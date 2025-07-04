Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности Перейти в раздел

Зеленский изменил стратегию противостояния с Россией Украина попытается вернуть поток вооружений из США, неожиданно перекрытый Пентагоном. У Владимира Зеленского есть план действий на этот случай и есть стратегия долгосрочного противостояния с Россией, оплаченного европейцами. Его проблема – это Трамп. Но Трамп – это общая проблема. Подробности Перейти в раздел

Поправки в Конституцию работают на Россию Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз. Подробности Перейти в раздел

Как Россия веками спасала Армению Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел