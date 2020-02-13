Какими будут пассажирские самолеты будущего

На авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила новый концепт пассажирского самолета будущего – Maveric. Новый лайнер разработан по принципу «летающего крыла». Цель подобной конструкции в снижении выбросов CO2 и экономии топлива. Это далеко не первый проект, предсказывающий облик пассажирских самолетов будущего.