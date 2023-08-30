Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

Российская авиация празднует большой успех Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности Перейти в раздел

США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности Перейти в раздел

Папа римский разрушил украинские мифы о России Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности Перейти в раздел

Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности Перейти в раздел