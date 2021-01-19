Ноутбук для российских спецслужб
В США задержана женщина, которую подозревают в намерении передать Службе внешней разведки России ноутбук, украденный у спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время захвата Капитолия.
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19 января, вторник | Последнее обновление — 19:10 | vz.ru
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