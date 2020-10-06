Коронавирус у Трампа: почему это важно Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин Количество новых выявленных заражений коронавирусом увеличилось за две недели в два раза по России и в пять раз по Москве. Но пока власти не вводят новых ограничений, а ВОЗ в принципе не советует их вводить. Почему?

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