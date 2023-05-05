У Зеленского придумали идеологию для России Карл III доразвалит Британскую империю На субботу назначена коронация Карла III – нового короля Великобритании. Накануне кто-то из его подданных «украсил» место коронации изображением 10-метрового полового органа. Получилось символично: велика вероятность, что при новом короле Британское Содружество доразвалится: бывшие владения Виндзоров прибирает к рукам Китай.