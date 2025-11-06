Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

Борис Джерелиевский
«Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации
«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.
Сергей Худиев
Как римскому папе не угодить в публичный дом
Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?
Геворг Мирзаян
Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу
Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.