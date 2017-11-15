В мире изменилось отношение к послушанию США

США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше.

Госдеп Соединенных Штатов обнародовал в четверг доклад о том, в какой степени другие страны выступали в унисон с американцами в прошлом году на Генассамблее ООН. Согласно докладу, Генассамблея рассмотрела 93 проекта резолюции, при этом в 31% случаев большинство государств голосовали солидарно с Вашингтоном. Тем не менее в целом, жалуется Госдеп, за год поддержка Вашингтона в ООН упала на 10%.

В десятку самых послушных стран, голосовавших чаще всего вместе с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина и Чехия.

Наперекор Вашингтону чаще всего голосовали: Венесуэла, Иран, Куба, Северная Корея, Сирия, ЮАР, Туркмения, Бурунди, Зимбабве и Боливия, передает РИА «Новости».

Комментируя новый доклад, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «это неприемлемый отклик» на американские инвестиции, так как США вносят в бюджет ООН 22% от суммы всех взносов, – больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. «Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», – посетовала Хейли.

Доклад регулярно выходит уже 34 года подряд. Как следует из текста, он был завершен еще в марте, но появился на сайте Госдепа только теперь.

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Напомним, в декабре президент Дональд Трамп вообще пригрозил лишить финансирования любую страну, которая отважится голосовать в ООН против его решения признать Иерусалим столицей Израиля.

«По решению Конгресса, принятому много десятилетий тому назад, Госдеп обязан представлять обстоятельные выкладки о том, кто как голосует в ООН с точки зрения интересов Соединенных Штатов, – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший постпред СССР при ООН, бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов. – Почти всегда каждая администрация с той или иной степенью серьезности обещает наказывать государства, которые систематически не поддерживают американскую линию. Прежде всего, через отказ США предоставлять какую-либо помощь: экономическую, техническую, культурную и так далее».

Так что ничего нового в угрозах Трампа и Хейли он не видит. «Так или иначе меры наказания всегда осуществлялись. И объемы помощи, и сам факт ее предоставления всегда зависели от позиции государства в ООН, – напомнил Белоногов. –

У каждой администрации была своя политика в этом отношении: кого-то наказывают, на кого-то смотрят сквозь пальцы и так далее. Мне трудно сказать, как поведет себя Трамп».

В любом случае, по словам Белоногова, политику карательных мер против тех, кто не следует курсом США в ООН, не назовешь эффективной. «Нынешняя ситуация по голосованию не отличается от традиционного распределения, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Сирия, Северная Корея как не поддерживали США, так и не поддерживают».

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш полагает, что снижение доверия к позиции США внутри ООН объясняется потерей ее убедительности. То, что солидарность с США во время голосований снизилась на 10 процентов, эксперт связывает с тем, что Вашингтон больше не готов столько платить странам третьего мира за лояльность, как раньше.

«Американская позиция не воспринимается больше как безусловная истина. Идет понятная ресурсная игра, – сказал политолог газете ВЗГЛЯД. – Попытка США выстроить биполярный мир: Россия и Китай – на одной стороне, Соединенные Штаты – на другой. Тут все понимают, что в рамках этой биполярности можно равняться на США, но тогда возникает вопрос, за сколько».

Тем временем представитель МИД России Мария Захарова в ответ на жалобы Никки Хейли о том, что Вашингтон платит в бюджет ООН больше, чем три крупнейших донора, вместе взятых, напомнила о неуплаченных взносах и объеме американского госдолга.

«Объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов и 88 центов», – написала Захарова в Facebook.

Представитель МИДа также отметила, что долг США перед ЮНЕСКО, из которого они вышли в прошлом году, превышает $540 млн.

«Вы, Никки, видимо, не знаете, но государственный долг Соединенных Штатов Америки составляет $21 трлн, а именно 106% ВВП США. Исходя из вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен», – добавила Захарова. Она подчеркнула: таким образом Хейли сама призналась, что США «покупают международную солидарность».