы

            Ярче всего это можно проследить на Литве, которая все годы новейшей истории после развала СССР всегда старалась доказать, что только она самый преданный и верный друг США в Европе. А вот с Варшавой у Вильнюса отношения всегда были не самые теплые из-за притеснений польского нацменьшинства Литвы и «тихих» обид и притязаний Варшавы на некогда принадлежавшие Польше Вильнюс и Вильнюсский край.

            Особенно литовско-польские отношения охладели в период десятилетнего правления президента Литвы Дали Грибаускайте и двух сроков полномочий президента США Барака Обамы. Эти отношения были ненамного теплее, чем отношения Варшавы и Вильнюса с Москвой. Но вот с приходом в Белый дом Дональда Трампа все резко изменилось.

            Литовские патриоты вдруг стали вспоминать о былой дружбе Литвы и Польши еще со времен Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Президент Польши Анджей Дуда в начале 2018 года совершает государственный визит в Литву. Через год президент Литвы Даля Грибаускайте отправляется в Варшаву с ответным визитом. В гости друг к другу зачастили всевозможные делегации на уровне правительств и парламентов. А новый президент Литвы Гитанас Науседа, который сменит Далю Грибаускайте уже 12 июля, заявил, что свой первый зарубежный визит нанесет именно в Варшаву.

            Фото: Kevin Lamarque/Reuters

            Некоторые горячие головы даже заговорили чуть ли не о возрождении Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Таким образом многолетние обиды литовцев и поляков были забыты очень быстро. Видимо, не обошлось без указаний из Белого дома. Но забыты ли? Еще не факт. Ведь ВКЛ и Люблинская уния в конце концов развалились.

            Постсоветский блок ЕС

            Для выстраивания под свое командование более слабых в политическом и экономическом отношении стран Балтии Польша использует не только свое возрастающее политическое влияние в Евросоюзе, но и экономические рычаги. Подбивает страны Балтии на скорейшее отключение от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), строит мощный хаб по приему и переработке сжиженного природного газа (СПГ) в польских портах. В свою же очередь за деньги Евросоюза прокладывает электромост и газопровод в Литву. Все это оправдывается энергетической безопасностью от восточных соседей – России и Белоруссии.

            Играя на чувствах национал-патриотов, Варшава подогревает в Литве и истерию против строящейся в белорусском Остравце атомной станции. Сама же не собирается перерезать электропровода с белорусской энергосистемой, по которой спокойно будет покупать дешевую электроэнергию из Остравца, а литовцам и транзитом в Латвию и Эстонию будет продавать уже как произведенную на польских ТЭС. О том, что электроэнергия, произведенная на АЭС, намного дешевле всех остальных технологий, доказывать нет нужды. Все это и ставит Литву, Латвию, Эстонию в прямую зависимость от Польши.

            Плюс Украина

            Еще и дешевыми польскими продуктами нынче завален не только региональный, но и общеевропейский рынки. Почему польские продукты дешевле? Но это уже благодаря украинским гастарбайтерам, готовым работать за минимальную, по меркам Европы, зарплату. Украина очень нужна Польше как рынок дешевой рабочей силы и сырьевой придаток.

            Видимо, поэтому-то на днях польский президент Анджей Дуда, на Саммите Западных Балкан в Познани и призвал к дальнейшему расширению ЕС. Польше нужны новые вассалы, голос которых в структурах Евросоюза будет равноправен голосу Парижа или Берлина. И чем больше будет таких голосов в стане «друзей Варшавы», тем сильнее будет Польша в противоборстве с развитыми странами Западной Европы.

            «Я говорю это осознанно как президент страны, которая пользуется средствами для развития Евросоюза, и которая будет обязана поделиться этими средствами с его новыми членами в будущем. Это важно, поскольку Польша выступает за расширение ЕС, как выступает за открытую и солидарную Европу, а не за Европу взаимных предрассудков, которая зацикливается на отдельных интересах и опасениях», – заявил Анджей Дуда.

            То есть Дуда еще и прямым текстом заявил о претензии Варшавы на доминирование при распределении средств Евросоюза в странах бывшего соцлагеря, в которых как раз и преобладают русофобские настроения. Под этим знаменем поляки, видимо, собираются формировать и новую объединенную армию Восточной Европы. Основа этой армии уже заложена. Три года назад была создана литовско-польско-украинская бригада LITPOLUKRBRIG.

            Запад и Восток

            После изнуряющей санкционной войны с Россией Европа начинает четко делиться на два лагеря – Западный и Восточный. Ангела Меркель уже давно говорит о Европе «двух скоростей». Впервые она в унижительном тоне отозвалась о бедных восточных членах ЕС на пресс-конференции по итогам саммита ЕС на Мальте, 3 февраля 2017 года.

            «История последних лет показала, что в ЕС и дальше будут существовать различные скорости, что не все непременно будут участвовать в тех или иных интеграционных шагах», – заявила канцлер Германии.

            А во время напряженных трехраундовых переговоров по выборам нового руководства ЕС (Еврокомиссии, Совета Европы, Банка ЕС и главы внешнеполитического ведомства) нервы не выдержали уже у Эммануэля Макрона.

            «Обычно такое называют словом «провал». Доверие к нам и так подорвано из-за всех этих долгих встреч с нулевым результатом. Мы создаем образ Европы, который не является серьезным. Поэтому я более чем скептически отношусь к тем, кто говорит о расширении ЕС. Какое расширение – если 28 стран не могут договориться между собой?» – сказал Макрон и тем самым разбил радужные мечты Польши на скорое вступление в ЕС Украины.

            Последние выборы в Европарламент и выборы руководства ЕС четко обозначили линию раскола между развитым Западом и постсоветским Востоком «единой» Европы. И к этому руку приложили как раз страны «восточного блока» под руководством Польши. И если вдруг Евросоюз-таки развалится, то Германия, Франция или Италия, продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0» или «Европейский штат Америки».


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