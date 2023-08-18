Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности Перейти в раздел

Империя Сороса меняет направление для удара Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности Перейти в раздел

Россия перешла в ходе спецоперации к тактике «двух рук» Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области. В экспертной среде отмечают, что России удается одновременно и отражать контрнаступление противника, и атаковать цели в глубоком тылу, что говорит о слаженной работе разведки и военных. Как подобная тактика «двух рук» скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Израиль спас армию Германии от позора Правительство Олафа Шольца отказалось от идеи форсированного наращивания расходов на оборону до 2% от ВВП: нет денег. Планы канцлера превратить бундесвер в «самую мощную армию ЕС» тоже пошли прахом. С учетом провала так называемого контрнаступления ВСУ всё было бы совсем плохо, но военную помощь немцам внезапно оказал Израиль. Подробности Перейти в раздел