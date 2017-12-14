Китай прикрыл от нападения США свое самое уязвимое место

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3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
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Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
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Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
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          Китай прикрыл от нападения США свое самое уязвимое место

          Спорные острова в Южно-Китайском море становятся непотопляемым авианосцем КНР   3 мая 2018, 18:15
          Фото: Asia Maritime Transparency Initiative/Center for Strategic and International Studies
          Текст: Никита Коваленко,
          Михаил Мошкин

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          Американская разведка рапортует о важнейших изменениях в военном строительстве КНР – на спорных островах в Южно-Китайском море развернуты крайне опасные системы вооружений. Иначе говоря, Пекин нашел способ обезопасить свою самую уязвимую зону от возможного нападения со стороны американского военно-морского флота.

          Китай тайно перебросил на спорные острова архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты и зенитно-ракетные комплексы. Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на отчеты американской разведки, в течение последних 30 дней эти системы вооружений были развернуты на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.

          Издание отмечает, что новые комплексы вооружений заметны и на спутниковых снимках островов. В частности, оно упоминает о наличии на спорных островах противокорабельных крылатых ракет YJ-12B, которые позволяют наносить удары по надводным целям в радиусе около 550 км, и зенитно-ракетных комплексов HQ9B, дальность которых составляет около 300 км. Кроме того, по данным Wall Street Journal, на двух из трех форпостов на спорных островах Китай разместил оборудование радиоэлектронной борьбы, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных комплексов.

          По мнению американцев, новые береговые оборонительные системы на островах станут значительным дополнением к уже имеющимся китайским военным мощностям в регионе.

          Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что «китайское правительство обладает неоспоримым правом территориального контроля над архипелагом Спратли и прилегающими акваториями», потому «проведение любых строительных работ, включая размещение оборудования, необходимого для обороны и обеспечения безопасности нашей страны, – естественное право КНР». Она подчеркнула, что Пекин не собирается проводить политику, представляющую угрозу каким-либо государствам, и не стоит «беспокоиться или чего-то опасаться».

          Ранее Китай пообещал защищать свой суверенитет. Напомним, КНР уже много лет ведет спор сразу с несколькими странами о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Так, на Спратли помимо Китая претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань. Кроме этого архипелага речь идет о Парасельских островах (Сиша) и рифе Скарборо (Хуанъянь). Для определения своих территориальных требований КНР использует так называемую линию девяти пунктиров, которая служит своего рода границей его притязаний и была впервые представлена еще националистическим правительством Китая в 1947 году.

          (фото: nippon.com)
          (фото: nippon.com)

          Созданием военной инфраструктуры на подконтрольных ему спорных островах Китай занимается также уже не первый год. Кроме того, примерно с 2013 года Пекин ведет насыпные работы на атоллах спорных архипелагов. Так создаются искусственные территории, пригодные для размещения военных баз. В результате теперь китайские военные объекты имеются на всех упомянутых спорных группах островов – Спратли, Парасельских и рифе Скарборо. Американцы насчитали 27 китайских форпостов в Южно-Китайском море. Таким образом, Китай фактически создал своего рода стратегический треугольник в данном регионе, обеспечивающий контроль над всеми территориями внутри «линии девяти пунктиров».

          И хотя представители Пентагона говорят, что «дальнейшая милитаризация аванпостов послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами, предъявляющими свои права (на территорию)», беспокоит их не судьба территориальных споров. Дело в том, что США в качестве одного из основных сценариев военного конфликта с Китаем рассматривали удары американских ВМС по ключевым объектам на территории КНР. Однако теперь Пекин перекрывает американскому флоту подход к своим берегам, делая реализацию подобных сценариев практически невыполнимой. Тут стоит напомнить, что расстояние от архипелага Спратли до китайских берегов составляет примерно 1,2 тыс. км.

          «Заявления американцев говорят об одном: перекрывается доступ американских кораблей. Ранее американцы вели себя в Южно-Китайском море достаточно нагло, здесь проводились учения с участием Австралии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию. Теперь у них такой возможности, скорее всего, не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, по его словам, китайское присутствие на островах затруднит скрытную переброску американских сил к Корейскому полуострову.

          «Китай, таким образом, создал буфер безопасности, выстроил дальний рубеж своей морской обороны, – заявил Леонков, подчеркнув: – Основная угроза КНР исходит со стороны Тихого океана, где находится парочка американских военно-морских соединений», включая три авианосца, которые при необходимости могут дополниться еще тремя. Непосредственно западная часть Тихого океана оказывается в зоне действия 7-го флота США, и его авианосной группы во главе с авианосцем «Рональд Рейган». «Я уже не говорю про крылатые ракеты и другие вооружения, которые могут рассматриваться как средства воздушного нападения», – добавил Леонков.

          Следовательно, чем дальше рубеж обороны, тем лучше для Пекина. Ведь прежде, чем напасть, любому вероятному противнику придется разбираться с дальним рубежом китайской обороны. Таким образом, с точки зрения военной стратегии действия Пекина абсолютно понятны, указал эксперт. «Эта задержка даст китайским вооруженным силам на континенте время для приведения в боевую готовность и нанесения ответного удара», – отметил он.

          Помимо того, что сами острова фактически становятся непотопляемыми авианосцами КНР, на них еще и обустраиваются военно-морские базы. «Там ведь не только размещаются ракетные комплексы, но создается возможность для стоянки кораблей, ремонтная база. Так что к комплексам будет прилагаться и некоторое соединение флота», – указал Леонков. Это часть наращивания военного могущества Китая: заложены авианесущие корабли, «а что касается кораблей второго ранга – эсминцев и фрегатов, то китайцы их пекут как пирожки». Целью является паритет с ВМС США в Тихом и Индийском океанах.

          Все это подтверждают и заявления самих американских военных. Так, адмирал Филип Дэвидсон, которому прочат в скором времени должность главы Тихоокеанского командования США, не так давно отмечал, что повышенное присутствие КНР в Южно-Китайском море – это серьезный вызов военным операциям Соединенных Штатов в регионе. По его словам, базы на спорных островах позволят Китаю расширить свое влияние на тысячи миль на юг и создать проекцию силы вглубь Океании. «Говоря короче, Китай теперь способен контролировать Южно-Китайское море при любом сценарии возникновения угрозы военного конфликта с США», – подчеркнул Дэвидсон.

          Ближайшая американская база в регионе находится аж на юге Японии, на Окинаве. Причем, как отмечает Леонков, эта база – уже не такая защищенная, как считалось ранее. Она находится в сфере досягаемости китайских баллистических ракет. То есть фактически создается военное преимущество Китая перед США в данном регионе. При этом, как отметил собеседник, американским ВМС сейчас нечего противопоставить в Тихом океане базам КНР на спорных островах. Единственный вариант для них – это многократное наращивание группировки флота, что требует времени и значительных финансовых вложений.

          В связи с этим Леонков уверен, что американцы вряд ли пойдут на открытое противостояние с Китаем. «То количество флота, которое у США есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, им придется пересматривать. Баланс трехкратного превосходства, который был у американцев до последнего времени, уже изменяется, – полагает эксперт. – Дело идет к паритетному балансу».


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