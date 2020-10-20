США уничтожили помощь из России Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало, ни разу не использовав, 45 российских аппаратов для искусственной вентиляции легких, переданных в США в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Как к этому относиться?

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях