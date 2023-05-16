Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган? НАТО меняет генсека В канцелярии НАТО неожиданно убили интригу, заявив, что действующий генсек альянса Йенс Столтенберг уйдет со своего поста в октябре – его полномочия продлены не будут. Чем был значим этот человек в контексте противостояния России и Запада? Кто стоял за его спиной? И кто может прийти ему на смену?