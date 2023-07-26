Байдену грозит импичмент

Максим Соколов
Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства
Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.
Игорь Караулов
В Африке идет борьба за будущее человечества
Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.
Алексей Чеснаков
Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?