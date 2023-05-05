Карл III доразвалит Британскую империю

Взгляд
5 мая, пятница  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Как арест мэра Одессы связан с глобальным интересом России

Мэр Одессы, возможно, все еще гражданин России president.gov.ua
Переговоры о судьбе зерновой сделки, многомиллиардная торговля России, боевые действия, бизнес Романа Абрамовича, семья его бывшей жены и работа американской агентуры на Украине. Все эти обстоятельства оказались тесно переплетены в одном, на первый взгляд, мелком событии – аресте мэра Одессы Геннадия Труханова. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Параллельный импорт пришел в Россию надолго

Александр Костров
Александр Костров, генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство»
Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден? Подробности...

Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...

Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...
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Карл III доразвалит Британскую империю

У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

Обсуждение: 8 комментариев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
Вы когда-нибудь пользовались интернет-сервисами знакомств?
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

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    Карл III доразвалит Британскую империю

    На субботу назначена коронация Карла III – нового короля Великобритании. Накануне кто-то из его подданных «украсил» место коронации изображением 10-метрового полового органа. Получилось символично: велика вероятность, что при новом короле Британское Содружество доразвалится: бывшие владения Виндзоров прибирает к рукам Китай.

     
     
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