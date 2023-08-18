  • В Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения
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    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    8 комментариев

    Украина оставит ЕС без русского газа

    «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

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    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года

    Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности

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    Империя Сороса меняет направление для удара

    Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности

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    Россия перешла в ходе спецоперации к тактике «двух рук»

    Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области. В экспертной среде отмечают, что России удается одновременно и отражать контрнаступление противника, и атаковать цели в глубоком тылу, что говорит о слаженной работе разведки и военных. Как подобная тактика «двух рук» скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Израиль спас армию Германии от позора

    Правительство Олафа Шольца отказалось от идеи форсированного наращивания расходов на оборону до 2% от ВВП: нет денег. Планы канцлера превратить бундесвер в «самую мощную армию ЕС» тоже пошли прахом. С учетом провала так называемого контрнаступления ВСУ всё было бы совсем плохо, но военную помощь немцам внезапно оказал Израиль. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Украина оставит ЕС без русского газа

      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

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