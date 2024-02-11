  • Новость часаПесков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина
    Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса
    Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов
    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    46 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие – и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    11 февраля 2024, 13:20 • Видео

    Вместо украинцев воюют колумбийцы

    В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    Главное
    Песков: Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    В командовании ВСУ произведены кадровые перестановки
    Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию
    Экс-советник министра обороны Украины возмутился укреплениями ВСУ
    В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
    Украина заявила о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры

    Как Россия обошла Германию и стала первой экономикой в Европе

    Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Она не только обошла Германию, но и готовится догнать Японию. О чем говорит показатель ППС? И как России удалось достичь такого взлета? Подробности

    Перейти в раздел

    Мюнхенская речь Путина оказалась пророческой

    «Практически все из путинской мюнхенской речи исполнилось». Такими словами эксперты указывают на предзнаменования, прозвучавшие в знаменитой мюнхенской речи, произнесенной президентом России 10 февраля 2007 года. Целый ряд идей и предостережений, упомянутых Путиным, остаются актуальными и сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону

    Историческая часть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону стала одним из открытий для западной аудитории. Киевский режим сделал многое для того, чтобы исказить реальную историю России и Украины. Теперь Карлсон может обратиться к первоисточникам – письмам Богдана Хмельницкого, которые переданы ему президентом России. Что сказано в этих письмах и почему это важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации

    Через месяц украинские средства ПВО могут остаться без снарядов. По данным американских СМИ, ситуацию не спасет даже смена главкома ВСУ. Киев нуждается в ракетах не только к советским средствам ПВО, но и западным. Эксперты уверены: украинская промышленность не в состоянии восполнить запас, ВСУ полностью зависят от западных союзников, поэтому ситуацией должна воспользоваться Россия, чтобы быстро изменить положение дел на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............