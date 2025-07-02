Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.0 комментариев
Зеленский меняет стратегию
Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.0 комментариев
Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.3 комментария