Папа римский встал на сторону геев До начала революции в США осталось 10 дней Кандидаты на пост президента США в последний раз «вышли к барьеру». Считалось, что Трамп легко разгромит противника на последних дебатах, ведь Байден находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны будет решаться на революционных улицах.

