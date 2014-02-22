Страх заставил Порошенко позаботиться о статусе Януковича

Петр Порошенко произвел сенсацию. Он потребовал от Конституционного суда проверить закон, который ранее сам же и подписал – о лишении свергнутого Виктора Януковича статуса главы государства. «Фарш невозможно провернуть назад», а Януковича – вернуть на пост, иронизируют украинцы. Но зачем Порошенко вдруг подверг сомнению основы собственной власти?

Во вторник Петр Порошенко подал заявление в Конституционный суд страны с просьбой выяснить, было ли законным лишение Виктора Януковича статуса президента Украины. На этом неожиданном решении уже «потопталась» оппозиция в Верховной раде. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, активный участник Майдана, а ныне оппонент блока Порошенко, заявил: «Зачем он это делает?! Разве что примеряет на себя судьбу Януковича». Президент готовится бежать из страны, с сарказмом заметил Ляшко. Свежая шутка из соцсетей: Порошенко присматривает себе домик в Ростовской области, по соседству с предшественником.

«Смысл поступка Порошенко заключается в том, чтобы его самого вдруг не лишили звания президента так же незаконно, как это сделали в отношении Януковича», – сказал газете ВЗГЛЯД Николай Азаров, последний премьер-министр домайданной Украины. Но, публично усомнившись в правильности ключевого решения, Порошенко отнюдь не укрепляет свои позиции.

На первый взгляд, поступок нынешнего киевского лидера выглядит абсурдно. Порошенко, который пришел к власти благодаря перевороту 2014 года, хочет восстановить легитимность президента, которого сверг Майдан? Ведь если «революция достоинства» – это антиконституционный переворот (чем Майдан, собственно и был), то, значит, незаконна замена Януковича на «и. о. президента» Александра Турчинова. Значит, незаконны и внеочередные президентские выборы, проведенные по указу Турчинова в мае 2014 года. И, следовательно, незаконна победа Порошенко и нелегитимен сам его статус в качестве главы государства. Следующие выборы должны пройти менее чем через год – зачем Порошенко раскачивать лодку?

Здесь есть важная тонкость. Порошенко ставит под сомнение не само отстранение Януковича от должности, а его лишение статуса президента. Это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Поясним.

22 февраля 2014 года Верховная рада объявляет, что Янукович бежал из Киева. Пока президент – уже из Харькова – называет происходящее переворотом и объявляет о том, что не собирается покидать свой пост, Рада его свергает. Принято постановление: Янукович «неконституционным образом самоустранился» от обязанностей и отстраняется от власти. Под постановлением стоит подпись Турчинова – на тот момент провозглашенного спикером Верховной рады, и и. о. президента. И эту бумагу, заложившую фундамент послемайданной Украины, Порошенко не оспаривает.

Он подвергает сомнению другой документ, под которым поставил свою подпись как президент. Речь идет о законе от 4 февраля 2015 года «О лишении В. Януковича звания президента Украины». Напомним, что де-юре президентский срок Януковича истекал весной 2015-го. Возникает странная юридическая коллизия – само отстранение президента от должности как бы законно, а вот уже лишение его президентского статуса (со всеми полагающимися льготами) может оказаться незаконным. Зачем этот «финт» нужен Порошенко?

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«Мне кажется, тут есть три версии», – отмечает в комментарии газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.

Первая: Порошенко не сейчас, так в будущем могут легко обвинить в нарушении Конституции из-за того, что он подписал антиконституционный закон. «То, что он сделал, – это прямое нарушение закона. И он теперь нашел такой способ оправдаться. Он «осознал свою ошибку» и обращается в КС, чтобы тот признал этот закон неконституционным. А он действительно таков, потому что Конституция не предусматривает лишение статуса иначе, как через импичмент», – отметил Погребинский.

Вторая версия – возможно, у Порошенко есть мысль, что он тоже перестанет быть президентом. «Чтобы этот прецедент не стал основанием для лишения его статуса президента. А статус – это не просто наименование. Это льготы, это охрана и т. д.», – отмечает Погребинский. В любом случае Порошенко говорит, что «случайно, не выспавшись, подписал, а теперь вот его опротестовывает и рассчитывает на то, что КС поддержит его протест».

Но каковы будут последствия, если КС все-таки признает: Януковича лишили президентского статуса незаконно? Это не будет означать его возвращения на пост президента, заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Василий Стоякин. «Ну, пенсию ему, наверное, платить будут, – сыронизировал эксперт. – Судебное решение – это судебное решение. Но, по сути, «фарш невозможно провернуть назад». Зато это действительно создаст некоторую безопасность для Порошенко». О том же говорит и Погребинский: «Янукович вернет статус президента. Но это же не значит, что он вернет себе власть».

Четвертый президент Украины с точки зрения буквы закона сможет претендовать на льготы, полагающиеся бывшим главам государства – от пенсии до резиденции. Но ясно, что в случае возвращения Януковича в нынешний Киев его ждет отнюдь не «Межигорье». «Будет в тюрьме сидеть с этим президентским статусом», – уверен Погребинский. Постановление КС не будет означать и признания Майдана переворотом – ведь в этом суде сидят не самоубийцы. «Решение об отстранении от власти Януковича в феврале 2014 принималось Верховной радой, причем легитимной, избранной в соответствии с украинским законодательством еще в 2012 году», – напоминает Стоякин.

И вот этого решения Рады – плода «революционного правосознания», нынешняя киевская власть предпочитает не касаться. Доходит до смешного. На процессе по делу Януковича защита экс-президента спросила у нынешнего главы государства, считает ли он конституционным постановление Рады от 22.02.2014. Порошенко натурально запутался в показаниях: «Мне неизвестно решение Верховной рады Украины о прекращении полномочий президента. Я о нем не знаю и не проинформирован. Я как народный депутат... принимал участие в голосовании за соответствующее постановление Верховной рады Украины. И если вы спрашиваете о прекращении полномочий Януковича, то мне об этом не известно». Пожалуй, трудно придумать более веское свидетельство шаткости фундамента нынешнего режима.