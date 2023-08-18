Украина оставит ЕС без русского газа

Андрей Полонский
К победе ведет солидарность, а не страх
Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.
Андрей Колесник
Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»
Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».
Игорь Караулов
По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии
Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.