Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

Чем опасен обвал облигаций США для остального мира Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию. Подробности Перейти в раздел

Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности Перейти в раздел

Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности Перейти в раздел

Европейскую экономику спасают остатки российского топлива «Нехватка российского дизельного топлива – главный дестабилизирующий фактор европейской экономики», признает европейская пресса. И дело не только в дизеле, не менее важным российским ресурсом, потребление которого Европа даже увеличивает, является сжиженный природный газ. Как все это увязывается с санкциями и декларациями об отказе ЕС от российских энергоносителей? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел