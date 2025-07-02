Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности Перейти в раздел

Макрон осознал важность России для мира Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Речь шла об урегулировании украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, Европа осознала, что без Москвы невозможно урегулирование глобальных кризисов – и своим звонком Макрон автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» РФ. Подробности Перейти в раздел

Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности Перейти в раздел

Почему неизбежна новая война между Израилем и Ираном И Иран, и Израиль провозглашают победу в прошедшей в июне войне. Однако есть множество признаков того, что ни одно из этих государств никакой победы не одержало. Почему очередное столкновение не за горами, когда именно оно начнется и как к нему прямо сейчас готовятся военные обеих стран? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел