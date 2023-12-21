Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом. Самостоятельно покинуть Россию у них не вышло. Что будет с вырученными за активы деньгами и в чем мягкость нашего подхода в отличие от европейского? Подробности Перейти в раздел

Россия поможет истории расставить все по местам на Украине На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности Перейти в раздел

Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника? Подробности Перейти в раздел

Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке Американская ЧВК начинает работу в стране, в которой официально работают российские военные инструкторы. По крайней мере, так утверждает одна из французских радиостанций. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, поездка представителей некоторых стран НАТО в ЦАР действительно имела место, но выглядела совсем иначе. Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел