Новая революция в Киргизии Иран включился в конфликт с Карабахом Иран призвал Армению вернуть Азербайджану «все оккупированные земли». Это по-своему удивительно и говорит о значительных переменах. Раньше иранское правительство негласно поддерживало армян, но теперь возвращается к борьбе за влияние на Южном Кавказе.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях