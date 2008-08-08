Взгляд
8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского Православия. Подробности...

Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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          «Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

          При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31   8 сентября 2018, 14:30
          Фото: darpa.mil
          Текст: Андрей Резчиков

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          Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию?

          Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. По информации издания The Drive, американцы особенно обеспокоены ракетными комплексами «Кинжал» и «Авангард», о существовании которых впервые рассказал президент России Владимир Путин в мартовском послании Федеральному собранию.

          Концепт Glide Breaker был представлен на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США. Он выполнен в форме небольшого летательного аппарата, способного осуществлять кинетический перехват, то есть таранить корпусом гиперзвуковые ракеты противника. Наличие отдельной боевой части не предполагается.

          DARPA утверждает, что Glide Breaker расширит возможности Соединенных Штатов по защите от всех классов гиперзвуковых угроз. Ранее глава стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявлял, что у США нет никаких шансов справиться с российским и китайским гиперзвуковым оружием. Как известно, «Кинжал» способен маневрировать в полете, становясь неуязвимым не только для существующих противоракетных систем, но и для перспективных.

          В середине августа американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила госзаказ стоимостью полмиллиарда долларов на разработку прототипа гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW – Air-Launched Rapid Response Weapon. На сегодня разработку аэробаллистических ракет, помимо России и США, ведут Израиль (Rampage) и Китай (CH-AS-X-13).

          Кроме финансирования новых разработок США стараются получше узнать о самом «Кинжале» за счет шпионажа. В начале августа сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, подозреваемого в госизмене, обвинили в передаче натовским спецслужбам секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард».

          Смогут ли американцы найти защиту от «Кинжала»? Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в первую очередь отмечает, что «Кинжал» уже заступил на боевое дежурство, а США только задумались о том, как противодействовать ему. Сейчас на опытно-боевом дежурстве стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с «Кинжалами». Также ракету адаптируют под бомбардировщик Ту-22М3, который сможет нести до четырех «Кинжалов» вместо одного на МиГ.

          «У американцев колоссальное отставание от нас. Американцы находятся в роли догоняющих.

          На создание непосредственно самого перехватчика и постановку его на вооружение им понадобится не менее 10-12 лет. И это очень оптимистические сроки», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

          Пока американцы будут разрабатывать средство противодействия, «Кинжал» продолжит модернизироваться и еще больше улучшать боевую эффективность. «Никакие средства перехвата не дают стопроцентную гарантию. Учитывая, что носителем «Кинжала» является МиГ-31, который может атаковать цели с абсолютно разных ракурсов, высот и направлений, создать абсолютную систему защиты от него невозможно в принципе. Это будет вероятностная оценка перехвата», – пояснил эксперт.

          По его словам, кинетический перехват подразумевает наличие внешних средств целеуказания, которые могут гарантированно обеспечить расчет точки встречи объекта поражения и перехватчика. И такой перехват эффективен при уничтожении баллистических ракет, однако «Кинжал» «летит не по классической баллистической траектории, а по непредсказуемой».

          «Кроме того, в рамках модернизации «Кинжала» мы можем усовершенствовать опцию маневрирования по траектории. Поэтому обеспечить абсолютно гарантируемый перехват американцы никогда не смогут. Цели, которые предназначены для поражения «Кинжалом», будут по-прежнему гарантированно поражаться в условиях реальной войны», – подчеркнул Коротченко.

          Эксперт считает, что планами придумать защиту от «Кинжала» американцы втягивают себя в затратную гонку вооружений, которая обойдется им в десятки миллиардов долларов. Если российский годовой военный бюджет примерно равен 50 млрд долларов, то американский – более 760 млрд. Тем не менее Россия все равно поддерживает с американцами стратегический паритет.

          «Американцы теперь будут тратить десятки миллиардов долларов на поиски средств противодействия «Кинжалу». И то эти средства не дадут им стопроцентной защиты. Россия в более выигрышной ситуации, она тратит деньги более точечно, а американцы будут пытаться каким-то образом нагнать, перегнать в локальном сегменте оружия.

          США оказываются в роли СССР, который надорвался от попыток догнать Америку в годы холодной войны. Мы поменялись местами, мы делаем оптимальные расходы, а американцы втягиваются во все более разорительные для них и бессмысленную гонку вооружений», – считает Игорь Коротченко.


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