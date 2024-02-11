Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.0 комментариев
Вместо украинцев воюют колумбийцы
Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.0 комментариев
Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.46 комментариев
Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие – и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?5 комментариев