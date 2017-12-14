Взгляд
18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
Разделы

Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон насмешил равнением на Путина

Для знакомства с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выбрал в прошлом году ВерсальФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
Владимир Путин не дает покоя западным лидерам – его демонизируют и одновременно сравнивают себя с ним. Эммануэль Макрон похвастался французским журналистам тем, что он ровня Путину и тот его понимает. Эти слова были произнесены не под запись – но и в состоявшемся перед тем интервью французский президент наговорил такого, что над ним смеются уже в нескольких столицах. Подробности...
Перейти а раздел…

Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
Перейти а раздел…

Империя Ротшильдов досталась молодому приятелю Трампа

Несмотря на молодость, Александр Ротшильд слывет весьма осторожным финансистомФото: rothschild.com
Объявлено имя наследника финансовой империи Ротшильдов. В мае 75-летний Давид Ротшильд сложит с себя полномочия главы финансовой группы, передав бразды правления сыну – 37-летнему Александру. Александр известен тем, что давно вел дела с Дональдом Трампом. Кроме того, он восстановил семейные традиции, женившись на иудейке. Давид же прослыл в семье бунтарем, когда женился на христианке. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...

Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

Сергей Шмидт, историк (Иркутск)
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались. Да-да, в том и прикол. Подробности...

Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Матвиенко: Законопроект о санкциях против США не готов для принятия
          Рубль отреагировал на новости об отказе США от новых санкцийНазвана причина обрушения здания в центре МосквыМинтранс сделал заявление о полетах авиакомпаний США над РоссиейОфицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко российским гражданством
          В Гааге началось заседание ОЗХО по инциденту СолсбериМиссия ОЗХО не смогла выехать на место работы в сирийской ДумеРоссийские бизнесмены начали возвращать активы из-за границыЛе Пен усомнилась в ударах Франции по объектам в Сирии
          Израильская разведка оценила удар США по СирииРоскосмосу и Росатому запретили заключать контракты с ЗападомСоставлен Топ-10 птиц, нанесших наибольший урон ВВС СШАУкраина показала поставленные Польшей БМП

          Главная тема


          Макрон насмешил равнением на Путина

          «мы наблюдали»


          Стратегическое командование США призвало верить заявлениям Путина о гиперзвуковой ракете

          черное золото


          Названы крупнейшие покупатели российской нефти

          советский крейсер «Варяг»


          Китай признал купленный у Украины авианосец дефектным

          опыт импортозамещения


          Российский аналог турбин Siemens разрушился при испытаниях

          «давайте подсчитаем»


          Испанский блогер уличил США во лжи об ударах по Сирии

          «пусть развлекается»


          Лавров напомнил Джонсону о приветствовавших Гитлера английских футболистах

          после удара


          Как ПВО Сирии может доказать свою победу над «Томагавками»

          средиземное море


          «Дуэль с российской подлодкой» призвана прикрыть позор британского флота

          «опять неоконы!»


          Дмитрий Дробницкий: Трамписты выступили с критикой сирийской авантюры Белого Дома

          «послали сигнал»


          Игорь Димитриев: Я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?

          Империя Ротшильдов досталась молодому приятелю Трампа

          Несмотря на молодость, Александр Ротшильд слывет весьма осторожным финансистом   18 апреля 2018, 10:48
          Фото: rothschild.com
          Текст: Олег Москвин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Объявлено имя наследника финансовой империи Ротшильдов. В мае 75-летний Давид Ротшильд сложит с себя полномочия главы финансовой группы, передав бразды правления сыну – 37-летнему Александру. Александр известен тем, что давно вел дела с Дональдом Трампом. Кроме того, он восстановил семейные традиции, женившись на иудейке. Давид же прослыл в семье бунтарем, когда женился на христианке.

          Вокруг насчитывающей три сотни лет разветвленной династии Ротшильдов давно ходит много легенд и слухов, авторство которых отчасти принадлежит самой же семье, объединяющей десятки крупных банкиров, бизнесменов, промышленников и филантропов. Из пяти ветвей этого клана одним из самых влиятельных считается французский, которым до сих пор и руководил Давид Рене Джеймс де Ротшильд.

          Представитель седьмого поколения семейства магнатов (отчет ведется с конца 17-го века, когда семья впервые разбогатела) Александр как-то передал в одном интервью слова своего отца: «Сын! Выбирай свой жизненный путь сам. Делай то, что ты хочешь: если хочешь, например, играть в теннис – давай, займись этим». И действительно, еще недавно казалось: вместо Александра наследником всемирно известной бизнес-империи станет какой-то другой Ротшильд.

          Александр окончил парижскую Высшую школу внешней торговли, однако свою карьеру начал вовсе не в структурах Ротшильдов. Александр уехал в Англию. Он работал в британских компаниях Jardine Matheson и Argan Capital, где отвечал за развитие среднего бизнеса. Потом перебрался в Штаты, трудился в банках Bear Steans и Bank of America. Молодость не помешала ему обзавестись обширными знакомствами в деловых и политических кругах за океаном.

          Среди людей, с которыми он общался, был и Дональд Трамп, тогда еще просто бизнесмен. С банком Bear Steans, изрядно растерявшим свои позиции после кризиса на рынке ипотечного кредитования, нынешнего американского лидера вообще многое связывает. Тем не менее, к числу близких знакомых Трампа Александра Ротшильда не относят.

          В общем, Александр тогда играл роль белой вороны и трудился на стороне. К семейному бизнесу – то есть к управлению Rothschild and Co – Александр присоединился в 2008 году, в возрасте, когда другие члены семьи уже давно им занялись, в том числе и его отец. Тот начал свою карьеру в далеком 1966 году в одной из принадлежащих семье горнодобывающих компаний.

          Вообще Давид и Александр, отец и сын Ротшильды, в некоторых отношениях антиподы. Ротшильд-старший пользуется репутацией разрушителя традиций. Так, он пошел против семейного правила: жениться только на иудейках. Его супруга Олимпия Альдобрандини является представительницей древнего флорентийского аристократического рода, так называемой черной знати (aristocrazia nera). Этим термином обозначают 22 итальянских рода, состоявших в родстве с римскими папами и формировавших некогда элиту Ватикана.

          А вот Александр вернулся к истокам: его избранницей стала опять иудейка – Оливия Бордо-Грул. Она относится к живущему во Франции семейству Бордо-Грул, владеющему группой Tipiak – одной из крупнейших пищевых компаний в мире. Кстати, сошелся он со своей будущей супругой на почве общего увлечения – верховой езды. Александр и Оливия всерьез увлекаются конкуром. Семейство Ротшильдов вообще благоволит этому наиболее зрелищному виду конного спорта и спонсирует многие международные соревнования.

          Пост вице-президента Rothschild and Co Александр Ротшильд получил в 2014 году. Сейчас финансово-холдинговая группа находится в прекрасном финансовом состоянии – не в последнюю очередь благодаря грамотному менеджменту, стремлению избегать рискованных вложений.

          Это стиль Александра, который слывет весьма осторожным финансистом, несмотря на молодость.

          Активы Rothschild and Co оцениваются в примерно 10 млрд евро. Всего же капитал этого клана, который условно делится на пять ветвей, насчитывает примерно 1 трлн долларов. При этом Ротшильды редко попадают в верхние строчки списка журнала «Форбс». Личное состояние отдельных представителей семейства почти никогда не превышает миллиарда долларов.

          Следует отметить, что единство Ротшильдов – это некая условность. Пять ветвей преследуют совершенно разные интересы. Их объединяет разве что стремление избежать борьбы друг с другом.

          Внутри клана существует некоторая конкуренция между английской и французской ветвями.

          Александр представляет французскую ветвь, живущий в Швейцарии другой потенциальный претендент на пост главы Rothschild and Co 46-летний Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд – британскую ветвь.

          Именно с «британцами» связан дающий обильную пищу конспирологам заключенный в 2012 году союз. Тогда отец Натаниэля, 76-летний Джейкоб Ротшильд, договорился со своим давним знакомым, 96-летним Дэвидом Рокфеллером, о стратегическом альянсе своих бизнесов. Таким образом эти две самые знаменитые в мире богатые фамилии впервые заключили сделку, хотя до этого более ста лет конкурировали.

          Ожидается, что утверждение Александра на совете директоров, который намечен на 17 мая, пройдет без проблем. В общем, за Ротшильдов можно не переживать. У них все хорошо.


          Подпишись на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............