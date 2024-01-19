Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

«Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности Перейти в раздел

Украине предстоит повторить урок Переяславской рады На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности Перейти в раздел

Иран оказался в кольце войны Всего за несколько дней Иран нанес удары сразу по трем государствам. Речь идет о Сирии, Ираке и Пакистане. В обратную сторону тоже полетели снаряды, но лишь со стороны Пакистана. В чем заключаются причины данной эскалации, какие мотивы преследует военно-политическое руководство Ирана и как подобное развитие событий может отразиться на интересах России в регионе? Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел