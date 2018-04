"Химическая истерика" поставила мир на грань военного конфликта России и США Империя Ротшильдов досталась молодому приятелю Трампа 18 апреля 2018, 10:48

Объявлено имя наследника финансовой империи Ротшильдов. В мае 75-летний Давид Ротшильд сложит с себя полномочия главы финансовой группы, передав бразды правления сыну – 37-летнему Александру. Александр известен тем, что давно вел дела с Дональдом Трампом. Кроме того, он восстановил семейные традиции, женившись на иудейке. Давид же прослыл в семье бунтарем, когда женился на христианке. Вокруг насчитывающей три сотни лет разветвленной династии Ротшильдов давно ходит много легенд и слухов, авторство которых отчасти принадлежит самой же семье, объединяющей десятки крупных банкиров, бизнесменов, промышленников и филантропов. Из пяти ветвей этого клана одним из самых влиятельных считается французский, которым до сих пор и руководил Давид Рене Джеймс де Ротшильд. Представитель седьмого поколения семейства магнатов (отчет ведется с конца 17-го века, когда семья впервые разбогатела) Александр как-то передал в одном интервью слова своего отца: «Сын! Выбирай свой жизненный путь сам. Делай то, что ты хочешь: если хочешь, например, играть в теннис – давай, займись этим». И действительно, еще недавно казалось: вместо Александра наследником всемирно известной бизнес-империи станет какой-то другой Ротшильд. Александр окончил парижскую Высшую школу внешней торговли, однако свою карьеру начал вовсе не в структурах Ротшильдов. Александр уехал в Англию. Он работал в британских компаниях Jardine Matheson и Argan Capital, где отвечал за развитие среднего бизнеса. Потом перебрался в Штаты, трудился в банках Bear Steans и Bank of America. Молодость не помешала ему обзавестись обширными знакомствами в деловых и политических кругах за океаном. Среди людей, с которыми он общался, был и Дональд Трамп, тогда еще просто бизнесмен. С банком Bear Steans, изрядно растерявшим свои позиции после кризиса на рынке ипотечного кредитования, нынешнего американского лидера вообще многое связывает. Тем не менее, к числу близких знакомых Трампа Александра Ротшильда не относят. В общем, Александр тогда играл роль белой вороны и трудился на стороне. К семейному бизнесу – то есть к управлению Rothschild and Co – Александр присоединился в 2008 году, в возрасте, когда другие члены семьи уже давно им занялись, в том числе и его отец. Тот начал свою карьеру в далеком 1966 году в одной из принадлежащих семье горнодобывающих компаний. На эту тему Вообще Давид и Александр, отец и сын Ротшильды, в некоторых отношениях антиподы. Ротшильд-старший пользуется репутацией разрушителя традиций. Так, он пошел против семейного правила: жениться только на иудейках. Его супруга Олимпия Альдобрандини является представительницей древнего флорентийского аристократического рода, так называемой черной знати (aristocrazia nera). Этим термином обозначают 22 итальянских рода, состоявших в родстве с римскими папами и формировавших некогда элиту Ватикана. А вот Александр вернулся к истокам: его избранницей стала опять иудейка – Оливия Бордо-Грул. Она относится к живущему во Франции семейству Бордо-Грул, владеющему группой Tipiak – одной из крупнейших пищевых компаний в мире. Кстати, сошелся он со своей будущей супругой на почве общего увлечения – верховой езды. Александр и Оливия всерьез увлекаются конкуром. Семейство Ротшильдов вообще благоволит этому наиболее зрелищному виду конного спорта и спонсирует многие международные соревнования. Пост вице-президента Rothschild and Co Александр Ротшильд получил в 2014 году. Сейчас финансово-холдинговая группа находится в прекрасном финансовом состоянии – не в последнюю очередь благодаря грамотному менеджменту, стремлению избегать рискованных вложений. Это стиль Александра, который слывет весьма осторожным финансистом, несмотря на молодость. Активы Rothschild and Co оцениваются в примерно 10 млрд евро. Всего же капитал этого клана, который условно делится на пять ветвей, насчитывает примерно 1 трлн долларов. При этом Ротшильды редко попадают в верхние строчки списка журнала «Форбс». Личное состояние отдельных представителей семейства почти никогда не превышает миллиарда долларов. Следует отметить, что единство Ротшильдов – это некая условность. Пять ветвей преследуют совершенно разные интересы. Их объединяет разве что стремление избежать борьбы друг с другом. Внутри клана существует некоторая конкуренция между английской и французской ветвями. Александр представляет французскую ветвь, живущий в Швейцарии другой потенциальный претендент на пост главы Rothschild and Co 46-летний Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд – британскую ветвь. Именно с «британцами» связан дающий обильную пищу конспирологам заключенный в 2012 году союз. Тогда отец Натаниэля, 76-летний Джейкоб Ротшильд, договорился со своим давним знакомым, 96-летним Дэвидом Рокфеллером, о стратегическом альянсе своих бизнесов. Таким образом эти две самые знаменитые в мире богатые фамилии впервые заключили сделку, хотя до этого более ста лет конкурировали. Ожидается, что утверждение Александра на совете директоров, который намечен на 17 мая, пройдет без проблем. В общем, за Ротшильдов можно не переживать. У них все хорошо.

