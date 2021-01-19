Пора раздать ковид-паспорта Ноутбук для российских спецслужб В США задержана женщина, которую подозревают в намерении передать Службе внешней разведки России ноутбук, украденный у спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время захвата Капитолия.

