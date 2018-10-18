Лидер украинских раскольников случайно сделал донос на ЦРУ

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13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
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Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
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«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
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Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019, и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да, вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
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    За что дерутся украинские депутаты

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    Что известно об алкоголизме Порошенко

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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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          Лидер украинских раскольников случайно сделал донос на ЦРУ

          Украинский раскольник и американский разведчик отлично понимают друг друга   13 декабря 2018, 19:40
          Фото: Михаил Маркив/ТАСС, Amazon Books/Youtube
          Текст: Евгений Крутиков

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          Легендарный сотрудник ЦРУ, причастный к убийцам украинцев в Афганистане, теперь получил украинский орден. И не за что-нибудь, а за помощь в «создании единой поместной украинской православной Церкви». Но интереснее всего то, что подобным заявлением лидер украинского церковного раскола не просто проговорился - он напрямую подставил спецслужбы США.

          «Предстоятель» Украинской православной церкви Киевского патриархата раскольник Филарет встретился с экс-заместителем директора ЦРУ Джеком Девайном. Филарет поблагодарил Девайна за помощь Украине со стороны Соединенных Штатов «в вопросах поддержки независимости Украины и создания единой поместной Украинской православной Церкви». Предстоятель Киевского патриархата наградил Джека Девайна орденом Святого Андрея Первозванного.

          Джеку Девайну почти 80 лет, и он живая легенда ЦРУ, один из ветеранов закалки настолько старой, что она уже стала попахивать старческой деменцией. Свою карьеру в ЦРУ Девайн начал еще в 1967 году, когда жена подарила ему книгу о роли ЦРУ в обеспечении интересов США. Такая вот романтическая история, сравнимая с просмотром советского фильма «Подвиг разведчика».

          Говорят, что во время обучения «на Ферме», старом тренировочном лагере американской разведки, он жил в одной комнате в Олдричем Эймсом, который тогда еще не помышлял о работе на СССР и Россию. А в 1971 году Девайн был одним из организаторов переворота в Чили. Впоследствии Девайн стал основной фигурой в операции «Циклон» – финансировании афганских моджахедов против советской армии. Затем его вернули «на профиль» – в Латинскую Америку (Девайн говорит по-испански). Он занимался борьбой с наркокартелями, в частности, руководил операцией по аресту Пабло Эскобара, после чего организовывал вторжение на Гаити. В конце концов он стал замдиректора ЦРУ по тайным операциям – то, что сейчас называется DDO, то есть начальник Оперативного директората. В отставку он ушел в 1999 году, и с тех пор трудится в частном секторе в качестве консультанта.

          В последние пару лет Девайн не вылазит с Украины, где старика привечают за высказывания про «Путина – плохого стратега» и «противостояние российскому вторжению». Джек Девайн – один из тех классических ветеранов американской разведки, которые пронесли свой антикоммунизм через годы, трансформировав его в русофобию. В его сознании борьба с советской армией в Афганистане абсолютно равна поддержке Украины против России. Это медицинский анамнез, а не политическая или военная позиция.

          И уж точно понятно, что Джек Девайн в его нынешнем состоянии никакого отношения к созданию «автокефальной украинской церкви» просто не мог иметь. Он уже несколько дней находится в Киеве, его привечают различные знаковые лица, он дает многочисленные интервью, в которых поносит Россию последними словами. Это достойно награды со стороны Киева. И в числе привечающих Девайна лиц оказался и Филарет, который со свойственной ему непосредственностью и сопроводил награждение американского ветерана фразой о «помощи» в создании автокефальной церкви. Надо ж было чем-то мотивировать награждение. Не за смерть же украинцев, которых было немало в советском контингенте в Афганистане, его награждать.

          Другое дело, что Филарет этой своей фразой многих может подставить. Одной из основ государственности США остается свобода вероисповедания. США формировались как страна религиозных беженцев, причем изначально крайне экстремистских религиозных взглядов, и покушение на религиозную свободу рассматривается в Соединенных Штатах как покушение на основы страны. Какая-либо деятельность спецслужб (ФБР, ЦРУ или еще кого) против какой-либо религиозной общины в США конституционно недопустима (хотя инциденты случались сплошь и рядом). Правда, речь всегда шла не о религиозных взглядах или борьбы одной церкви против другой, а о том, что можно в теории охарактеризовать как терроризм и экстремизм. Так, преследовались негритянские протестантские общины, связанные с «Черными пантерами». Давлению подвергались религиозные секты суицидального плана (типа операции в Уэйко против секты Кореша), но никогда – официальные исторические церкви или многочисленные протестантские конфессии, которых в США в каждом селе – по особому проповеднику.

          И вот теперь Филарет говорит, что ЦРУ через одного из своих бывших высоких руководителей содействовало операции по образованию «автокефальной украинской церкви». Тот факт, что Девайн - руководитель бывший, ничего по сути не меняет: бывших шпионов не бывает, тем более такого ранга. А Филарет – человек излишне разговорчивый, и нужно просто умножить два на два. Практически вся паства Варфоломея проживает в США, оттуда же деньги, и оттуда же приехали «смотрящие в рясах» за событиями на Украине. Практически ничто на Украине не случается без помощи или одобрения Вашингтона. То есть, можно предположить, что Филарет просто в обычном для себя стиле проговорился о роли ЦРУ в получении томоса. А это может дорого стоить.

          Если ЦРУ содействует одной церкви против другой в получении преференций на земле – это, по американским законам, чудовищное преступление. Даже если это происходит за пределами США.

          Но административно и географически константинопольская паства в основном расположена в США, и «беседы» с греческими иерархами почти наверняка проводились в Америке, а не на, скажем, Кипре.

          Интересно, как прокуратура центрального округа Нью-Йорка посмотрела бы на попытку Константинопольской церкви отжать украинской православный храм Московского патриархата на Манхэттене? А все к тому ведь идет, и такой конфликт наверняка придется рассматривать в суде. И сторона защиты вполне может задать вопрос о том, на основании каких действий Филарет наградил Девайна орденом Андрей Первозванного.

          Нехорошо получится. Вплоть до федерального расследования.


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