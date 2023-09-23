Бербок научили говорить Киеву «нет»

Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

Россия напугала ЕС и США запретом экспорта топлива Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России дал моментальный эффект. Цены на российской бирже резко пошли вниз. Для ЕС и США такой запрет оказался неприятной новостью. Однако Россия вряд ли оставит его надолго. Это не выгодно ни нашим нефтяниками, ни бюджету, ни самим потребителям. Что будет с ценами на АЗС и что придумают власти для долгосрочной стабилизации топливного рынка в России? Подробности Перейти в раздел

Россия заплатила кровью за мир в Карабахе В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности Перейти в раздел

За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой. С одной стороны, снег и отсутствие листвы демаскируют все действия. С другой, ВСУ могут воспользоваться новыми возможностями – например, замерзшим дном Каховского водохранилища. Зачем Украина хочет вести зимнее наступление и есть ли у нее для этого возможности? Подробности Перейти в раздел

Латвия готовит русским старикам голодную смерть Тысячи русских пенсионеров изгоняют из Латвии. Помимо высылки эти люди столкнулись с другой, даже более страшной угрозой – умереть чисто физически от голода, поскольку прекратилась выплата им пенсий. Речь идет о глубоких стариках, проживших в этих местах всю свою жизнь, но националисты яростно требуют не делать этим «оккупантам» никаких поблажек. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел