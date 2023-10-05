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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    3 комментария

    Главный враг Зеленского в США

    События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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    ООН позавидовала успехам российской экономики

    В ООН признали, что Россия ускорила рост своей экономики. А добиться этого смогли немногие страны G20. Общий объем экспорта России также не сильно изменился, несмотря на санкции. Нефтегазовые доходы растут с каждым месяцем. Однако расслабляться рано. Какие опасности предстоит преодолеть? Подробности

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    Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу

    В США сенсация: спикер Палаты представителей отстранен от должности. А все из-за Украины, точнее, из-за того, что небольшая группа американских депутатов не желает жертвовать на ВСУ ни цента. Политический пейзаж в Америке начал складываться худшим для Владимира Зеленского образом, а сказать за это спасибо нужно человеку по имени Мэтт Гетц. Кто он? Подробности

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    Украина направила американскую «помощь» на теракты в России

    ВСУ несколько дней подряд наносят удары кассетными боеприпасами по территории Брянской области. В то же время Белый дом рассматривает вариант поставок на Украину дальнобойных ракет ATACMS, также оснащенных кассетными боеприпасами. Какие риски может нести в себе подобный шаг как для ВС РФ, так и для гражданского населения России? Подробности

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    Запад переводит Украину на краденое оружие

    Вашингтон передает ВСУ конфискованное иранское оружие. В то же время западные чиновники говорят об опустевших арсеналах и требуют наращивать производство боеприпасов. Действительно ли в Европе и США иссякают запасы вооружений и смогут ли страны НАТО покрыть потребности Украины? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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