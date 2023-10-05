Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

ООН позавидовала успехам российской экономики В ООН признали, что Россия ускорила рост своей экономики. А добиться этого смогли немногие страны G20. Общий объем экспорта России также не сильно изменился, несмотря на санкции. Нефтегазовые доходы растут с каждым месяцем. Однако расслабляться рано. Какие опасности предстоит преодолеть? Подробности Перейти в раздел

Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу В США сенсация: спикер Палаты представителей отстранен от должности. А все из-за Украины, точнее, из-за того, что небольшая группа американских депутатов не желает жертвовать на ВСУ ни цента. Политический пейзаж в Америке начал складываться худшим для Владимира Зеленского образом, а сказать за это спасибо нужно человеку по имени Мэтт Гетц. Кто он? Подробности Перейти в раздел

Украина направила американскую «помощь» на теракты в России ВСУ несколько дней подряд наносят удары кассетными боеприпасами по территории Брянской области. В то же время Белый дом рассматривает вариант поставок на Украину дальнобойных ракет ATACMS, также оснащенных кассетными боеприпасами. Какие риски может нести в себе подобный шаг как для ВС РФ, так и для гражданского населения России? Подробности Перейти в раздел

Запад переводит Украину на краденое оружие Вашингтон передает ВСУ конфискованное иранское оружие. В то же время западные чиновники говорят об опустевших арсеналах и требуют наращивать производство боеприпасов. Действительно ли в Европе и США иссякают запасы вооружений и смогут ли страны НАТО покрыть потребности Украины? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел