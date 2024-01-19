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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    19 января 2024, 17:33 • Видео

    Истерика Зеленского в Давосе

    Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит?

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    Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути

    Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Украине предстоит повторить урок Переяславской рады

    На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности

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    Иран оказался в кольце войны

    Всего за несколько дней Иран нанес удары сразу по трем государствам. Речь идет о Сирии, Ираке и Пакистане. В обратную сторону тоже полетели снаряды, но лишь со стороны Пакистана. В чем заключаются причины данной эскалации, какие мотивы преследует военно-политическое руководство Ирана и как подобное развитие событий может отразиться на интересах России в регионе? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Истерика Зеленского в Давосе

      Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит?

    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

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