Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

Россия напугала ЕС и США запретом экспорта топлива Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России дал моментальный эффект. Цены на российской бирже резко пошли вниз. Для ЕС и США такой запрет оказался неприятной новостью. Однако Россия вряд ли оставит его надолго. Это не выгодно ни нашим нефтяниками, ни бюджету, ни самим потребителям. Что будет с ценами на АЗС и что придумают власти для долгосрочной стабилизации топливного рынка в России? Подробности Перейти в раздел

Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским При передаче Крыма Украине в 1954 году президиум Верховного Совета СССР сослался на несуществующий документ, выяснила рабочая группа крымского парламента. Кроме того, передача полуострова должна была быть одобрена на референдуме в рамках РСФСР. По мнению экспертов, отсутствие юридических оснований для такой передачи позволит Западу признать суверенитет России и над Крымом, и над другими бывшими территориями Украины. Почему вопрос принадлежности Крыма снова оказался на повестке дня? Подробности Перейти в раздел

За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой. С одной стороны, снег и отсутствие листвы демаскируют все действия. С другой, ВСУ могут воспользоваться новыми возможностями – например, замерзшим дном Каховского водохранилища. Зачем Украина хочет вести зимнее наступление и есть ли у нее для этого возможности? Подробности Перейти в раздел

Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Правда, речь идет о небольшом количестве. К тому же Украина получит устаревший – кассетный вариант ракет. Почему Америка так неохотно расстается с ATACMS? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел