Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.0 комментариев
Транса-русофоба изгнали из бандеровцев
Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.0 комментариев
В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.0 комментариев
Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев