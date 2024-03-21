Неприличное предложение США к России

Вадим Трухачёв
Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так
Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.
Марина Хакимова-Гатцемайер
Запад подкрепляет русофобию ложью
Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.
Глеб Простаков
Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев
ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.