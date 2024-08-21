В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

Почему золото в 2024 году приносит огромные доходы Золото достигло нового исторического рекорда в 2550 долларов за унцию, а золотые слитки впервые стали стоить более миллиона долларов. Спрос растет не только из-за США, которым срочно надо спасать себя от дефолта. Огромную лепту неожиданно внесла Япония, чего от нее никто не ждал. Как Япония помогла золоту и какова ситуация с золотом в России? Подробности Перейти в раздел

Из визита Путина в Баку следует пять выводов Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности Перейти в раздел

Взятие Нью-Йорка открыло для армии России путь на запад В ДНР освобожден населенный пункт Новгородское, более известный как Нью-Йорк. Операция в крупном поселке с несколькими заводскими комплексами и узловой железнодорожной станцией заняла всего полтора месяца. А стратегическую важность того, что российская армия освободила Нью-Йорк, невозможно переоценить: это один из переломных моментов всего конфликта. Подробности Перейти в раздел

Что изменит ядерная бомба в руках Ирана Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел