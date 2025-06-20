У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности Перейти в раздел

Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности Перейти в раздел

Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности Перейти в раздел

Почему Франция внезапно заметила нацизм на Украине Ведущие французские СМИ много лет игнорировали реальность и отказывались признавать массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Даже тогда, когда украинцы демонстрировали свастику, проходя во Франции военное обучение. И вдруг внезапно одно из главных французских изданий заметило «сотни подобных случаев». Почему? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел