Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие – и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.

Мюнхенская речь Путина оказалась пророческой «Практически все из путинской мюнхенской речи исполнилось». Такими словами эксперты указывают на предзнаменования, прозвучавшие в знаменитой мюнхенской речи, произнесенной президентом России 10 февраля 2007 года. Целый ряд идей и предостережений, упомянутых Путиным, остаются актуальными и сегодня. Подробности Перейти в раздел

Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону Историческая часть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону стала одним из открытий для западной аудитории. Киевский режим сделал многое для того, чтобы исказить реальную историю России и Украины. Теперь Карлсон может обратиться к первоисточникам – письмам Богдана Хмельницкого, которые переданы ему президентом России. Что сказано в этих письмах и почему это важно? Подробности Перейти в раздел

Украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации Через месяц украинские средства ПВО могут остаться без снарядов. По данным американских СМИ, ситуацию не спасет даже смена главкома ВСУ. Киев нуждается в ракетах не только к советским средствам ПВО, но и западным. Эксперты уверены: украинская промышленность не в состоянии восполнить запас, ВСУ полностью зависят от западных союзников, поэтому ситуацией должна воспользоваться Россия, чтобы быстро изменить положение дел на поле боя. Подробности Перейти в раздел

Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности Перейти в раздел

Вместо украинцев воюют колумбийцы В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

ВСУ возглавил «мясник» Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

Путин и прокурор уничтожили Байдена Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома. Перейти в раздел