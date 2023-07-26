Байдену грозит импичмент

Школьная одежда не должна делать из маленького мальчика взрослого, не выросшего дядю, сказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец, комментируя планы Роскачества представить новый стандарт школьной формы.

Сыктывкарский городской суд отправил под арест на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД).

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

Сеть магазинов одежды Maag заявила, что планирует продолжить работу в России и не будет сокращать количество магазинов, сообщили в компании.

Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков. Подробности Перейти в раздел

Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности Перейти в раздел

Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности Перейти в раздел

Европа вонзила серп в спину Зеленского Крупнейший источник валютных поступлений для Украины, судя по всему, будет уничтожен. Сделают это вовсе не русские ракеты, а ближайший союзник киевского режима – Европейский союз. Западные соседи Украины требуют продлить запрет на импорт и транзит украинского зерна через свою территорию. Это уничтожает сам принцип, на котором базировалось все движение Украины в Европу в последние годы. Подробности Перейти в раздел

Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности Перейти в раздел