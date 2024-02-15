За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем Главная задача России в мировой торговле – развитие партнерства с Китаем, заявил глава МИД Сергей Лавров. За 20 лет торговля двух стран выросла аж в 20 раз и в последние годы ставит рекорд за рекордом. Где искать новые точки роста торговых потоков? Что Россия может еще предложить Китаю, а что хотела бы получить от китайцев взамен? Подробности Перейти в раздел

Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности Перейти в раздел

Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности Перейти в раздел

США пугают мир «российским ядерным спутником» «Серьезная угроза национальной безопасности» внезапно усмотрена американской разведкой в неких «ядерных спутниках», которые Россия якобы готовится вывести на орбиту. Почему разведслужбы США именно сейчас стали заявлять об этой угрозе, о каких именно аппаратах может идти речь – и как сами США испытывали ядерное оружие на орбите? Подробности Перейти в раздел

Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности Перейти в раздел

Абхазию толкают на антироссийский путь МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

Генпрокурор требует отставки Байдена Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

Нетаньяху взбесил Байдена Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит? Перейти в раздел