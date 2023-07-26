Байдену грозит импичмент

  • Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
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    ВСУ перешли ко второму этапу «контрнаступа»
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    В России появилась авиастроительная корпорация «Яковлев»
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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

    Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

    4 комментария
    Новости
    20:08Владельцы Maag заявили, что не будут сокращать количество магазинов в России

    Сеть магазинов одежды Maag заявила, что планирует продолжить работу в России и не будет сокращать количество магазинов, сообщили в компании.

    19:59В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

    В Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    19:50Экс-мэра Ижевска заподозрили в злоупотреблении полномочиями

    Бывшего ижевского мэра Олега Бекмеметьева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    19:41Хинштейн рассказал о коррупционной схеме при закупках для Росгвардии

    Комплексы разминирования для Росгвардии закупили по завышенной цене, ущерб бюджету оценивается в 227 млн рублей, коррупционную схему раскрыли ФСБ и собственная безопасность Росгвардии, сообщил депутат Александр Хинштейн.

    19:32Российские артиллеристы уничтожили взвод ВСУ в ДНР

    Военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

    19:23Россия призвала выступить в защиту настоятеля Киево-Печерской лавры

    Россия в Совбезе ООН призвала все международное сообщество и духовных лидеров выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

    19:14Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

    Доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

    19:05НАТО усилило разведку в Черном море из-за прекращения зерновой сделки

    Североатлантический альянс намерен усилить разведку в черноморском регионе после прекращения действия зерновой сделки, такое заявление появилось после совета НАТО – Украина.

    18:56Глава СБУ признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в 2022 году

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    18:48В здании комитета Верховной рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

    В здании комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной рады отключили электричество из-за неуплаты, заявил депутат Ярослав Железняк.

    18:41Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого за призывы к терроризму

    Сыктывкарский городской суд отправил под арест на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД).

    18:33Стилист: Школьная форма не должна копировать офисные костюмы взрослых

    Школьная одежда не должна делать из маленького мальчика взрослого, не выросшего дядю, сказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец, комментируя планы Роскачества представить новый стандарт школьной формы.

    18:31Газете ВЗГЛЯД исполнилось 18 лет

    В июле 2005 года в интернете появилось новое СМИ – Деловая газета ВЗГЛЯД.

    18:28Чернышенко назвал МОК организацией, где процветает «монополия избранных наций»

    Международный олимпийский комитет (МОК) стал структурой, в которой процветает «монополия избранных наций», заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    18:19Актера Кевина Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах

    Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал Sky News.

    Байдену грозит импичмент

    Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

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    Чернышенко назвал МОК организацией, где процветает «монополия избранных наций»

    Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы

    Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков. Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

    В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности

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    Европа вонзила серп в спину Зеленского

    Крупнейший источник валютных поступлений для Украины, судя по всему, будет уничтожен. Сделают это вовсе не русские ракеты, а ближайший союзник киевского режима – Европейский союз. Западные соседи Украины требуют продлить запрет на импорт и транзит украинского зерна через свою территорию. Это уничтожает сам принцип, на котором базировалось все движение Украины в Европу в последние годы. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

    • У ВСУ проблема с ремонтом техники

      После опустошения своих арсеналов страны НАТО планируют сосредоточиться на ремонте той техники, которая была поставлена в войска Украины ранее. Проблема с «логистическим плечом» до сих пор не решена и стала для ВСУ по-настоящему критичной.

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