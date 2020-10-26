До начала революции в США осталось 10 дней Катастрофическое поражение Зеленского на выборах Разгром. Именно так проще всего охарактеризовать итоги первого тура местных выборов на Украине для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему избиратели разочаровались в президенте, хотя еще недавно смело дали ему карт-бланш?

