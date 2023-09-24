  • В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ
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    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

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    Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

    Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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    Россия напугала ЕС и США запретом экспорта топлива

    Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России дал моментальный эффект. Цены на российской бирже резко пошли вниз. Для ЕС и США такой запрет оказался неприятной новостью. Однако Россия вряд ли оставит его надолго. Это не выгодно ни нашим нефтяниками, ни бюджету, ни самим потребителям. Что будет с ценами на АЗС и что придумают власти для долгосрочной стабилизации топливного рынка в России? Подробности

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    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским

    При передаче Крыма Украине в 1954 году президиум Верховного Совета СССР сослался на несуществующий документ, выяснила рабочая группа крымского парламента. Кроме того, передача полуострова должна была быть одобрена на референдуме в рамках РСФСР. По мнению экспертов, отсутствие юридических оснований для такой передачи позволит Западу признать суверенитет России и над Крымом, и над другими бывшими территориями Украины. Почему вопрос принадлежности Крыма снова оказался на повестке дня? Подробности

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    За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой

    Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой. С одной стороны, снег и отсутствие листвы демаскируют все действия. С другой, ВСУ могут воспользоваться новыми возможностями – например, замерзшим дном Каховского водохранилища. Зачем Украина хочет вести зимнее наступление и есть ли у нее для этого возможности? Подробности

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    Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты

    В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Правда, речь идет о небольшом количестве. К тому же Украина получит устаревший – кассетный вариант ракет. Почему Америка так неохотно расстается с ATACMS? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

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