США превращаются в диктатуру Кого убьет новая «арабская весна» В эти дни мир отмечает десятилетие событий, получивших название «арабской весны». Серия революций в странах Ближнего Востока и Северной Африки радикальным образом повлияла на мировую политику и архитектуру безопасности. Теперь эти события рискуют повториться из-за цен на хлеб из России.

