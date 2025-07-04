Зеленскому отказали в самом необходимом

Борис Джерелиевский
Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти
В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.
Дмитрий Орехов
Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче
Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.
Виталий Трофимов-Трофимов
Почему в мире обострились конфликты
Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.