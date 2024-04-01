«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности Перейти в раздел

СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень В Сети продолжается бурная дискуссия о столкновении наземных роботов и БПЛА в зоне СВО. Как сообщают источники, Россия первой в мире применила группу штурмовых роботизированных комплексов в условиях реальных боевых действий. В чем заключаются особенности этих роботов и как их развитие может изменить ситуацию на поле боя? Подробности Перейти в раздел

«Мы создаем для нужд СВО простые вещи, которых нужно очень много» «Самые важные для нас отзывы, если говорить уже о готовой продукции – о работе турникетов, которые спасают жизни. Это большое счастье, просто до слез на глазах». Координатор группы изобретателей Евгений Самарев рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он и его товарищи разрабатывают, производят и поставляют российским медикам и бойцам множество небольших, но незаменимых на фронте вещей. Подробности Перейти в раздел

Прибалтика стала мстить украинцам за русский язык Прибывшие в Латвию украинские беженцы внезапно очутились в той же обстановке, из которой уехали. Теперь им и здесь запрещают использовать свой родной русский язык, да еще и сурово наказывают за это. В глазах латышских националистов прибывшие в их страну украинцы мешают свершиться торжеству окончательной «дерусификации» – и былое показное гостеприимство сменилось откровенной неприязнью. Подробности Перейти в раздел